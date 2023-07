FØLGER FLOKKEN: Reindriftssamen Ánde Niillas Utsi (35) flytter med dyrene til fjellene i Gamvik hver sommer. Men får barna hans samme mulighet?

Strid i Finnmark: − Blir det vindkraft, er alt tapt

NORDKINNHALVØYA (VG) Norges nordligste fastlandskommune mangler penger og strøm. Den mulige redningen splitter lokalsamfunnet.

Kortversjonen Det er planlagt fire store vindkraftverk i Finnmark. Alle ligger i reinbeiteområder.

Ordføreren i Gamvik håper vindkraft kan redde dem fra kraftunderskudd, dårlig økonomi og fraflytting.

Reindriftssamene i området er helt uenig. De mener det truer deres eksistens.

Finnmark kalles «det nye Fosen», og problemstillingen blir viktig ved høstens lokalvalg. Vis mer

– Det der er mine rein.

De er titalls meter unna, og er like sølvgrå som flokken på andre siden av veien.

Men Ánde Niillas Utsi (35) ser det med en gang. Dette er hans: Drektige simler, små kalver og reinsbukker med nye horn.

– Jeg ser det i snittet på øret. Og der borte er min søster sine, sier Utsi og peker ut av bilen.

36-åringen er leder i reinbeitedistrikt 9 på Nordkinnhalvøya i Finnmark.

Hver april følger ti samiske storfamilier reinflokken på 5800 dyr fra Tana til Nordkinn for sommerbeite. Slik har de gjort det i generasjoner.

Nå føler de seg truet.

Midt i reinbeiteområdet, på Sandfjellet, er det planlagt et storstilt vindkraftverk med 100 vindturbiner. Sandfjellet er en rundt ti kilometer lang og fire kilometer bred fjellrygg.

– Hvis det blir vindkraft her, er det kroken på døren for oss. Uten rein er alt tapt, da forsvinner både kulturen og språket vårt.

IDENTITET: Ellinor (58) og Ailo Utsi (63), foreldrene til Ánde Niillas, viser frem samiske trommer og urfolkskultur til cruiseturister ved Kjøllefjord i Lebesby kommune.

Det nye Fosen?

Fosen-saken fikk massiv oppmerksomhet i vinter. Hele verden fulgte med da samiske aktivister ble båret vekk under demonstrasjonene i Oslo, og statsministeren innrømmet et pågående menneskerettighetsbrudd.

Men Fosen kan være forsmaken på slaget flere varsler at vil komme i Finnmark.

Her er det søkt om utbygging av fire nye, store vindkraftverk, som alle ligger i reinbeiteområder:

Dette er prosjekter som kommunene har gitt grønt lys til at skal utredes, og som nå ligger hos Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Til høsten skal sakene etter planen på høring i Stortinget.

Info Dette er vindkraftverkene Sandfjellet, Gamvik: Opptil 100 turbiner som skal produsere 750 megawatt, på et område på 50 kvadratkilometer.

Digermulen, Gamvik: Opptil 70 turbiner som skal produsere 500 megawatt, på et område på 28 kvadratkilometer.

Davvi, Lebesby: Opptil 160 turbiner som skal produsere 800 megawatt, på et område på 63 kvadratkilometer.

Laksefjorden, Lebesby: Cirka 60 turbiner som skal produsere 400 megawatt, på et område på 28 kvadratkilometer.

I tillegg er det søkt om å få bygge en ny kraftlinje som vil gå gjennom de samme reinbeiteområdene – en 420 kV kraftlinje mellom Skaidi i Hammerfest og Varangerbotn i Nesseby kommune.

Selv med den nye kraftlinjen, vil det ikke bli på langt nær nok kapasitet for å ta imot all strømmen fra fire nye vindkraftverk. Kilde: NVE Vis mer

Starten på slutten?

– Det er mye stein her, konstaterer Utsi.

Han har gått ut av bilen og opp på fjellet. Det er uberørt natur så langt øyet ser, med fjellknauser dekket av stein.

Er dette virkelig et sted reinen beiter?

– Det folk ikke ser, er at det er grønt mellom steinene. Det er gress, forklarer Utsi.

VIND OG VIDDE: Ved Kjøllefjord i nabokommunen til Gamvik er det allerede satt opp en vindkraftverk. Ifølge Utsi viker reinen unna området.

Det er ikke bare mat dyrene er ute etter – de leter etter et sted å kjøle seg ned. Sandfjellet er det høyeste punktet i distriktet. Her er det kjølig og mindre insekter på sommeren. På øst- og vestsiden av fjellet kalver reinen.

