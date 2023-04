BLEIETRENGENDE: Disse to kopplammene var på besøk hos pasientene på sykehjemmet i Sandefjord måtte på med bleie.

– De ble båret opp i sengene, det gikk kjempefint!

Både lam, alpakkaer og kyllinger besøker beboerne på sykehjemmet i Sandefjord. Og alle kjører heis.

– Det er veldig gripende. Når dyrene kommer i nærkontakt med pasientene blir det spesielt, forteller Cecilie B. Langeli, frivillighetskoordinator ved Kamfjordhjemmet bo- og behandlingssenter i Sandefjord.

I ett år har hun og resten av de ansatte jobbet for å bli sertifisert Livsgledehjem LivsgledehjemSertifiseringsordningen Livsgledehjem er et systemverktøy for personsentrert omsorg, som sikrer at de som bor på virksomheter med heldøgns eldreomsorg får tilrettelagte aktiviteter, frisk luft og meningsfulle øyeblikk hver eneste uke. .

KORRIDORVANDRING: Aldri før hadde alpakkaene vært innendørs i korridorer da de besøkte beboerne.

– Et av kriteriene vi har måttet jobbe etter, er å ha kontakt med dyr. Det har vi jobbet mot lenge, men spesielt nå det siste året, forteller Langeli.

På med bleie

Alpakkaer, kyllinger og kopplam kopplam Flaskelam, eller kopplam, er lam som ikke får næring av moren, og som derfor må gis melk av flaske.er bare noen av dyrene som har kommet på besøk. Sistnevnte måtte på med bleie for unngå uhell innendørs.

– Men alpakkaene prøvde vi uten bleie og det gikk kjempefint. De holdt seg til de kom ut igjen.

POPULÆRE: De lodne gjestene er svært populære blant beboerne.

Til sammen har bo- og behandlingssenteret 64 beboerne med demenssykdom og psykiske lidelser.

– Hos oss er det pasienter som har mistet språket og som har kommet langt i sin sykdom. Da er det gripende å få se den gleden de opplever med dyrene. I noen tilfeller kommer også noen ord og setninger. Det er helt utrolig, forteller Langeli.

Saken ble først omtalt i Sandefjords Blad.

Tar heisen opp

Dyrene strekker seg langt for være gode besøksgjester.

– Både alpakkaene og kopplammene kjørte heis og fikk komme inn til alle pasientene. Også til de som er sengeliggende.

HOLDT SEG: Da alpakkaene tok heisen opp til beboerne, var det første gang de var innendørs. Det skjedde heldigvis ingen uhell og de holdt seg til de vare utendørs igjen.

Og de lodne gjestene kommer tett på pasientene.

– Kopplammene ble til og med båret opp i sengene, og det gikk kjempefint!

Flere av pasientene har selv hatt erfaringer med dyr.

– Dyrene gir stor glede. En eldre mann begynte å gråte, og det er mye følelser. Det er veldig gripende, forteller Langeli.

Kyllinger på vei

I to år har også Kamfjordhjemmet hatt eget hønsehus.

– Torsdag ble det lagt egg, så om 21 dager får vi nye kyllinger. Det å kunne gå ut for å hente egg hver morgen og mate dyrene gir en mestringsfølelse og gode opplevelser, forteller frivillighetskoordinatoren.

EGNE KYLLINGER: Bo og behandlingssenteret har eget hønsehus og får stadig egne kyllinger som får komme inn til beboerne.

– Har det vært noen praktiske utfordringer med alle dyrene?

– Når kyllingene var små, løp de alle veier. Vi hadde ti kyllinger som vi bar rundt i en kurv og slapp løs. Vi var nok redde for at de skulle bli tråkket på, men pasientene er veldig omsorgsfulle rundt dyra.

Først i kommunen

For få uker siden fikk de gladnyheten. Kamfjordhjemmet bo- og behandlingssenter i Sandefjord ble kommunens første Livsgledehjem.

– Det er vi veldig stolte av, sier Langeli.

Også de ansatte får ta med seg egne dyr på jobb.

– Vi har både hunder og kaniner innom. En av nattevaktene har med seg hund. Det er viktig med livsglede, også på natten.

Langeli registrer at eldreomsorgen ofte får negativ omtale.

– Men dette viser at det er ikke sånn overalt. Dette skal vi fortsette med, det er det ingen til om, sier hun.