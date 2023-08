Ap og Høyre i vill skolekrangel: − Nå har de mistet det helt

Arbeiderpartiet skremmer med tomme skolegårder dersom Høyre tar makten i Oslo. – Ikke et skremmebilde, sier kunnskapsministeren.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) går sammen med kunnskapsminister Tonje Brenna til angrep mot Oslo Høyre.

De har invitert VG til Furuset skole i Groruddalen for å vise frem en tom skolegård.

Slik mener de det kommer til å se ut i skolegården, dersom Høyre kommer til makten. Her var det nemlig kun 28 prosent av elevene som benyttet seg av AKS AKSAKS står for aktivitetsskole, og er egentlig bare SFO, skolefritidsordning. da Ap tok makten i 2015. Etter innføring av gratis AKS er tallet nå 98 prosent.

– Vi frykter tomme skolegårder hvis Høyre tar makten. Vi vil ha skolegården full av elever. Med gratis AKS sparer vi familier for 25.000 kroner i året – per barn, sier Johansen til VG.

AKS står for aktivitetsskole, og er egentlig bare et fjongt Oslo-ord for SFO, altså skolefritidsordning, som det heter i resten av landet.

HVOR ER ALLE UNGENE? Tonje Brenna og Raymond Johansen mener en tom skolegård er et passende bilde av Høyres skolepolitikk.

– Tar dem på alvor

Regjeringen har innført gratis SFO/AKS for 1. og 2. klasse i barneskolen over hele landet, mens Oslo kommune i tillegg finansierer AKS for 3. og 4.-klasse.

– Vi vil opprettholde det, men Høyre er uklare på om de vil videreføre det, sier Johansen.

– Hvordan kan dere påstå at Høyre er uklare, når de har sagt at alle familier med samlet inntekt under to millioner kroner skal få gratis AKS.

– Men de skal kutte to milliarder, og da mener vi gratis AKS er en av plassene de kan komme til å kutte, sier Johansen, og legger til:

– De har snakket om behovsprøving av gratis AKS. Så mente de det skulle være gratis for familier med en million i inntekt, og nå er det plutselig to millioner i inntekt.

– De er ikke uklare, de sier gratis for alle med samlet inntekt under to millioner.

– Høyre skal kutte to milliarder kroner årlig for å fjerne eiendomsskatten. De nekter å si hvor, men en plass må de kutte.

– Høyre har ikke sagt de skal kutte to milliarder årlig – de har sagt de skal fase ut eiendomsskatten gradvis.

– De sier de skal fjerne eiendomsskatten, og vi må ta dem på alvor. Regnestykket deres går ikke opp, og da frykter vi at gratis AKS forsvinner, sier Johansen, og legger til:

– Høyre har null troverdighet på gratis AKS. De reagerte ikke da kun 28 prosent av elevene på Furuseth gikk på AKS. Det var akseptabelt for dem – det er det ikke for oss.

TIL ANGREP: Byrådsleder Raymond Johansen, Kunnskapsminister Tonje Brenna og Ap-byråd Usman Mushtaq kritiserer Oslo Høyre.

– Vil ikke være usaklig

– I løpet av valgkampen har dere påstått av Høyre vil innføre karakterer på barneskolen, og nå at det blir tomme skolegårder om Høyre tar over. Er det en redelig beskrivelse av Høyres politikk?

– Høyre har vært helt uklar på om de ville ha karakterer et år tidligere, og Erna Solberg sa tidligere i år at det var en mulighet. Så har de etterpå vært klar på at de ikke skal ha det. Jeg mener de har rygget på egen politikk, og ombestemt seg. Det er helt lov. Og nå må de også avklare om hva de mener om gratis AKS, når de skal kutte to milliarder årlig, sier Tonje Brenna.

– Men Høyre har aldri sagt de skal kutte to milliarder årlig?

– Jeg ønsker ikke å være usaklig. Men jeg må stille spørsmål ved deres standpunkt på AKS, fordi de ikke forteller velgerne hvor de vil kutte. Da må jeg sette det på spissen, for å få svar på hvor det skal kuttes, sier Johansen, og legger til:

– Høyre kan avklare dette ved å legge fram en reell kuttliste. Det hadde vært realt for velgerne.

– Er det realt å skremme med tomme skolegårder?

– Diskusjonen om deltagelse i AKS er ikke et skremmebilde, svarer Tonje Brenna.

Hun utdyper:

– Forrige gang Høyre styrte gikk kun 28 prosent av elevene på Furuseth på AKS. Nå er det 98 prosent. Skremmer vi med tom skolegård? Vi kunne kanskje vært rimelig og fylt opp skolegården 28 prosent, men det er likevel forholdsvis tomt. Vi skremmer ikke, det er et helt reelt bilde av politikken Høyre har ført, sier Brenna.

– Nå har de mistet det

Eirik Lae Solberg (H) går rett til motangrep når han hører uttalelsene til Ap-toppene.

– Nå har Arbeiderpartiet mistet det. Det har fullstendig mistet grepet om virkeligheten. At Høyre vil rasere det offentlige tjenestetilbudet er bare skremselspropaganda fra Arbeiderpartiet, sier han.

– Enten så har ikke Raymond Johansen fulgt med i en av de viktigste debattene i bystyret, eller så velger han bevisst å bløffe om vår politikk. Det er uansett en uredelig påstand.

Solberg sier at Høyres politikk for gratis AKS ikke er til å misforstå:

– Vi har lovet gratis AKS for alle familier med under to millioner kroner i samlet inntekt. De pengene skal vi bruke på gratis fritidsaktiviteter for 12.500 barn fra lavinntektsfamilier, sier Solberg.

Han kritiserer Ap i retur:

– Ap på sin side insisterer på at foreldre med svært god inntekt skal få gratis AKS, samtidig som de nekter å betale fritidsaktivitetene for barn fra fattige familier. Det er dobbelt usosialt,

HARD MELDING: Eirik Lae Solberg (H) mener Raymond Johansen enten er uredelig eller uinformert.

– Kutte gradvis

– Hvor mye skal dere kutte i eiendomsskatt neste år?

– Det er for tidlig å si. Men i vårt alternative budsjett for 2023 foreslo vi at grensen for å betale eiendomsskatt økes til 7,2 millioner kroner. Dermed reduserte vi kommunens skatteinntekter med 325 millioner kroner.

I Oslo er det eiendomsskatt på bolig og næringseiendom. Høyre ønsker å fjerne den på bolig i løpet av en fireårsperiode, noe som tilsvarer et kutt på én milliard kroner.

– Kan dere være åpen med velgerne om hvor dere skal kutte én milliard?

– Nei, det kan vi ikke. Fordi vi skal fase ut eiendomsskatten over flere år, og ikke ta én milliard med engang.

Solberg peker på kutt i administrasjonen, «slutt på sløsing» og «betydelige» omprioriteringer for å finansiere kutt i eiendomsskatten.

– Administrasjonskostnader er først og fremst lønnskostnader, og for å få ned dem må du si opp folk. Planlegger dere masseoppsigelser?

– Nei, det skal vi ikke. Vi kan for eksempel la være å erstatte folk ved naturlige avganger, etter hvert som de går av. I tillegg har Oslo hvert år økte inntekter, og deler av det skal vi bruke til å finansiere utfasing av eiendomsskatten. Bare fra 2022 til 2023 økte inntektene med fem milliarder kroner.

HØYRE-SKOLEN: Slik mener Ap at Furuseth skolegård blir seende ut om Høyre stikker av med seieren i valget.