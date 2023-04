TAKKNEMLIG: Ida Lindtveit Røse (30) takket KrF-landsmøtet med et tydelig kroppsspråk etter at hun fikk stemmene fra 98 av de 159 stemmeberettigete delegatene på KrF-landsmøtet.

Ida Lindtveit Røse (30) inn i KrF-ledelsen - vant stemmeduell

HAMAR (VG) Ida Lindtveit Røse (30) ble valgt inn i trioen som skal lede KrF ut av skyggenes dal og over sperregrensen. Hun vant suverent stemmeduellen mot Jorunn Lossius (42).

VG oppdaterer saken

Røse fikk 98 stemmer og Lossius fikk 56 stemmer blant de stemmeberettigede på KrF-landsmøtet.

Hun smilte bredt og viste takknemlighet ved å holde høyre hånden til brystet etter at valgresultatet var klart.

– Jeg er svært glad og takknemlig for tilliten landsmøtet har vist meg. Det vil være en stor, men også fantastisk oppgave å få være med å lede laget vårt fremover, kommenterer Røse.

– Sammen med mange tusen kristendemokrater over hele landet, skal jeg jobbe for et tydelig, raust og gjenkjennelig KrF, legger hun til.

Forutsigbart

Valget av Olaug Bollestad (61) som fortsatt KrF-boss og Dag-Inge Ulstein (43) som første nestleder var i realiteten spikret på forhånd.

Spenningen under valget av ledelse knyttet seg utelukkende til hvordan utfordrer, Jorunn Gleditsch Lossius (42) fra Agder ville klare seg mot den forhåndsinnstilte Ida Lindtveit Røse fra Viken KrF.

LEDERTRIOEN: Den komplette ledertrioen i KrF etter valget på landsmøtet lørdag: Olaug Bollestad, Ida Lindtveit Røse og Dag Inge Ulstein.

Før valget av ny ledelse sa delegat Magne Supphellen at han foretrakk Lossius for hennes syn på det ufødte livet og vilje til å få aborttallene ned:

– En tydelig og god verdipolitiker, sa Supphellen.

Frokost

Men allerede lørdag morgen begynte Lossius-tilhengerne å tvile etter at lokalavisen Fædrelandsvennen kunne melde om sprekkdannelser i den sørlandske forhåndsstøtten til Lossius.

Hun regnes å tilhøre den sterkest blåfargede og konservative delen av KrF.

FØR VALGET: Jorunn Lossius og Ida Lindtveit Røse ønsket hverandre lykke til før valget om toppvervene i partiet.

Da VG var i kontakt med Ida Lindtveit Røse ved frokosten på landsmøtehotellet på Hamar lørdag, virket hun rolig og behersket. Men litt spent.

– Hvis det ikke blir meg, er jo det helt greit. Da har motkandidaten gjort en god jobb. Dette blir spennende, sa 30-åringen over speilegg og syltetøy i frokostsalen noen timer før valget.