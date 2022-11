«FRYSEPRIS»: Kolloen prøver å spare penger der han kan. Lysene er av når de ikke trengs.

Nå får flere strømsjokk: Erik forventet regning på 2900 – fikk faktura på 7992

SEM (VG) Strømprisene har falt kraftig den siste måneden, men hos mange gir det slett ikke utslag på oktober-fakturaen som nå dumper inn i nettbanken.

De har nemlig gått inn på såkalt variable avtaler eller prisfrys. Dét var ikke innertier i en måned hvor prisene stupte og strømstøtten regnet bort.

Prisfrys er en spotprisavtale hvor man på gitte tidspunkter kan fryse prisen over en periode på én til to måneder. Men «frysprisen» ligger nå skyhøyt over spotprisen. Fredag vil strømmen i Sør-Norge i snitt koste to øre. Med variable avtaler må prisendringer varsles 30 dager i forveien.

Forbrukerrådet har allerede fått mange henvendelser fra fortvilte kunder og Forbrukertilsynet sier de ser på saken.

– Jeg forventet en regning på 2900 kroner, sier Erik Kolloen (44) fra Sem utenfor Tønsberg.

Fordi strømprisene har stupt, kom strømstøtten på 879 kroner. Dermed må han punge ut med 7992 kroner for 1200 kilowattimer i oktober.

1200 KILOWATT: Kolloen trodde regningen skulle komme på 2900 kroner. Den ble over 5000 kroner dyrere.

Gir seg ikke

På Kolloens faktura står det Garantistrøm Sør-Norge og at han har betalt henholdsvis 649 og 575 øre per kilowattime, i tillegg til et månedlig fastbeløp på 39 kroner. Dette er en variabel avtale.

Strømstøtten regnes ut på grunnlag av gjennomsnittlig månedlig spotpris, og når den er lav blir også støtten lav.

– Jeg klarer å betale, men jeg kommer ikke til å gi meg. Det er ikke godt å skjønne noe av denne regningen, sier Kolloen som forteller at han har vært i kontakt med både NVE og Forbrukerrådet.

VARIABEL AVTALE: Kolloen ser ikke på seg selv som en som sløser med strømmen.

Fjordkraft opplyser at de foretar prissikringer i det finansielle strømmarkedet for å kunne tilby kunder som Kolloen en forhåndskjent strømpris som er lik gjennom hele døgnet.

– Svært beklagelig

– Vi kjøper strøm frem i tid. Hensikten er ikke å slå spotprisen, men å tilby en mer forutsigbar strømpris og dempe prissvingningene, skriver kommunikasjonsrådgiver Jon Eikeland i en e-post.

– Da vi sikret prisen for oktober var prisforventningene høye. Når vi da fikk et kraftig fall i spotprisen ble differansen mellom variabelprisen vi kunne tilby kunden og spotprisen unormalt stor. Differansen er aller størst for kunder i prisområdet NO2, som har hatt høyere priser enn resten av landet.

Han peker på at situasjonen er spesiell fordi Norge over tid har hatt svært høye spotpriser – og når den faller kraftig, blir differansen mellom sikret pris og faktisk pris ekstra stor. Strømstøtten tar som kjent ikke hensyn til hvilken strømavtale man har.

– Denne uheldige dobbelteffekten har dessverre ført til høye strømregninger for variabelkundene våre for oktober måned. Det er svært beklagelig, skriver Eikeland.

Fjordkraft opplyser at sikringene gjorde at de kunne holde prisen stabil i august og september, og at den flere ganger var lavere enn spot.

Eikeland sier Fjordkraft nå har varslet at selskapet setter ned prisen med virkning fra 14. november.

– På grunn av det ekstraordinære prisfallet i markedet, vil vi denne uken varsle at priskuttet 14. november blir enda større enn først meldt. Det innebærer at vi avviker fra 30 dagers varslingsfrist for å gjøre en endring i kundens favør.

Mange henvendelser

Forbrukerrådet hadde ved 12-tiden torsdag fått 20-30 henvendelser fra fortvilte kunder som har inngått kortvarige fastprisavtaler, såkalt prisfrys, med forskjellige strømselskaper.

– Forbrukerne har på et eller annet vis blitt overbevist, skremt eller forvirret til å takke ja til slike avtaler som gir deg en strømpris på mellom fem og syv kroner per kilowattime, avhengig av hvilken avtaletype vi snakker om. Det som ikke har kommet veldig tydelig frem, er at strømstøtten beregnes med utgangspunkt i gjennomsnittlig kraftpris i regionen, ikke hva du faktisk betaler, sier Forbrukerrådets jurist Thomas Iversen til VG.

