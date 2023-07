UTFORDRING: Nå har Mattis Veine Karterud (22) utfordret seg selv til å droppe alkoholen, meditere hver dag og ta tak i sine egne uvaner.

Mattis (22): − Alkoholen holdt meg tilbake

Et økende fokus på å utvikle seg og sette pris på omgivelsene, gjorde at Mattis Veine Karterud (22) utfordret seg selv til å gå et helt år uten alkohol.

– Alkoholen holdt meg tilbake fra å utvikle meg selv, forteller Karterud.

22-åringen fra Fredrikstad tok seg selv i å forhaste seg gjennom hverdagen som var preget av et evig jag etter å rekke alt, og hvor det gjerne var vors og fest som sto i fokus.

18. mai sa det derfor stopp.

– Jeg vil ikke finne ut om jeg kunne hatt et bedre liv når jeg er 32 år.

Gjennom å ta bevisste valg for seg selv, forsto Karterud at han kunne utvikle seg og bli den han ønsket å være.

– Dette gjør meg veldig motivert på et indre plan, og til å hele tiden jobbe mot det.

Den beste versjonen av seg selv

Selvutvikling er et begrep som virkelig har vokst frem de siste årene. På sosiale medier florerer det med innhold om meditasjon, manifestering og hvordan man kan bli mer takknemlig.

For mange handler selvutvikling om å være i kontakt med følelsene sine, og om å bli den beste versjonen av seg selv.

– Vi har en sterk menneskelig trang til å føle at vi utvikler oss, forteller psykolog Emil Vidu Mogård.

SELVUTVIKLING: For psykolog Emil Vidu Mogård handler selvutvikling om å bli kjent med sitt eget vanemønster, og hva som trengs for at man lever et liv man selv er fornøyd med.

Selv er han opptatt av å få frem ungdommens vitalitet og ressurser, noe han merker at også flere ungdommer er blitt opptatt av.

– Spesielt viktig er det å oppleve mestring og at vi får noe til.

– Selvutvikling kommer i mange former

Allerede en måned inn i sin egen utfordring, forteller Karterud at han har det bedre enn noen gang.

– Jeg har fått tatt på meg de gamle skoene som jeg gikk i før, hvor det var masse selvtillit og utadvendthet.

– Og dette gratis. Uten alkohol, legger Karterud til.

I tillegg til å legge fra seg alkoholen, bestemte 22-åringen seg for at han skulle begynne å meditere hver eneste dag og ta tak i sine egne uvaner.

– Jeg føler at det å meditere virkelig fikk meg til å lande litt på jorden.

For 22-åringen handler valgene mest om å bli flinkere til å stoppe opp, og ta ting innover seg.

– Det er så lett å glemme og sette pris på livet.

MEDITASJON: Karterud begynte å meditere da han var på utveksling på Bali. Nå har metoden blitt en vanlig rutine i hverdagen.

Mogård forteller at det ikke nødvendigvis er slik at man behøver å ta drastiske grep, som å droppe alkoholen, for å kunne utvikle seg.

– Selvutvikling kommer i mange former, og mange av oss vil kunne utvikle oss naturlig gjennom årene og i samspillet med andre.

Han påpeker likevel at det for noen kan være enklere å sette inn ulike tiltak.

– Som å avstå fra eller tilføre noe. Dette for å lettere kjenne forskjell og reflektere over sin nye tilværelse.

Deler erfaringer

Nå har Karterud selv tatt til orde på TikTok for å dele sine erfaringer med andre.

– Jeg måtte bare snakke om hvordan livet kan være hvis man tar litt bevisste valg, forteller 22-åringen.

Og tilbakemeldingene har vært over all forventning:

– Folk har kommet bort og satt pris på min åpenhet rundt valget, og blitt inspirert til å ta mer bevisste alkoholvalg selv.

Han tror at mange er for opptatt av meningene til andre, og håper at han nå kan motivere folk til å gi slipp på det.

– Det er jo bare en sånn spotlight-effekt spotlight-effektSpotlight-effekten er når vi føler at de rundt oss ser mer på oss enn det de faktisk gjør. som gjør folk så usikre. Det er ditt liv, og det handler bare om deg i bunn og grunn.