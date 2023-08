MØTTE OPP: Laila Bertheussen kom til utstillingsåpningen underveis i en panelsamtale.

Laila Bertheussen åpnet kunstutstilling i Arendal

ARENDAL (VG) Tirsdag ble kunstutstillingen «PUBLIC ENEMY» åpnet i Arendal. Laila Bertheussen dukket selv opp under under åpningen.

Bertheussen ble dømt til ett år og åtte måneders fengsel for angrep på demokratiet i 2021. Retten fant henne skyldig i å selv ha sendt trusselbrev til flere politikere, blant annet hennes daværende samboer og justisminister Tor Mikkel Wara, og for å ha begått hærverk på egen bil og bolig.

Tirsdag åpnes utstillingen «PUBLIC ENEMY» på Arendalsuka. Den skal være inspirert av Bertheussens egne erfaringer fra politiet og medienes søkelys, dommen mot henne og soningen på Bredtveit.

Det var i forkant ikke annonsert om hun selv skulle være tilstede på paneldebatten som åpner utstillingen - men i programmet står det oppført en «mystery guest» som skal snakke om utstillingen.

Underveis i panelsamtalen har Bertheussen blitt observert på et tilliggende rom, der hun følger med på diskusjonen.

Hun stiller blant annet ut egne vesker. Under rettssaken dukket hun flere ganger opp med egenlagde tøyvesker med budskap som spilte på rettssaken, og at hun hevder at hun er uskyldig dømt.

– Så lurer dere alle på: Hvor er elefanten? Og det kan være at elefanten dukker opp - det kan være at det blir julaften i dag, men vi prøver alle sammen å være sammen i det uforutsigbare øyeblikket sammen der vi tar sats sammen og venter på hva som skal skje. La oss være omforente i den energien som kunsten er noe av det eneste som kan frembringe, sa den kontroversielle kunstreren Morten Traavik, som er hovedkurator for prosjektet.

Traavik er blant annet kjent for sitt samarbeid med det nordkoreanske regimet, og for teaterstykket «Sløserikommisjonen».

ÅPNINGEN: Morten Traavik før panelsamtalen om Laila Bertheussens kunst.