Og når strømprisen faller, kan det bli en dyr avtale. Folk som kontakter Forbrukerrådet viser til avtaler på 6,5 kroner per kilowattime for november og desember.

– Så langt i november er kraftprisen så lav at det ikke blir noen strømstøtte, men du må fortsatt betale 6,50 kr/kWh, sier Iversen som mener strømselskapene burde gitt kundene regneeksempler hvordan avtalen slår ut i forhold til strømstøtten. Han mener også de burde vist historiske priser som viser at gjennomsnittsprisen en måned aldri har vært over 6,50 kroner per kilowattime, selv om den kanskje har vært det en enkelttime eller to det siste året.

– Hadde man gitt informasjon om risikoen ved en slik avtale på en grundig og god måte, ville antagelig ingen tegnet den. Det er ikke nok å si at det alltid er risiko med fastprisavtaler, sier Iversen.

Han peker på at kundene også skal bli informert om angreretten.

– Angreretten er 14 dager fra signering. Er det ikke gitt angrerettsskjema, vil angrefristen kunne utvides med 12 måneder. Noen kunder er kanskje tjent med å påberope seg angreretten, si opp med bruddgebyr og deretter ta saken til Elklagenemnda, men her må folk se litt på egen økonomi, og velge selv, sier Iversen, og legger til at han har tipset Forbrukertilsynet om sjokkregningene.

SIER IFRA: Kolloen har vært i kontakt med både NVE og Forbrukerrådet etter strømregningen.

– I dialog

Forbrukertilsynet opplyser at de ser på saken.

– Det er ikke ulovlig for hverken forbruker eller strømselskap å inngå slike avtaler, men det er viktig at selskapene har fulgt reglene om opplysningsplikt og angrerett. Hvis man har kjøpt en tilleggstjeneste som «prisfrys», må reglene om angrerett være overholdt. Hvis det ikke er gjort, har forbrukerne fortsatt angrerett, sier underdirektør Tonje Drevland til VG.

Hun mener saken er interessant fordi den kan belyse det hun mener er et generelt problem i strømbransjen; nemlig for dårlig informasjon om angreretten. Du skal nemlig ikke bare få et angrerettsskjema, men også opplysninger om den og når fristen begynner å løpe.

– Vi er allerede i dialog med et strømselskap om disse avtalene nå, men det vil nok gjelde flere, sier Drevland.

LYS OG VARME: Kolloen utenfor huset sitt i Sem.

Fjordkraft er i dialog om et snarlig møte med Forbrukertilsynet.

– Kan kundene be om å bli satt umiddelbart over på spotpris?

– Ja, skriver Eikeland.

– Hvordan er disse avtalene inngått? Har Fjordkraft opplyst godt nok om kundenes angrerett?

– Strømavtaler kan inngås på flere måter, for eksempel via Fjordkraft.no. Før man bekrefter bestillingen opplyses det om at angreretten er på 14 dager. Vi starter ikke strømleveransen før disse 14 dagene har gått med mindre kunden ber om raskere oppstart, skriver Eikeland.

– Har de fått tilsendt angrefristskjema?

– Ja.

– Har kundene blitt informert om hvordan slike avtaler kan slå ut i forbindelse med strømstøtten? Med andre ord at de må betale alt selv hvis strømprisen for eksempel blir under 70 øre?

– Vi har informert på nettsider i direkteutsendelser og i sosiale medier om hvordan strømstøtten fungerer, at den beregnes ut ifra gjennomsnittlig spotpris i prisområdet kunden bor i, og at strømstøtten er uavhengig av hvilke strømavtale man har.

DYRERE ENN VENTET: På Kolloens faktura står det Garantistrøm Sør-Norge og at han har betalt hhv. 649 og 575 øre per kilowattime, i tillegg til et månedlig fastbeløp på 39 kroner. Dette er en variabel avtale.

– Russisk rulett

Mathias Nilsson, som står bak Facebook-siden Prismatch strøm, har de siste dagene blitt kontaktet av mange fortvilte strømkunder, alt fra minstepensjonister til alenemødre som har opplevd å få sjokkregninger.

– Variable avtaler er et livsfarlig produkt for strømkundene, det er russisk rulett, mener han og legger til:

– Folk må lese strømregningen sin ellers risikerer de å gå konkurs. 80 prosent vet ikke hva slags avtaler de har, sier Nilsson som råder folk til å gå over på spotpris så raskt som mulig hvis de har variable avtaler.