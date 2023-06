I GRØFTA: De to personbilene havnet utenfor veien på E14 etter å ha stukket av fra en grensekontroll. Først på stedet var kontrollørene fra Tollvesenet.

Tollerne forsøkte å stoppe bilene: − De økte farten over grensen

Det ble en dramatisk vakt på jobb for kontrollørene i Tolletaten.

Kortversjonen Seks personer var involvert i en trafikkulykke i Meråker på E14 søndag - de skal ha forsøkt å unndra seg tollkontroll.

To personer har moderate skader og to er lettere skadet.

Ingen ulovlige varer ble funnet i bilene etter ulykken.

Årsaken til ulykken og hvorfor de ikke stanset for kontroll er fortsatt ukjent.

Vitner observerte de to bilene ta forbikjøringer i høy fart før ulykken, ifølge politiet. Vis mer

Søndag kveld var seks personer involvert i en trafikkulykke i Meråker på E14 – etter at de ifølge Tollvesenet nektet å stanse for kontroll.

To personer har moderate skader, mens to personer er lettere skadet etter ulykken, skriver Adresseavisen mandag morgen.

Tolletaten opplyser til VG at det var to norskregistrerte biler, på vei fra Sverige, som nektet å stoppe i ordinær grensekontroll:

– Tolleren som var ute og vinket inn biler, så at det var to biler som tydelig ikke ville stanse, sier seksjonssjef i Tolletaten Trondheim, Christian Fuglem til VG mandag.

Christian Fuglem i Tolletaten forteller at de ofte opplever bilister som unndrar seg kontroller på grensen, men at det sjelden ender i en trafikkulykke.

– Han så det på måten de kjørte på, at de ikke vil stanse. De holdt høy fart og økte farten mot kontrollpunktet, fortsetter han.

Først på stedet

Dermed varslet Tolletaten politiet og de la seg på hjul etter bilene for å observere observereFuglem presiserer at dette ikke var en biljakt. Tollvesenet har ikke lov til å bryte fartsgrensen når de kjører etter noen. hvor de skulle, forteller seksjonssjefen.

Kort tid senere smalt det i grøften på E14 ned bakkene fra Tollstasjonen – om lag fire kilometer fra svenskegrensen.

– Alt gikk veldig fort. Vi hadde ikke visuell kontakt med dem på vei nedover bakken. Plutselig ser kontrollørene at det ligger to biler i veikanten.

Kontrollørene fra Tolletaten var først på ulykkesstedet. De varslet nødetatene umiddelbart, sikret skadestedet og gikk i gang med førstehjelp.

Fant ingenting i bilene

– Hvordan reagerte kontrollørene som var på jobb?

– Å komme først på stedet til en trafikkulykke gir inntrykk. Selv om vi er trent på det, er det sjelden at det skjer en så dramatisk ulykke med så mange personer involvert, sier Fuglem, og understreker at han er glad for at det ser ut til at alt gikk bra med de involverte.

1 / 3 forrige neste fullskjerm

– Hvorfor unngikk de kontrollen?

– Etter ulykken ble bilene fraktet videre til kontroll. Der fant vi ingen ulovlige varer i bilene. Utover det blir det kun spekulering fra vår side, svarer Fuglem.

Observerte høy fart

Det er Stjørdal politistasjon som etterforsker saken.

Seksjonsleder for etterforskning hos politiet i Værnes-regionen, Annar Sparby, opplyser til VG at ingen er siktet eller mistenkt i saken.

– Den er fortsatt under etterforskning. Vi jobber både med å finne ut av hva som er årsaken til ulykken og hvorfor de ikke ønsket å stoppe for tollerne, sier han og legger til:

– Vanligvis er det noen som skjuler noe ulovlig når man unngår kontroll, men i denne saken er det så langt ingenting som tyder på det.

Sparby forteller at vitner har observert de to bilene ta forbikjøringer i høy fart før ulykken.

– Det har vært mange alvorlige trafikkulykker i vårt distrikt i det siste. Det er ikke bra. Hvis folk kjører på den måten som vitnebeskrivelsene sier, da vil det skje enda flere ulykker, sier han.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post