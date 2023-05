ARBEIDSLINJA: Kirsti Bergstø og Kari Elisabeth Kaski mener Ap burde bli med på å øke trygdene.

SV til Ap-landsmøtet: − Lytt til de som lider

SV-leder Kirsti Bergstø og SV-topp Kari Elisabeth Kaski vil presse Ap til å få opp trygdene. De ber landsmøtet legge fra seg begrepsdiskusjoner, og heller lette skattene for de med minst.

– Ap burde lytte til stemmene fra alle som lider under denne politikken, og ta et oppgjør med fattigdomslinjen og heve ytelsene, sier Kirsti Bergstø til VG.

En av de store politiske diskusjonene på Arbeiderpartiets landsmøte denne helgen, handler om den såkalte arbeidslinja: Ideen om at det skal lønne seg å jobbe.

Sentrale politikere i Støres eget fylkeslag, Oslo Ap, vil vrake den. De møtte fikk motbør fra statsministeren i landsmøtetalen, der han slo klart fast: «Ikke kødd med arbeidslinja».

Men det vil SV-toppene. De kommer med tre punkter de vil presse Ap på, nå og gjennom valgkampen:

Øk trygdeytelsene

Dropp Vedums jobbskattefradrag

Bruk heller penger på å kutte skattene for folk med vanlige og lave inntekter, og på arbeidsmarkedstiltak

– De gangene det ikke lønner seg å jobbe er det fordi lønnen er for lav, ikke fordi ytelsene er for høye. Vi må bort fra å tenke at det største problemet er at folk kanskje får litt for mye trygd. Det største problemet er at folk lever i fattigdom, sier Bergstø.

– Fattigdomsfelle

– Arbeidslinjen handler ikke om å straffe folk som ikke kan stå i jobb, sa Jonas Gahr Støre i sin landsmøtetale.

Men Bergstø og Kaski sier debatten om arbeidslinja for lett blir en teoretisk begrepsdiskusjon man kan legge ulike ting i, for eksempel at det er viktig at så mange som mulig jobber.

– Arbeid og aktivitet er utelukkende positivt. Men mantraet om at det skal lønne seg å jobbe blir også brukt som en begrunnelse for å holde ytelsene nede, og det er det vi vil til livs, sier Kaski.

Bergstø legger til:

– Den måten å forstå arbeidslinja på har blitt en fattigdomsfelle. Det har spist seg inn i velferden vår helt siden 90-tallet.

Spinnvilt

De mener et tiltak Trygve Slagsvold Vedum sa regjeringen ville innføre i et VG-intervju denne uken er et eksempel på det:

Han sier regjeringen vil gi et skattefradrag som stimulerer folk på trygd eller lavinntektsgrupper til å jobbe.

– Det bygger på en tanke om at det må lønne seg å jobbe – det gjør det allerede i dag. Det er vanskelig å se hva en ekstrabelønning fordi du jobber fører til, utover å straffe de som ikke kan jobbe eller ikke får seg jobb, sier Kaski.

– Det er en straff til de som ikke kommer i jobb å gi litt ekstra til de som gjør det, selv om de ikke får mindre?

– Det er det som blir konsekvensen. Hvis du er i jobb får du mer penger. Men ikke hvis du ikke kan jobbe, eller ikke får deg jobb. Et sånt tiltak gjør jo ikke at man magisk finner seg jobb eller blir frisk.

RART: De to SV-toppene mener regjeringen bør droppe jobbskattefradrag, og kaller det et rart forslag.

De viser til at Ap kalte det «spinnvilt» da Høyre foreslo å gi jobbskattefradrag til alle under 30 som kom seg i jobb.

– Vi må legge vekk sånne rare konstruksjoner, og heller forsterke politikken vi har ført sammen i budsjettforlik de siste årene: Å gi skattekutt til folk med lave inntekter, sier Kaski.

– Kommer til å smelle

Bergstø sier SV er redde for at forskjellene i Norge øker.

– Det kommer til å smelle når vi ser summen av kredittkortgjeld. Veldig mange sliter med å få endene til å møtes. I denne situasjonen må vi gjøre kraftige omfordelende grep.

De sier arbeidsmarkedstiltak og tilrettelegging i arbeidslivet som virker for å få folk i jobb, ikke at trygdene holdes lave.

– Det mener jeg vi bør kunne stå skulder med skulder med Ap i, sier hun.