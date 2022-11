DREPT PÅ JOBB: Politiets kriminalteknikere i arbeid på åstedet 20. september i fjor.

Aktor i Nav-saken: «Husker du ikke, eller vil du bare ikke fortelle om dette?»

BERGEN (VG) I seks samtaler med politiet ga mannen som er tiltalt for knivangrepet på to Nav-ansatte flere detaljer om hva som skjedde drapsdagen. I dag sier han at han ikke husker noe.

Tiltalte har også snakket med de rettsoppnevnte sakkyndige fem ganger siden pågripelsen i fjor høst.

Heller ikke til dem har han sagt at han ikke husker noe fra dagen han knivstakk Marianne Amundsen og Ida Aulin, sa statsadvokat May-Britt Erstad i Hordaland tingrett tirsdag.

– Husker du ikke, eller vil du bare ikke fortelle om dette, spurte Erstad i retten.

Tiltalte erkjente straffskyld for drap og drapsforsøk, men hevdet seg utilregnelig da tiltalen ble lest opp i Hordaland tingrett mandag.

I sin forklaring hevder mannen at han ikke husker noe fra det som skjedde på Nav Årstad 20. september i fjor.

I retten har tiltalte forklart at han hører stemmer, som befaler han å gjøre ulike ting.

FORSVARER: Advokat Morten Grimstad er forsvarer for mannen som er tiltalt for drap og drapsforsøk etter å ha stukket to ansatte med kniv på Nav Årstad i september i fjor.

Verken til politiet eller til de sakkyndige har mannen sagt noe om stemmehøring, sa aktor.

– På direkte spørsmål fra de sakkyndige har du tvert imot benektet at du hørte stemmer, sa Erstad.

– Det var ikke et tema for meg å snakke om. Det var noe som bare ble sånn, sa tiltalte.

På spørsmål om han kunne gi noen eksempler på hva stemmene befaler, svarte tiltalte at det kunne være å gå et visst antall skritt, eller åpne og lukke kjøleskapet.

– Det er ingen logikk i det sa han.

SAKKYNDIGE: Psykologspesialist Kristen Rasmussen og spesialist i psykiatri Gunnar Johannessen er oppnevnt som sakkyndige under rettssaken etter Nav-angrepet

I sin forklaring sa tiltalte at han ikke kan huske at han sto opp, eller at han dro til Nav-kontoret drapsdagen. Han husket heller ikke noe fra Nav Årstad fra den dagen, sa han.

I politiavhør som ble avspilt og lest opp i retten, svarte mannen på flere spørsmål om det som skjedde 20. september i fjor. Dette konfronterte aktor ham med:

– Nå har vi hørt lydavhør og lest opp avhør av deg. Du husker ganske detaljert, hva du gjorde, hvordan du kom ned til møtet, detaljer fra møtet?

– Får jeg spørsmål om jeg har en sykkel, så er svaret ja. Det er ikke noe jeg glemmer. Og får jeg spørsmål om jeg har en sekk, så vet jeg at jeg har en sekk.

– Men det er mange måneder der du husket mange detaljer. At du tok Bybanen, at du møtte to ansatte, at du tok frem en kniv.

– Jeg har ingen forklaring på det, sa mannen.

– Har det skjedd noe med deg som kan forklare hvorfor du har glemt dette nå?

– Nei, svarte tiltalte.

På spørsmål om hvorfor han ikke på noe tidspunkt hadde fortalt at han hørte stemmer, sa han:

– I den psykiske tilstanden jeg var, var jeg ikke åpen for å snakke om det. Det er ikke så lett å snakke om det.

– Når fant du ut at du var i en så dårlig psykisk tilstand?

– Det tok mye tid å reflektere over. Det er sånt man ikke kan sette en dato for.

SLO ALARM: Det er satt av to uker til rettssaken etter drapet på Nav Årstad 20. september i fjor.

Tiltalte sa i retten at han på egen hånd ikke har kontaktet noen for å få hjelp etter at han ble pågrept. Han beskrev også sin psykiske tilstand som verre i dag, enn tidligere.

- Kan du beskrive hvordan psykiske helsen din er i dag, spurte aktor.

– Det er angst og stemmehøring. På ulike tider er det ulike ting. Det er noe jeg ikke kan kontrollere eller håndtere. Stemmer kan befale å gjøre oppgaver innen viss tid på en viss måte.

I retten kom det frem at drapsvåpenet som ble brukt til å stikke Marianne Amundsen og Ida Aulin var en kokkekniv som tiltalte kjøpte for 739 kroner. Hjemme i leiligheten hans fant politiet to lignende kniver.

Til politiet har mannen forklart at han skulle erstatte denne kniven med en mer slitt kniv som han skulle bruke til å reparere kjedet på sykkelen sin når det falt av.

– Trengte du kniven?

– Jeg husker ikke presist, men tror det.

– Kriminalteknikere som undersøkte leiligheten din, tror du de fant kniver som kan sammenlignes med denne?

– Det kan hende.

– De fant to stykker. Kan du forklare hvorfor du trengte kjøpe en ny kokkekniv til 739 kroner når du hadde to?

– Jeg hadde behov for en ny. De andre var kanskje slitne.

– Men denne kniven blir ikke værende i leiligheten, du tar den med i sekken til Nav?

– Jeg har ikke noen forklaring på det.

– Ser du at det for meg ser ut som du har kjøpt den til dette formålet, og bruke den på Nav?

– Når jeg prøver å reflektere over det, å kjøpe kniv for å bruke på Nav, gir ikke det mening for meg. Problemet er at jeg ikke husker hendelsen. I perioden før var vanskelig for meg å huske dagene.

RETTSSAK: Bistandsadvokat May Britt Løvik (t.v.) og aktor, statsadvokat May-Britt Erstad.

Forsvarer Morten Grimstad sier til VG at tiltalte mener han bør idømmes straff i form av tvungen psykisk helsevern.

– Han bør ikke dømmes til fengselsstraff fordi han var alvorlig psykisk syk da hendelsen skjedde. Det er slik i Norge at alvorlige psykisk syke mennesker trenger behandling og ikke fengselsstraff, sier Grimstad til VG.

Ifølge forsvareren får tiltalte får ingen behandling nå. Grimstad sier det er noe han trenger fremover.

- Tiltalte bør derfor få psykisk hjelp på sykehus og ikke fengselsstraff, sier Grimstad.