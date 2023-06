Oppnevnelse av Bård Nylund til medlem av Likestillings- og mangfoldsutvalget november 2021. Nylund mottok et honorar på til sammen 40 000 kroner for perioden han satt som utvalgsmedlem.

Oppnevnelse av Bård Nylund som styrerepresentant i Norsk Folkemuseum april 2023. Honoraret for dette er 90 000,- per år utbetalt i to rater, i juni og desember, ifølge departementets tidslinje.