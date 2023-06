KJØTTETER: TikTok-profil Kristoffer Kaayne Kaalsaas.

Ut mot kostholdsråd: − Er med på skape skikkelig helseangst

De nye nordiske kostholdsrådene om mindre rødt kjøtt og null alkohol, faller ikke i god jord hos alle.

Kortversjonen Den nordiske kostholdskomiteen mener vi bør spise under 350 gram rødt kjøtt per uke og unngå alkohol for helse og klima.

TikTok-profil og kokebokforfatter Kristoffer Kaayne Kaalsaas er uenig og mener dette skaper helseangst.

Norske myndigheter skal undersøke rapporten og gi nye nasjonale kostholdsråd våren 2024.

Klinisk ernæringsfysiolog Tine Sundfør oppfordrer til å fokusere på matvarer vi bør spise mer av.

Stortinget vedtok nylig forbud mot reklame for usunn mat og drikke mot personer under 18 år. Vis mer

– Jeg er veldig for et variert kosthold, men å si at dette burde du unngå helt eller dette bør du spise veldig lite eller ingenting av, har jeg ikke sansen for, sier Kristoffer Kaayne Kaalsaas til VG.

Han er en av Norges største profiler på TikTok og forfatter av to kokebøker.

I Norge ligger anbefalingen på opptil 500 gram rødt kjøtt i uken – men denne grensen bør senkes, ifølge Den nordiske kostholdskomiteen.

De viser til hensyn til både helse og klimautslipp, og mener vi bør spise «betydelig mindre» enn 350 gram rødt kjøtt i uken. I tillegg bør vi droppe alkohol.

I stedet bør folk spise mer av blant annet grove kornprodukter, frukt, bær, grønnsaker, bønner og linser, mener de.

Kaalsaas mener man får bedre immunforsvar av å spise litt av alt, også kjøtt.

– Mennesker har eksistert i flere hundre tusen år og kjøtt har vært tilgjengelig som en del av et variert kosthold. Jeg tror de nye rådene er med på skape skikkelig helseangst i landet, sier Kaalsaas, som ikke har tenkt å begrense eget kjøttinntak.

Matprofilen mener det er mer bærekraftig å spise kortreist kjøtt produsert i Norge enn å importere linser og bønner fra India og Sør-Amerika.

– Hva med alkohol?

– Jeg drikker ikke alkohol, jeg synes ikke det er verdt det. Men du kan leve et fullverdig liv om du drikker litt innimellom, sier Kaalsaas.

Nordisk ministerråd gir ut og finansierer rapporten. De ønsker ikke å kommentere Kaalsaas sine uttalelser.

– Pris er viktig

Norske myndigheter skal gå gjennom rapporten, og komme med nye nasjonale kostholdsråd våren 2024.

Klinisk ernæringsfysiolog med doktorgrad i ernæring, Tine Sundfør, håper de endelige kostrådene, som er basert på forskning, vil sette hovedfokus på det vi bør spise mer av, fremfor å fokusere for mye på det som bør begrenses.

– Det gjør at folk går i forsvarsposisjon. Ved å heller fokusere på at vi bør spise mer fisk, helst tilsvarende to til tre middagsporsjoner i uken og mer belgfrukter som linser, bønner og kikerter, vil vi automatisk redusere inntaket av rødt kjøtt, sier Sundfør til VG.

Klinisk ernæringsfysiolog med doktorgrad i ernæring, Tine Sundfør, mener de nordiske kostholdsrådene er gjennomarbeidet.

Hun sier at hun spiser rødt kjøtt rundt en gang i måneden, i tillegg til noen skiver spekeskinke på fredagspizzaen. Hun drikker gjerne to glass vin på fredag- og lørdagskvelden.

Folk må ta sine egne valg, påpeker ernæringsfysiologen.

– Med tanke på helsen er det beste å drikke null alkohol. Noen synes kanskje det er strengt, men folk ville vel ha følt seg lurt hvis de ikke hadde fått råd om hva de burde gjøre. Disse kostholdsrådene er riktignok veiledende, og det bør absolutt være rom for å kose seg.

I starten av juni vedtok flertallet på Stortinget, bestående av Ap, Sp, SV og Rødt, forbud mot markedsføring av usunn mat og drikke rettet mot alle barn under 18 år.

Samtidig bør politikerne ta flere grep, mener Sundfør.

– Den sunne maten må bli billigere, og den usunne maten må bli dyrere. Pris er viktig, sier hun.

Nye norske råd neste år

Dette er den sjette nordiske kostholdsrapporten i rekken. Nordisk ministerråd har gitt komiteen i oppdrag å levere oppdaterte anbefalinger basert på den nyeste kunnskap og forskning om kosthold og helse.

– Er det noe i de nordiske kostholdsrådene som neppe blir tatt med i de norske?

– Målet med kostrådene er å fremme god folkehelse. Med denne rapporten kommer det ny og oppdatert kunnskap om kosthold og ernæring. Nå vil vi vurdere innholdet i rapporten og hvordan den skal følges opp videre. Hva vi spiser er viktig for helsen vår. I Norge har vi kostholdsråd for å gi folk kunnskapsbaserte råd om hva som er lurt å spise av hensyn til helsen, sier statssekretær Ole Henrik Bjørkholt (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet.

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Ole Henrik Bjørkholt (Ap).

– Er det aktuelt å servere mindre kjøtt på for eksempel sykehjem for å få ned klimautslipp?

– Kosthold handler først og fremst om å fremme god helse. Hva som serveres på sykehjem må tilpasses beboernes ernæringsbehov. Det er Helsedirektoratet som gir faglige råd om kosthold og ernæring hos eldre på sykehjem, sier Bjørkholt.

