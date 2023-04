LETTET: Restauranteier Ivar Breivik er lettet over at streiken er over. Her på spisestedet Happy Elephante dining i Ålesund.

Streikeslutt: − 100 kilo av mine skuldre

Restauranteier Ivar Breivik fryktet han måtte permittere nesten alle sine 60 ansatte. Nå puster han lettet ut.

– Det ble et lite jubelrop på kontoret og kjøkkenet nå, sier Ivar Breivik som eier åtte restauranter i Ålesund. At streiken nå er over, er godt nytt for restauranteieren.

Han har fortalt VG at han ville gått tomt for øl denne uken, og fryktet at opptrappingen av streiken ville gjøre at han ikke fikk tilgang på ferskvarer. Nå slipper han å permittere samtlige av sine 60 ansatte og kan gå tilbake til normale åpningstider.

– Det er helt fantastisk, det kunne ikke vært bedre.

Les også Storstreiken er over LO og NHO har kommet til enighet, bekrefter partene selv.

Breivik fortalte VG tidligere i uken at restaurantbransjen allerede hadde noen tøffe år under pandemien.

– Mange ansatte forsvant under coronapandemien og vi har jobbet beinhardt for å få tak i dem vi har nå. Når det igjen er snakk om permitteringer, føler de ansatte seg naturlig nok truet. Vi risikerer at de slutter, sa han til VG tidligere denne uken.

Nå har han tro på en susende sommersesong.

– Det er 100 kilo av mine skuldre. Jeg har gått en uke med masse stress og bekymringer. Nå forsvant alt.

Ringenes: – Bretter opp ermene

– Det er en kjempenyhet, vi er veldig glade for at partene har kommet til enighet, sier kommunikasjonssjef i Ringnes Nicolay Bruusgaard.

Han forteller at Ringenes nå vil forsøke å få tatt igjen produksjonen som var tapt denne uken.

– Vi kan garantere at vi nå bretter opp ermene og skal forsøke å fylle opp igjen alle butikker, restauranter og barer så fort det lar seg gjøre.

– Men vi må be dem smøre seg med litt tålmodighet, for det er ikke gjort i en håndheving, legger han til.