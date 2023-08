PORSCHE: På Finn.no ligger det nå flere hundre av elmodellen Taycan til salgs.

Luksusbiler raser i pris: − Det første du angrer på

Noen har muligens tråkket litt vel hardt på gassen da de kjøpte elbil for rundt millionen.

Kortversjonen På grunn av høyere renter og priser, selger folk nå dyre elbiler og velger alternativt billigere kjøretøyer. Prisen på enkelte luksusmodeller har sunket betydelig.

Ifølge Terje Dahlgren, Finns bilekspert, er de viktigste faktorene for prisfallet følgende: folk har dårligere økonomi, det finnes flere elbiler på markedet, og forventningene om høy gjenkjøpsverdi har forsvunnet.

Rike mennesker, så vel som folk med normale inntekter, har kjøpt disse luksusbilene, hovedsakelig ved å ta opp billån. VG fant eksempler på store billån tatt opp for å kjøpe Porsche Taycan, bilene er nå til salgs for reduserte priser.

Salget av billigere biler har også økt, noe som indikerer at folk nå velger å kjøpe uten lån, eller med minimal lånebelastning. Gjennomsnittsprisen for en dieselbil har holdt seg stabil. Vis mer

Med lav rente så flere sitt snitt til å kjøpe drømmebilen under pandemien. Men med rente- og prisøkning på løpende bånd, var kanskje øynene større enn lommeboken.

For nå dumpes prisene.







Årsak: Folk selger unna dyre billån og velger igjen billigbiler.

– Den mest dramatiske prisendringen ser vi på modellen Audi e-tron der snittprisen har endret seg fra 649.000 til 440.000 i løpet av det siste året, sier Finns bilekspert Terje Dahlgren til VG.

Altså et prisfall på 209 000 kroner fra juli i fjor til i år.

Økningen i antall solgte biler eller avpubliserte avpubliserte bilannonsen fjernes hvis den ikke blir solgtannonser på Finn.no er på 45 prosent på et år.

Porsche Taycan er en annen elbil som har vært populær i luksussegmentet.

Der er økningen på 26 prosent, men prisfallet er desto høyere: Denne bilen har sunket i pris fra i snitt 1 149 000 til 899.000 det siste året.

– Sistnevnte blir bare tyngre å selge. Prisene har gått ned betraktelig, sier han, og sikter til at Taycan nå tar 111 dager å selge, mot 50 dager før jul.

– Den aller viktigste faktoren er nok at økonomien til folk har blitt dårligere.

ENDRING: Finns bilekspert Terje Dahlgren ser at de dyre bilene ligger mye lenger inne på nettsiden enn før.

– Etron og taycan er biler for oppgangstider?

– Ja det er riktig, det er relativt dyre biler, selv om den har vært gunstige elbilfordeler.

Den andre faktoren er at det begynner å komme «nok» elbiler på markedet - både nye og gamle.

VG gjorde en rask sjekk i Brønnøysund-registeret på noen av Taycan-bilene som lå ute for salg på Finn.no. Flere av dem hadde tatt opp store billån. To eksempler:

Porsche Taycan Turbo S 2020: Billån for 1,4 millioner tatt opp september 2022. Nå ligger den ute på finn for 1,3 millioner på finn.

Porsche Taycan 2020: Billån for 1 million tatt opp juni 2022. Nå ligger den ute på finn for 870.000.

VG har vært i kontakt med bileierne, som ikke ønsker å stille i saken.

Finns bilekspert er derimot ikke overrasket over de høye billånene:

– Vi vet det har vært ekstremt mange lånetilbud med 100 prosent tilbud i 10 år. Det er klart at det er veldig mye penger – selv om det er bundet rente.

POPULÆR: Luksusbilen Audi e-tron ble 2020s mest solgte bil. Nå kan du få den på «billigsalg»

– Og nå taper man mange hundre tusen?

– Ja, det kan skje.

