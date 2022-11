I DET FRI: Ole Yngvar Kjær var glad i å være ute i naturen. Her med sin trofaste følgesvenn.

Enke i sorg etter ATV-ulykke: − Et enormt savn

Ole Yngvar Kjær (60) mistet livet på vei til jobb. – Jeg har forstått nå at han betydde mye for mange, sier Anita Kjær.

Ole Yngvar Kjær var på vei til jobb mandag morgen. Like før klokken 06.00 kom han kjørende på en ATV og kolliderte med et tre som hadde veltet over veien.

Hendelsen skjedde på Bjuneveien i Revetal i Tønsberg kommune, like ved Kåpe-krysset. De første som kom til stedet startet hjerte- og lungeredning, men livet sto ikke til å redde.

Odelsgutten og mekanikeren fra Re etterlater seg en familie i dyp sorg.

Da VG snakker med Anita Kjær (63) fredag kveld har hun nettopp vært på syning av sin avdøde ektemann.

– De hadde gjort ham veldig fin. Det føltes veldig godt å se ham, sier hun.

Nå forbereder hun seg på en tilværelse uten mannen hun har vært sammen med i 35 år og gift med i 21.

REVETAL: Nødetatene undersøker ulykkesstedet.

Sterk tilknytning til lokalmiljøet

Anita Kjær og ektemannen bodde på den samme gården som han vokste opp på i Re. En relativt liten gård med grunneiendom på 300 mål.

– Jeg er i utgangspunktet byjente. Å bo her uten ham, det tror jeg blir veldig rart, sier hun.

I dagene etter dødsulykken har hun mottatt en rekke meldinger både fra kjente og ukjente som deler gode ord om ektemannen hennes.

– Jeg har forstått nå at han betydde mye for mange.

Ole Yngvar gikk yrkesskole og tok utdanning som mekaniker. Gjennom et langt yrkesliv har han jobbet som maskinstiller, reparatør og mekaniker.

I store deler av livet var han engasjert i idretten som fotballspiller. Interessen vedble da alderen begynte å sette grenser for den type aktiviteter.

Hver gang han åpnet en avis var det sportssidene han slo opp på, forteller enken.

Arbeidsplassen har mistet en høyt verdsatt kollega og det lokale jaktlaget har mistet et kjært medlem i Ole Yngvar.

Som grunneier jaktet han mye i de lokale traktene, både etter rådyr og småvilt.

JAKTGLAD: En av mange jaktturer for Ole Yngvar Kjær. Denne gang med stort utbytte.

Skogens mann

I januar fylte jubilanten 60 år. Det skulle helst forbigås i stillhet, ønsket han.

– Det er ikke noe å lage styr om, sa han bestandig, forteller Anita Kjær, som likevel arrangerte en liten feiring hjemme med den nærmeste familien.

Det sier mye om hvordan han var, mener hun.

– Han var en person som ikke krevde noe, og ikke tok noe særlig plass, sier hun.

En fåmælt og godslig kar med lun humor og godt dyretekke, ifølge enken.

Ole Yngvar likte seg best ute. Skogen i området var det han som holdt, der han hugget tømmer til eget bruk og plantet nye grantrær.

– Det var der han fant ny energi når han var sliten, sier Anita Kjær.

– Det har jeg tenkt på; jeg har ikke tall på hvor mange trær han har felt, og til slutt er det et tre som feller ham.

– Feil sted til feil tid

Resultatet av obduksjonen viste knusningsskader i kraniet, opplyser enken.

Politiets krimteknikere undersøkte stedet og har konkludert med at det ikke foreligger mistanke om kriminelle forhold.

– Han var rett og slett på feil sted til feil tid, sier Anita Kjær.

Idet han rundet svingen på fylkesveien lå det et tre tvers over kjørebanen.

Treet har trolig truffet ham direkte i kroppen, der han satt ubeskyttet på ATV-en.

– Antageligvis døde han ganske momentant. Det gjør meg litt roligere.

De siste dagene har Anita Kjær brukt sammen med deres felles datter, stebarn og barnebarn. Det har vært både tårer og smil mens de har mintes familiefaren, forteller hun.

– Det blir et enormt savn. Både for barna og for nærmiljøet, sier Anita Kjær.