– Hvis det blir bygd ut vindkraft her, vil reinen får et mye mindre område å beite på. Vi vet at rein skyr vindturbinene. Og uten beiteområder, går det ikke an å drive med rein, sier Utsi.

Info Dette skremmer reinen: Menneskelig ferdsel i området, etablering av anleggsveier, høye brøytekanter, bygging

Visuelle forstyrrelser – synet av selve vindturbinene (det er omdiskutert hvor mye turbinene påvirker reinen når de er skrudd av)

Lyder og støy Kilde: NVE Vis mer

– Hva skjer med deg da?

– Da må jeg vike unna. For jeg kan ikke bare flytte reinen til et annet distrikt, der er det opptatt.

– Det er skjørt å leve med denne usikkerheten. Har vi en fremtid her? spør trebarnsfaren.

OMSTRIDT MARK: Utsi speider utover horisonten fra toppen av Slettnes fyr i Gamvik, verdens nordligste fyr på fastlandet.

Dette er stridsspørsmålene

11. september går Norge til kommunevalg. I flere av kommunene i Finnmark er kraftunderskudd, dårlig økonomi og fraflytting et stort problem:

Hvordan skal de sikre billig og nok strøm? Hvordan skal de skape nye arbeidsplasser, ny næring og hindre fraflytting?

Og hvordan skal disse spørsmålene vektes opp mot utbygging i uberørt natur, der urfolk driver med reindrift og kulturutøvelse?

– Vi har mangel på kraft i regionen. Vi er helt på bunnlinjen. Et håp for å løse dette er vindkraft, sier Gamvik-ordfører Alf Normann Hansen (SV) da han tar imot VG på kommunehuset.

Han har sagt ja til utredning av vindkraft på Sandfjellet og Digermulen, som ligger i hans kommune.

– Det som er vår forbannelse, kan bli vår naturressurs, sier han og viser til at det blåser mye hos dem.

– Vi håper at en sameksistens mellom vindkraft og reindrift er mulig.

– Men for reindriftssamene er ikke sameksistens et alternativ?

– Det er heller ikke et alternativ, ikke å gjøre noe. Klimaendringene treffer reindriftssamene steinhardt på vinterstid, da beitet fryser til. På sikt vil også det rive vekk eksistensgrunnlaget deres.

BEITER: På det forblåste tettstedet Gamvik vandrer reinen langs husveggene på jakt etter grønt gress.

– Så du mener at klimaendringene må være en felles fiende?

– Ja, det må være toppen og prioriteten. Vi må finne en løsning sammen, svarer ordføreren.

Søkt opp din kommune? VG har analysert værdata fra 1957 til i dag for å vise hvordan Norge endrer seg. Her kan du se endring i temperatur, nedbør og snø der du bor.

Penger i kassen

Kommunen med 1070 innbyggere har et budsjett på 150 millioner, og går i underskudd. SV-ordføreren mener at Gamvik kan tjene titalls millioner kroner på vindkraft bare i skatteinntekter.

Men skal de få vindkraft, må de også få mer plass på kraftnettet. Den over 50 år gamle kraftlinjen som Gamvik er koblet på i dag, er så godt som full.

– Så lenge vi ikke har nok kraft, vil ingen nye bedrifter velge å etablere seg her.

WALL OF FAME: Ordfører Hansen har hengt opp avisutklipp om Gamvik på veggen på kommunehuset.

Bak det hele lurer Melkøya:

Hvis Equinors gassanlegg utenfor Hammerfest skal elektrifiseres med strøm fra land, slik Arbeiderpartiet støtter, vil det bruke like mye strøm som hele Finnmark bruker i dag. Planen møter kraftig motstand fra ordførere i nord.

– Får høre at vi er en bremsekloss

Mer penger i kommunekassen, etablering av nye arbeidsplasser og et krafttak mot klimakrisen. Alle disse argumentene hører reindriftssamen Utsi. Men han er ikke enig.

– Er kraftbehovet virkelig der? Trenger vi de vindmøllene? spør han tilbake.

– Vi får høre at vi er imot samfunnsutvikling, og at vi er en bremsekloss. Jeg synes det er urettferdig. Vi prøver bare å forsvare vårt levebrød og identitet.

Han mener at samene blir ofre for det grønne skiftet. Men er det noen som tar vare på naturen, er det dem, mener han.

– Det er galskap å bygge ut uberørt natur til enhver pris. Det er noe vi aldri får tilbake.

PS! NVE har også pekt på Nordkinnhalvøya som et av de områdene som er egnet for produksjon av havvind. Dette vil kunne ramme en annen viktig næring og kulturutøvelse i Finnmark – fiskeriet.