– Du lager gjerne et regnestykke når du kjøper en ny bil: Det er fordelaktig både med bompenger og strøm, men kanskje mange har regnet elbilen litt for fordelaktig. Og en annen ting er at gjenkjøpsverdien har vært veldig høy, så folk forventet å selge omtrent til samme pris, men sånn er ikke situasjonen lenger.

– Velstandssymbol

Forbruksøkonom Endre Jo Reite i BN Bank har godt oversikt over lånetrender hos folk:

– Biler som bikker millionklasse er velstandssymboler, og typisk den siste tingen man kjøper når man føler man har romslig økonomi. Når det snur er bilen det første man angrer på, når du sitter der og betaler 12.-13.000 i måneden, sier han til VG.

Han er ikke sikker på at eierne har tatt innover seg verdifallet på disse type bilene: Det er rundt 20 prosent verdifall i året. Det vil si 200.000 første året med en millionbil. I tillegg kommer rentene på selve lånet.

– At du åpent går inn i en deal der du brenner opp så mye egenkapital på så kort tid, det er jeg usikker på at folk tenker over, sier han, og fortsetter:

– Det er fascinerende hvor mange som har disse bilene og bytter bil ganske ofte. Du skal ha god økonomi gjennom livet for å kjøre en sånn løsning, enten med billån eller leasing.

DEN GANG DA: Fiat Punto och Opel Corsa var populære biler på slutten av 90-tallet. Siden har bilene vokst seg større og dyrere.

– Er et bare de rike som kjøper disse, eller også folk som har gode inntekter?

– Det er mange med helt vanlig årslønn som også har kjøpt disse bilene. Det har ikke vært like strenge regler for billån som huslån. Først nå i sommer har billån blitt inkludert i beregningen på utlånsforskriften. Veldig mange har først fått lånt så mye de kan av banken og etterpå fått et billån på toppen.

– Det ser vi konsekvensene av nå. Hvis du har 7-800.000 kroner i årslønn og går inn i avtale med et verdifall 150.000 −200.000 det første året, så går mye av lønningen til å betjene verdifallet.

FORBRUKSFEST: Forbruksøkonom Endre Jo Reite i BN Bank sier det har blitt mer og mer vanlig å ta opp høye billån.

Det har også vært vanlig å bake inn billån i huslånet, eller låne opp på huset for å betale engangsbeløp på leasing.

Vi må bare tilbake 15–20 år for å se noe helt annet:

– Da sparte vi til bil. Etter hvert sparte ikke folk, men lånte på huset. Deretter ble det billån. Når heller ikke det gikk, fikk folk leasing. Ofte nok med engangsbeløp.

– Trengte vi en kalddusj?

– Det er veldig greit for de som har levd over evne, og kjøpt Porsche, å få en realitetsorientering. Det som er trist er at kalddusjen virkelig bare treffer de som har trang økonomi og som har vært nøkterne. Det er nok ikke mange som har varme og omsorg for dem som har kjøpt seg et par Porscher for mye, de har godt av å våkne opp.

Billige biler selges lynraskt

Tilbake til Finn.nos bilekspert:

– Ser dere noen typiske biler folk trekker til i en dyrtid?

– Ja, de helt billige går først, og det ser vi har økt nå. Der er publiseringstiden på 22 dager. De vil kjøpe uten å låne eller med veldig lite lån, forteller Dahlgren.

Overskuddet på nybiler ser vi på kaia i Drammen, der det i sommer var fullt av biler som ikke ble solgt. Dahlgren forteller om en kollega som plukket opp en Volvo C40 til rundt 100.000 kroner rabatt der.

– Generelt er prisene på spesielt elbiler på vei nedover mens diesel og bensin holder seg stabilt. Gjennomsnittsprisen på en dieselbil var 186.000 i fjor, nå er det 187.000 – noe som er nesten utrolig å forstå at det går an – fordi det ikke kommer nye biler inn i markedet og vanligvis nye biler som påvirker prisen. Nordmenn skal fremdeles ha dieselbiler.



Finn.no er eid av Schibsted, som også eier VG.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post