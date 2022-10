KONTAKTET RIKSADVOKATEN: Jurist Marthe Engøy i Gatejuristen sier saken som er avdekket er nok et eksempel på at sårbare mennesker blir skadelidende av en begrenset rettshjelpsordning.

Riksadvokaten slo alarm: 22 løslatt fra fengsel

22 innsatte er løslatt fra fengsel etter at Riksadvokaten slo alarm om praksisen med å fengsle folk som ikke har betalt bøtene sine.

Det opplyser avdelingsdirektør Paal Espen Hambre i Kriminalomsorgsdirektoratet til VG.

– Samtlige ble løslatt sist fredag, skriver Hambre i en e-post.

Fredag for en uke siden sendte Riksadvokaten ut melding om at en kartlegging hadde avdekket at saker om bøtestraff i stor utstrekning har blitt oversendt Kriminalomsorgen for fullbyrding av fengselsstraff uten at sakene er behandlet i samsvar med kravene i straffeprosessloven.

Riksadvokaten beordret samtidig umiddelbar løslating av personer som soner bøtestraff på mangelfullt grunnlag.

Det var en henvendelse fra rettshjelpstiltaket Gatejuristen som førte til at praksisen ble undersøkt.

Jurist Marthe Engøy i Gatejuristen sier de tok kontakt med Riksadvokaten etter at en rusavhengig klient ble innkalt til å sone 50 dager i fengsel.

– Årsaken var at vedkommende ikke hadde betalt et forelegg på 25.000 kroner. Tre av de fem postene i forelegget gjaldt oppbevaring av små mengder narkotika, under fem gram, sier Engøy til VG.

FENGSLET UTEN HJEMMEL: Fredag beordret Riksadvokaten umiddelbar løslatelse av personer som sonet bøtestraff på mangelfullt grunnlag.

Hun sier klienten er en rusavhengig voksen mann som lever på sosialstønad, med en månedlig utbetaling på rundt 7000 kroner. Han er nå under heroinassistert behandling ved Ullevål sykehus i Oslo.

– Han hadde ikke evne til å betale boten på 25.000 kroner, sier Engøy.

Etter flere dommer i Høyesterett varslet Riksadvokaten i mai i år at det som utgangspunkt ikke skal utmåles straff for rusavhengiges anskaffelse, besittelse og oppbevaring av mindre doser narkotika.

Engøy sier de stusset over at mannen ble innkalt til soning, flere måneder etter at Riksadvokaten instruerte politiet om å stoppe straffeforfølging av rusavhengige med brukerdoser.

– Forholdene klienten ble bøtelagt for stammet fra perioden 2017 til 2019. Vi synes det ville være lite rimelig at han måtte inn og sone i lys av Høyesteretts praksis og Riksadvokatens rundskriv, og kontaktet derfor Riksadvokatembetet om saken, sier Engøy.

Gatejuristen har også tatt kontakt med embetet tidligere i år om en lignende sak, sier hun.

SLO ALARM: Torunn Salomonsen Holmberg er assisterende riksadvokat.

Riksadvokatembetet bekrefter at de ble kontaktet av Gatejuristen i forbindelse med en enkeltsak der en av deres klienter var innkalt til bøtesoning på grunnlag av et forelegg.

Assisterende riksadvokat Torunn Salomonsen Holmberg skriver i en e-post:

– Gatejuristen ga uttrykk for at de ønsket å påklage vedtaket. Riksadvokaten gjorde Oslo statsadvokatembeter oppmerksomme på saken, og Oslo statsadvokatembeter innhentet deretter bøtesoningssaken fra Oslo politidistrikt, for realitetsbehandling ved statsadvokatembetet.

– Parallelt med dette undersøkte Oslo statsadvokatembeter, på oppfordring fra riksadvokaten, hva som var den generelle praksisen i politidistriktene i deres embetskrets behandlingen av bøtesoning. De generelle opplysningene fra Oslo statsadvokatembeter om gjeldende praksis dannet grunnlag for riksadvokatens beslutning om å iverksette en kartlegging av praksis på nasjonalt nivå.

Henvendelsen fra Gatejuristen ble sendt til Riksadvokaten 22. september.

En måned senere sendte Riksadvokaten ut meldingen om at kartleggingen hadde avdekket at slike saker i stor utstrekning har blitt oversendt Kriminalomsorgen for fullbyrding av fengselsstraff – uten at sakene er behandlet i samsvar med kravene i loven.

Loven krever at vurderingen om personen skal sone i fengsel eller ikke, skal gjøres av påtalemyndigheten. I mange tilfeller er beslutningen tatt av politiansatte, ikke av en jurist, viste kartleggingen som er utført i politidistriktene.

Riksadvokaten beordret umiddelbar løslatelse av personer som sonet bøtestraff på mangelfullt grunnlag, og flere ble løslatt allerede samme dag saken ble kjent.

Engøy sier at de som blir innkalt til bøtesoning ikke får tilstrekkelig hjelp, da det ikke gis fri rettshjelp i disse sakene.

– Dette er nok et eksempel på at sårbare mennesker blir skadelidende av en begrenset rettshjelpsordning. De er prisgitt at gratis rettshjelpstiltak fanger opp problemene. Her var det nydelig nok riksadvokatembete selv som tok avgjørende grep.

Gatejuristen drives av Kirkens Bymisjon og gir gratis rettshjelp til personer som har eller har hatt rusproblemer.

Hjelpen gis av fast ansatte jurister, frivillige jusstudenter og frivillige jurister og advokater.

Ifølge nettstedet Rett24.no ble det frem til 2019 normalt innkalt til omkring 800 soninger av ubetalte bøter hvert år, og flere tusen personer kan derfor ha sonet subsidiær fengselsstraff uten hjemmel.

Riksadvokaten har bedt statsadvokatene om en redegjørelse om situasjonen innen det enkelte politidistrikt, med frist 30. november.

– På grunnlag av de opplysningene som innhentes vil vi vurdere behovet for eventuelle ytterligere retningslinjer på nasjonalt nivå, skriver Torunn Salomonsen Holmberg.