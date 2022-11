Alvorlig trafikkulykke i Operatunnelen

En person satt fastklemt etter en kollisjon mellom en personbil og et vogntog i Operatunnelen i Oslo tidlig lørdag morgen. Til sammen fem personer er skadet.

Den fastklemte personen fikk ifølge politiet livreddende førstehjelp av ambulansepersonell på stedet, etter å ha sittet fastklemt i 20 minutter.

Han ble fraktet til Ullevål sykehus.

– De fire andre kom seg ut av bilen på egen hånd, og de er også sendt til Ullevål, sier operasjonsleder Bjørn Gunnar Nysæter til NTB.

Det er store skader på personbilen.

– Dette skjedde i østgående løp. Vi har en viss oversikt over hendelsesforløpet, men vi vil innhente video for å få et klart bilde av det som har skjedd. Denne strekningen har mange kameraer, sier operasjonslederen.

– Feil kjøreretning

I en oppdatering skriver politiet at personbilen har kommet kjørende i feil kjøreretning i østgående avkjøringsløp. Det har resultert i kollisjon med vogntoget.

Det var fem personer i personbilen, og ulykken fremstår som alvorlig.

Politiet ble varslet om ulykken klokken 04.30.

Avkjøringen til Mosseveien fra Operatunnelen var stengt som følge av ulykken.

Avkjøring mot Sørenga var helt stengt i en periode. Trafikken i Operatunnelen var regulert til toveistrafikk i det ene løpet.

Rett før klokken åtte melder politiet at veien er ryddet og det er åpnet for normal ferdsel.