TYRKIA TAR OVER: SVs Lars Haltbrekken (t.h.) får full støtte av sentralstyremedlem i Ap og leder i Fellesforbundet (LO), Jørn Eggum, i sin kamp for å beholde norsk fergeproduksjon, som faller og faller.

SV-lekkasje: Vil presse frem norske ferger

SV skal presse regjeringen til å bruke 200 millioner kroner for å sikre at to nye ferger blir bygget i Norge.

Her er en budsjettlekkasje fra SVs alternative statsbudsjett som legges frem fredag:

SVs energi- og miljøpolitiske talsperson, Lars Haltbrekken, bekrefter overfor VG at de i sitt alternative budsjettforslag og i forhandlingene med regjeringspartiene Ap og Sp, vil fremme et viktig fergekrav.

– Jeg kan bekrefte at vi i budsjettet for Næringsdepartementet setter av 200 millioner kroner som skal kunne brukes for å sikre at de to planlagte hydrogenfergene som skal gå over Vestfjorden, blir bygget i Norge.

Strekningene er Bodø-Moskenes-Værøy og Røst.

Han sier at rederiet Torghatten skal inngå kontrakter etter jul – og at det haster. Pengene skal settes av via Miljøteknologiordningen.

Tyrkerne tar over

Dette er en kamp hvor vinden ikke blåser norsk vei:

Da han innledet denne kampen i fjor viste han en oversikt over utviklingen i andelen norske ferger som er bygget i Norge:

Før 2015 ble 82 prosent bygget i Norge.

Etter 2015 er bare 41 prosent bygget i Norge. Tyrkia har tatt over mye.

– Vårt forslag gjør det mye enklere å velge nullutslippsløsninger, og er derfor en svært viktig beslutning for miljøet. Fergesambandet mellom Lofoten og Bodø kan bli starten på en nullutslippsrevolusjon, ikke bare i Norge, men også ellers i verden, sier Haltbrekken.

LO-topp: Svært gledelig

Han får full støtte fra lederen i det største forbundet i privat sektor i LO, Jørn Eggum i Fellesforbundet.

– Det er svært gledelig at SV vil prioritere dette. Norge har ikke råd til å miste muligheten til å bygge en verdikjede for hydrogen allerede før vi har kommet i gang.

FÅR STØTTE: Jørn Eggum sier dette prosjektet er viktig for at Norge skal ta en ledende posisjon i produksjonen av klimavennlige ferger.

Eggum sitter i Arbeiderpartiets sentralstyre, men vil ikke si noe om de forestående forhandlingene, utover å forsvare forslaget faglig.

– Maritim industri er avhengig av referanseprosjekter å vise til i konkurranse internasjonalt, og når fullskalaløsninger vises i drift som utprøvd og fungerende konsept, er mulighetene for å lykkes med mer og grønnere eksport langt større. Fergesegmentet representerer et betydelig potensial.

Glede i nord

Haltbrekkens partikollega fra Nordland på Stortinget, Mona Fagerås, er glad for at partiet tar kampen om en viktig sak i nord.

– Nå er det viktig at vi sørger for at norske verft får muligheten til å bygge disse fergene. De har kompetansen og kan med skaffe nye kontrakter internasjonalt som vil sikre arbeidsplassene fremover. Vi håper Ap og Sp ser viktigheten i at vi sørger for at disse fergene bygges her til lands.

Regjeringen har valgt SV som sin fremste samarbeidspartner i Stortinget for å få flertall for sine forslag:

De tre partiene har flertall i parlamentet. Blir de enige, trenger ikke regjeringen prioritere forhandlinger med andre partier.

De tre partiene forhandlet frem enighet både om fjorårets statsbudsjett og revidert budsjett på forsommeren.

Ap: – Tøffe prioriteringer

Leder av finanskomiteen, Eigil Knutsen, blir sentral i de kommende forhandlingene med SV.

SKAL FORHANDLE SAMMEN: Aps Eigil Knutsen og Sps Geir Pollestad under forhandlingene mellom regjeringen og SV om revidert budsjett i vår.

Han sier de ser frem til å komme i gang med budsjettforhandlinger med SV, men gir ikke ved dørene.

– Ap og Sp har lagt frem et historisk omfordelende budsjett, som strammer inn på pengebruken for å dempe prisveksten og skjerme folk og bedrifter mot høye renter. Dette vil også prege budsjettforhandlingene. Det har vært tøffe prioriteringer for regjeringspartiene i vårt forslag til budsjett, og det samme vil SV merke når vi sammen skal bli enige i Stortinget.

Sp: Forsiktig positiv

Sps sentrale forhandler i finanskomiteen, Geir Pollestad, er litt mer forsiktig positiv.

– Vi har et overordnet mål om at satsinger på ny miljøteknologi skal bidra til verdiskaping og arbeidsplasser i Norge. Nå skal vi inn i budsjettforhandlinger med SV som kommer til å bli stramme. Det kommer til å være gode formål som ikke når opp i prioriteringene. Jeg vil ikke kommentere enkeltelement i SV sitt budsjett før det er presentert i sin helhet.