FORGIFTET: Flere personer ble karbonmonoksidforgiftet etter festen i grotten i 2020. Tirsdag forklarte to av dem seg i retten.

Fornærmede etter «grottefesten»: − Jeg har vært mye redd

De to fornærmede mennene som fikk hjerneskader etter «grottefesten» har store hull i hukommelsen.

– Husker du at du kom til den festen?

– Nei.

– Husker du at du var der?

– Nei. Eller, jeg har et vagt minne, men jeg vet ikke om det er konstruert.

Spørsmålene blir stilt av statsadvokat og aktor Daniel Sollie, og besvart av en 28 år gammel mann.

Han sitter i vitneboksen i sal 317 i Oslo tingrett, og har status som fornærmet etter den såkalte «grottefesten» på St. Hanshaugen i Oslo på sensommeren for to år siden.

Minst 100 personer festet i grotten på St. Hanshaugen i Oslo, ifølge tiltalen mot de to mennene.

Forrige uke startet rettssaken mot de to mennene i 20-årene som betegnes som arrangører av festen. De står tiltalt på flere punkter, blant annet for uaktsomt å ha voldt betydelig skade på en annens kropp eller helse.

De erkjenner bare straffskyld for «uberettiget å ha skaffet seg adgang til en annens hus eller et annet sted som ikke var fritt tilgjengelig, eller som uberettiget forble på et slikt sted».

Natt til 30. august 2020 kom en politipatrulje tilfeldigvis over en ung mann på St. Hanshaugen i Oslo, som meldte om flere bevisstløse personer, fortalte politibetjentene i retten mandag.

To menn i 20-årene har status som fornærmet. Ifølge tiltalen ble de begge alvorlig karbonmonoksidforgiftet og fikk hjerneskader etter festen i bunkeren. Begge ble innlagt på sykehus, den ene i nesten tre måneder.

Tirsdag vitnet de to og deres pårørende i Oslo tingrett.

Statsadvokat Daniel Sollie er aktor, og fører saken for påtalemyndigheten.

Store hukommelsestap

Den 28 år gamle mannen har store hukommelsestap etter oppholdet i grotten. Noe er han blitt gjenfortalt, andre detaljer har han kommet frem til med egne undersøkelser.

– Jeg husker to dager før, da lagde jeg mat med gutta. Vi lagde linsesuppe, og jeg husker jeg tok ut linser fra skapet.

Han husker vagt en grå murvegg fra innsiden av grotten. Samtidig er han usikker på om dette er et faktiske minne, eller noe han har sett på videoer og i avisoppslag etter festen.

På denne provisoriske scenen var det miksebord og lyskastere under grottefesten i 2020. På hver side sto det store høyttalere.

Etter suppemiddagen er det første han husker at han våkner på Ullevål sykehus. Han ble raskt fraktet dit, etter å ha blitt funnet bevisstløs i et av de innerste rommene i grotten. Det var her aggregatene som driftet lyd- og lysanleggene sto.

– Pappa var på besøk på sykehuset, blant annet. Det var trist, fordi vi visste ikke helt hvordan det skulle gå med meg, fortalte den fornærmede mannen.

Brit Kjelleberg, mannens bistandsadvokat, fortalte retten at de vil fremme et erstatningskrav på rett over 4000 kroner, for blant annet noen øreplugger og en jakke han mistet etter festen.

Husker ikke politiavhør

– Jeg husker det «rave cave»-skiltet, strobelys og at det var mye mennesker. Og ei jente i cowboyhatt. Det husker jeg selv.

Den andre fornærmede, en 24 år gammel mann, har inntatt vitneboksen. Heller ikke han husker stort fra natt til søndag 30. august 2020.

– Det er veldig uklart alt sammen. Jeg er blitt fortalt veldig mye, så jeg vet ikke hva som er ekte og ikke. Hele det året er tåkete.

24-åringen er imidlertid sikker på at han så en bevisstløs mann på bakken i aggregatrommet i grotten. Han var også en av de som hjalp andre ut av grotten.

Den ene fornærmede husker å ha satt det store skiltet over døren da han kom inn i grotten.

I politiavhør i desember samme året forklarte han at han danset, og han beskrev hvordan det så ut inni grotten. Avhøret har han lest gjennom og godkjent.

I retten har han imidlertid ingen minner fra dette avhøret. Han husker heller ikke noe fra et avhør han hadde noen måneder før.

– Har du noen tanker om hvorfor du husker lite? spør aktor Sollie.

– Det er jo kullosforgiftningen, som har ødelagt, eller skadet, en del av hjernen min, sier mannen.

Føler seg redd og dum

Bistandsadvokat Eitya Rehman vil at klienten hennes, 24-åringen, skal fortelle om tankene han har hatt de siste to årene.

– Vi har snakket mye om dette med tankene dine?

Mannen sliter med å snakke nå. Han gråter.

Bistandsadvokat Eitya Rehman.

– Drikk litt vann. Vi har god tid, sier dommer Eirik Aass.

Etter en stund:

– Jeg har vært mye redd, fordi jeg glemmer så mye, sier mannen.

– Og så føler jeg meg dum. Jeg er redd for at det skal bli verre. Det har liksom gått bedre en ganske lang periode, og så har det bare gått rett frem uten å bli bedre.

På dager som er ekstra travle med jobb eller skole, blir det spesielt ille.

– Da klarer jeg ikke huske hva jeg har gjort engang. Husker ikke hva jeg har spist.

Dommer Eirik Aass (til høyre).

Skriver ned alt

Begge de to fornærmede er blitt avhengige av mobiltelefonene sine som hjelpemiddel etter å ha vært utsatt for CO-gassen.

24-åringen sliter med å huske helt dagligdagse ting som å spise mat og dra på trening.

– Det er veldig mye alarmer som går av i løpet av en dag. Jobb, trening, mat, avtaler. Hvis vi har hatt en samtale, jeg og samboeren min, om ting vi skal eller har planlagt, skriver jeg det ned i notater.

Den 28 år gamle mannen er nødt til å støtte seg til notater på telefonen når han skal forklare retten hvilke utfordringer han har i dag.

– Matte har jeg vært ganske god i hele tiden, men i etterkant sliter jeg en del med det, sier han, mens han leser fra telefonen.

– Ting tar litt lengre tid. Jeg må kanskje øve litt mer, bruke litt lengre tid på å få ting til å sitte. Alt går på telefonen, så det går greit, men det må skrives ned.

Krimteknikere fra politiet bærer ut et av aggregatene som ble brukt inni bunkeren under festen, og som førte til at flere ble kullosforgiftet.

Mor: – Tøft

Moren til 24-åringen vitnet også tirsdag. Hun skulle hjelpe retten å forstå hvordan sønnen hennes hadde endret seg etter hjerneskaden han fikk av kullosforgiftningen.

Etter sykehusoppholdet flyttet mannen hjem til moren i hjembyen.

– Han klarte veldig lite selv. Jeg måtte minne ham på å pusse tenner, dusje og skifte klær. Jeg måtte hjelpe til med regninger, avtaler, hele tiden følge opp på hva han skulle.

Advokat Marit Lomundal Sæther forsvarer en av de tiltalte. Hun bemerket at moren hadde vært til stede i retten hver dag siden start.

– Vil du beskrive hvordan det har vært?

– Det har vært tøft, sier moren, samtidig som hun sier det har vært fint å treffe og snakke med de tiltalte.