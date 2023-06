Treffes igjen: − Kommer til å bli ganske ubehagelig

KONGSBERG (VG) Kevin Simensen er fremdeles usikker på om han vil orke å være til stede når politimannen skal gi sin versjon i retten.

– Jeg er spent på rettssaken, men ser mest frem til å bli ferdig med det, sier Kevin Simensen (26).

Onsdag starter rettssaken mot politimannen som er tiltalt for voldsbruk overfor to unge menn i Kongsberg.

VG møter ham og kameraten Marius Stromo (28) utenfor Esso-stasjonen i Kongsberg.

TREFFES IGJEN: I morgen møter Kevin Simensen og politibetjenten som er voldstiltalt i retten.

Det var utenfor denne bensinstasjonen at Simensen opplevde at politimannen gikk løs på ham natt til 30. oktober. Først med slag, så med batong. Store deler av hendelsen ble fanget opp av stasjonens overvåkningskamera.

Politimannen er nå tiltalt for voldsbruken, men nekter straffskyld.

Møtes igjen for første gang

I morgen møtes de igjen for første gang siden den dramatiske oktobernatten.

– Det kommer til å bli ganske ubehagelig, sier Simensen.

UBEHAGELIG: Kevin Simensen tror det blir ubehagelig å treffe politimannen igjen.

Han vet foreløpig ikke om han vil være til stede under politimannens forklaring. Med andre ord om han skal forlate salen når forklaringen skal avgis.

Politimannens forsvarer, John Christian Elden, påpeker at Simensen er i retten etter eget ønske.

– Han har jo insistert på å være til stede i retten hele tiden, selv om det er unødvendig. Så det må han velge selv, skriver Elden i en SMS til VG.

Også den andre mannen, Kristian Pablo Teigen, som politibetjenten også er tiltalt for å ha utøvd vold mot, skal være til stede i retten.

– Jeg tror han både gruer og gleder seg. Han får endelig fortalt hva som skjedde og han får satt et punktum, sier Teigens bistandsadvokat, Ida Kristine Kolstad.

Info Dette er saken Voldsepisoden fant sted natt til 30. oktober i fjor.

Kevin Simensen ble bortvist fra utestedet «Privat» på Kongsberg. Han skal ha kommet i klinsj med en vekter, og situasjonen eskalerte ved en Esso-bensinstasjon der Simensen og noen venner påtraff flere politibetjenter.

Simensen og en kamerat ble sendt i arresten. Begge er anmeldt for vold mot offentlig tjenesteperson.

Den nå tiltalte politimannen ble anmeldt av Sør-Øst politidistrikt dagen etter basketaket.

En annen politimann er anmeldt for å ha slettet en video av hendelsen fra mobiltelefonen til et av vitnene på stedet. Vis mer

13 slag på 14 sekunder

Spesialenheten for politisaker Spesialenheten for politisakerSpesialenheten for politisaker ble opprettet 1. januar 2005, og har som oppgave å etterforske saker der det er spørsmål om ansatte i politiet eller påtalemyndigheten har begått straffbar handling i tjenesten. har slått fast at betjenten slo Simensen minst 13 ganger i løpet av 14 sekunder.

Simensen forteller at han har fått mange helseproblemer etter hendelsen.

– Jeg har fått utfordringer med angst, søvnvansker og drømmer. Mye egentlig.

Han forteller også om fysiske problemer som senebetennelser og ødelagte ledd.

– Frykter for livet

Forut for hendelsen hadde Simensen blitt bortvist fra utestedet «Privat» i Kongsberg sentrum, bare noen hundre meter fra bensinstasjonen. Han skal ha kommet i klinsj med en vekter.

Da Simensen og vennene kom til Esso, eskalerte situasjonen.

– Jeg ble sprayet med pepperspray mellom fire og seks ganger, satt på spyttemaske og på et tidspunkt lå jeg på magen med et kne i nakken og folk på ryggen.

Han forteller at han flere ganger slet med å få puste.

– Det var veldig skremmende og jeg fikk inntrykk av at det ikke holdt for politiet at jeg lå stille. Det føltes som et overfall og ikke en pågripelse, sier Simensen.

– En debatt som trengs

Det er satt av tre dager i retten til å behandle saken, og det er innkalt en rekke vitner.

En av politibetjentene som var på stedet, har beskrevet at den nå tiltalte politimannen «hoppet over et par ledd i maktpyramiden» under pågripelsen av Simensen og at de havnet i en «kjempeuheldig situasjon».

Politibetjenten forklarte at det «heller ikke er vanlig å gå rett på slag og spark selv om de bryter folk i bakken».

«Han var overhodet ikke forberedt på det som skjedde. Hendelsen skjedde plutselig der og da, og det ble derfor ikke langt noen plan», står det i påtegningen påtegningenEt saksdokument.

Da Simensen ble brakt inn i arresten, ble det gjort funn av batong og kniv.

– Det var bare noe som lå i jakka jeg tok på meg. Jeg hadde litt dårlig tid da vi skulle dra. Den lå i jakka hele tiden, den ble ikke tatt frem, ikke brukt eller vist frem, forklarer Simensen.

Hans bistandsadvokat, Morten Kjensli sier at overvåkningsvideoen fra bensinstasjonen som viser voldsutøvelsen har gjort inntrykk.

– Jeg har holdt på med dette et del år og har aldri trodd at jeg skulle se noe tilsvarende dette utført fra norsk polititjenestemenns side, sier Kjensli.

– Ser frem til å få gitt sin versjon

Politibetjentens forsvarer sier mannen ser frem til å forklare seg om hendelsen for retten.

– Han ser frem til å få gitt sin versjon i denne saken, og jeg håper han snart er tilbake på jobb, skriver Elden til VG.

Tidligere i mai ble det klart at politimannen er tatt helt ut av tjeneste i påvente av behandlingen av saken.

Slettet video

Marius Stormo var blant kameratene som var sammen med Simensen utenfor Esso da hendelsen skjedde.

FILMET: Marius Stormo (til venstre) filmet hendelsen med mobilen. Videoen ble senere slettet av en annen politimann på stedet.

– Jeg ble veldig overrasket og sjokkert. Jeg ba politibetjenten om å slutte å slå, men det var uten nytte, forteller han.

Stormo tok frem telefonen og begynte å filme politimannen og Simensen.

– Jeg tenkte veldig kjapt at dette må dokumenteres for sånn skal det ikke være. Så gikk det vel halvannet minutt før det kom en politibetjent som grep telefonen ut av hånden på meg, fortsetter Stormo.

Politimannen som tok telefonen slettet Stormo sin video, og fikk en bot på 12.000 kroner. Spesialenheten mente slettingen var et grovt brudd på tjenesteplikten.

Info Maktpyramiden Når politiet snakker om maktbruk, bruker de ofte maktpyramiden som utgangspunkt. Denne består av ulike trinn som rangerer maktmidler politiet skal beherske, fra mindre til mer inngripende. Nederst finner man for eksempel verbale komunikkasjonstekninger, så pålegg og advarsler, deretter pågripelser, så pepperspray, deretter teleskopbatong. Slag og spark kommer nest øverst, under skytevåpen. Kilder: «Politiets bruk av fysisk makt» (2010) og «Politiets bruk av maktmidler» (2022). Vis mer

Stormo er glad for at det har blitt satt i gang diskusjoner om politiets maktbruk i lys av hendelsen.

– Det setter i gang en debatt som trengs, sier Stormo.

Både han og Simensen etterlyser kroppskamera på politibetjenter.

I dag har Simensen liten tillit til politiet.

– Mitt forhold til politiet er først og fremst fylt med angst nå.

