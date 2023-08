STAMMESPRÅK: Lederne for Politiets sikkerhetstjeneste, Beate Gangås og Etterretningstjenesten, Nils Andreas Stensønes snakket samme språk under Arendalsuka.

E-sjefen om PST-samarbeid: Snakker «forskjellige språk»

ARENDAL (VG) En «modifisert plan for å bedre samarbeidet» er lagt etter at PST ikke klarte å avverge 25. juni-terroren som E-tjenesten hadde varslet om.

Lederen for Etterretningstjenesten, Nils Andreas Stensønes, sier det er tre punkter som er viktig for å jobbe med for å bedre samarbeidet mellom de to tjenestene.

Formelle organer

Tettere prosesser

Utveksling av personell mellom tjenestene.

– Det er alltid sånn at du kan bli bedre på samarbeid, og det kan vi bli. Vi må bli tettere, sier etterretningssjef Nils Andreas Stensønes til VG om samarbeidet med Politiets sikkerhetstjeneste.

Ved samme bord

Onsdag morgen fortalte PST-sjef Beate Gangås om sine interne tiltak etter terror-rapporten, i et VG-intervju.

Senere på dagen sto E-sjefen og PST-sjef Beate Gangås på samme scene under Arendalsuka og snakket om fremtidig samarbeid. Sjefen for Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Sofie Nystrøm, deltok også.

De to tjenestene samarbeider allerede på flere områder. Begge parter sitter i dag side om side hos Felles etterretning- og kontraterrorsenter (FEKTS) og ved Nasjonalt etterretnings- og sikkerhetssenter (NESS).

– I tillegg må vi jobbe sammen når vi gjør trusselavklaringer. Det er viktig fordi PST sitter på noe informasjon samtidig som vi sitter på annen informasjon. Vi må sitte sammen og spille ball rundt bordet, ikke sende rapporter fram og tilbake, for der går veldig mye kontekst ofte bort, sier Stensønes.

Evalueringsrapporten som ble lagt fram i juni, påpekte flere svakheter hos Politiets sikkerhetstjeneste i forkant av angrepet. Ifølge utvalget brukte PST lang tid på å svare ut skriftlige spørsmål de fikk fra E-tjenesten.

KAMERATER: Bhatti, som E-tjenesten varslet PST om, hadde kontakt med Zaniar Matapour i forkant av terrorangrepet i Oslo i fjor sommer. De har kjent hverandre siden 2015.

Forskjellige stammespråk

Stensønes trekker også frem språklige utfordringer ved samarbeidet. Dette tror han kan løses ved bruk av utveksling og hospitering.

– Vi må jobbe med å forstå hverandre, fordi vårt språk er forskjellig fra PST-språk. Derfor kan vi utveksle folk, slik at vi kommer på innsiden av hverandres organisasjoner. Det kan bety at noen fra PST jobber hos meg under mitt mandat, lærer oss å kjenne, samtidig som de sitter på kunnskap om hva PST kan bidra med i saker.

Stensønes mener dette over tid vil bidra til økt kulturforståelse mellom PST og Etterretningstjenesten.

– Vi vil forstå hvem partneren er og vi klarer oversettelsen mellom PST-språk og E-språk. I tillegg vil man kunne ta med seg masse kunnskap tilbake til egen organisasjon, sier Stensønes.

Trenger ikke lovendring

– Har Forsvarsdepartementet bedt deg og E-tjenesten om å bedre samarbeidet med PST?

– Helt opplagt. De har bedt om rapporter og vi har formidlet planen om dette modifiserte samarbeidet.

– Trengs det lovendringer for å få til dette tettere samarbeidet?

– Så langt ikke. Min mening er at vi kan utnytte de hjemlene vi har og jobbe innenfor de. Det samme kommer frem i evalueringsrapporten, sier Stensønes.