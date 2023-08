KREVER SVAR: LO-toppene mener Erna Solberg må si hvordan hun mener hun kan stille krav til private sykehjem.

LO-ledelsen angriper Erna om sykehjem: − Bløffer og villeder

ARENDAL (VG) En samlet LO-front angriper Erna Solberg på eldrepolitikken. De mener Høyre bløffer om ansattes lønn.

– Dette er en villeding av velgerne, og det er en gambling med offentlige ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Høyre lover ting de ikke kan holde, sier Fagforbundet-leder Mette Nord.

Arbeiderpartiet har flere ganger under valgkampen kritisert Høyre for å ville spare penger på å la private drifte sykehjem, mens Høyre har kontret med at de ikke vil gjøre dette for å spare penger - og at de vil stille strenge krav for å sikre de ansattes lønns- og arbeidsvilkår.

Men det har de ikke noe grunnlag for å si, ifølge de tre LO-toppene.

– Høyre kan ikke gi de garantiene de har forsøkt å gi gjennom valgkampen. Det er ikke mulig, for det er ingen tvil om at dette vil gå utover ansattes lønns- og arbeidsvilkår. De som prøver seg på det, kjenner for det første ikke trariffavtalestrukturen, og kan for det andre ikke jussen rundt dette, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

– Det er rett og slett en ren bløff, fortsetter hun.

– Man må være etterrettelig, skyter Fellesforbundet-leder Jørn Eggum inn.

De krever at Erna Solberg kommer på banen og svarer på hva slags krav det er hun mener hun kan stille hvis Høyre konkurranseutsetter sykehjem.

– Flere titusener i året

Det er tre ting som får LO-toppene til å anklage Høyre for ikke å ha belegg for det de sier:

Ved en såkalt virksomhetsoverdragelse virksomhetsoverdragelse En virksomhetsoverdragelse er når hele eller deler av en virksomhet overføres til en annen eier, uten endrede arbeidsforhold og betingelser kan man stille krav om at lønns- og arbeidsvilkår beholdes, men bare ut tariffavtaleperioden - som normalt er to år.

Lønns- og arbeidsvilkår er definert av tariffavtaler som forhandles frem mellom partene i arbeidslivet. Disse forhandlingene har ikke politiske partier noen påvirkning på, uten å bryte med organisasjons- eller forhandlingsfriheten.

Ifølge juridiske vurderinger LO har hentet inn, er det ikke mulig å stille krav til pensjonsavtaler ved anbud.

– Kan man ikke legge noen føringer i en anbudsprosess om at man ikke skal konkurrere på lønn og pensjon?

– Man er uansett bundet av tariffavtalen som gjelder i det tariffområdet. Så hvis man setter det bort til private er det tre muligheter - Virke, NHO eller Abelia, sier Mette Nord.

DÅRLIGERE LØNN: Ifølge Nord, Følsvik og Eggum får folk dårligere lønn på private enn på offentlige sykehjem.

De har samlet en rekke eksempler fra Oslo, som er byen der flest sykehjem har vært private tidligere.

En nyutdannet sykepleier har 30 775 kr. mindre i lønn med NHO-avtalen enn med tariffavtalen som gjelder for Oslo kommune nå, oppgir de. De viser også til at NHO-avtalen er en minsteavtale som baserer seg på lokale forhandlinger uten streikerett.

– Når man ikke får tatt ut de lokale tilleggene år etter år blir forskjellen kjempestor. Da blir de akterutseilt i forhold til de kommunale tjenestene forøvrig.

Ifølge Nord har ansatte på sykehjem i Oslo gått opp med mellom 40.000 og 150.000 kroner i lønn etter at kommunen overtok driften, blant annet fordi man har fått uttelling for fagbrev i økt lønn.

– Når vi ser på både innslag på begynnerlønn og på ansiennitet, skiller det vesentlige titalls tusener i året, sier hun.

TAP: Ifølge Fagforbundet-leder Mette Nord kan Fagforbundets medlemmer tape 100.000 kroner i året, og en million i lønn, på konkurranseutsetting.

– Mister en million

Nord sier deres erfaring er at flere arbeidsgivere melder seg ut av tariffområdet de har, og hopper over til organisasjoner med billigere tariffavtaler.

– Å legge føringer for det kan jeg vanskelig se kan være mulig. Det vi erfarer er at folk over tid går 100.000 ned i lønn. Og er de over 57 kan de ikke gå av med AFP - dermed mister de én million der også, sier hun, og legger til:

– Gjennom en pensjonsordning i privat sektor, som er en obligatorisk tjenestepensjon, blir det store sjanser for at man kan tape opp til en million kroner i løpet av pensjonsløpet. Så både AFP ryker, og man får en tjenestepensjon som er langt dårligere enn man har i det offentlige.

– Ren ideologi

Eggum peker på at lønn er den desidert største utgiftsposten ved drift av sykehjem. Hvis private skal hente ut profitt, er det her de må spare, sier han.

– Og hvis det ikke er sånn at de gjør det for å spare penger - hva er da hensikten med å privatisere? Da er vi jo på ren ideologi. Den argumentasjonen om å skape valgfrihet - vel, for meg er det viktigste at vi har et godt og trygt velferdstilbud, sier LO-leder Følsvik.

Nord sier det store problemet i norske sykehjem er at man mangler folk.

– Det blir ikke flere mennesker av å splitte opp dette i ulike leverandører. Det du da trenger er jo mer byråkrater for å kontrollere og følge opp kontrakter, og det er et unødvendig ledd.

Høyre: Kan stille krav

Høyres helsepolitiske talsperson Tone Wilhelmsen Trøen svarer:

– Man skulle tro at en fagforening ville være fornøyd med at Høyre vil stille strenge krav til ansattes lønns- og arbeidsvilkår. I stedet velger de å mistro Høyres motiver, leter med lupe etter grunner til at dette skal være krevende og fortsetter å drive valgkamp for Ap. Peggy Hessen Følsvik burde invitere til dialog om løsninger, ikke boksekamp.

Hun sier at slik Høyre forstår det, kan en kommune som ønsker å samarbeide med private om for eksempel sykehjemsdrift, stille krav i anbudsdokumentet om samme tariffavtale for de ansatte som den gjeldende kommunale.

– At åtte av i underkant av 900 sykehjem potensielt blir drevet av private er ikke problemet i eldreomsorgen. Problemet er skyhøyt sykefravær, en vikarbruk som har skutt i været og pasienter som Rodny på 84 år på Ellingsrudhjemmet, som har blitt stelt av minst 61 forskjellige ansatte på ett år, sier hun.