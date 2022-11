FORELDRE: Ida Haug Petersen og Carl Fredrik Arntzen opplevde at datteren onsdag morgen ble forsøkt lokket inn i en bil ved Jar skole i Bærum.

Foreldre i Bærum er redde: − Skal ikke gå en meter alene

Hun hadde fortalt datteren hva hun skulle gjøre, om noen prøver å lokke henne til seg: – Det er jeg veldig glad for nå, sier Ida Haug Petersen.

Fire barn skal ha blitt forsøkt lokket inn i biler i østre Bærum de siste dagene.

Budstikka omtalte saken først.

Torsdag 17. november skal en elev ved Stabekk skole ha blitt forsøkt lokket inn i en svart varebil.

Lørdag 19. november skjedde det samme med to barn som befant seg nær Jar skole.

Onsdag 23. november skal en jente på vei til Jar skole ha blitt forsøkt lokket inn i en bil.

Oslo politidistrikt bekrefter overfor Budstikka at de er kjent med saken og har fått beskrevet en mindre sort varebil med mørke ruter.

Den siste jenta nevnt ovenfor, er datteren til Ida Haug Petersen og Carl Fredrik Arntzen.

– Hun gikk sammen med andre barn på vei til skolen, men møtte en dame med hund, noe som gjorde at det ble strekk i gruppen, forteller Arntzen til VG.

Tiåringen gikk litt for seg selv, da en svart bil stoppet ved siden av henne, har hun fortalt.

– En mann rullet ned vinduet og sa «Jeg har avtalt med mammaen din at jeg skal kjøre deg til skolen», forteller Ida Haug Petersen.

Mannen skal ha pratet ren østlandsdialekt.

– Klarte ikke svare

Jenta spurte om mannen hadde telefonnummeret til moren hennes – slik hun hadde lært. Dette klarte ikke mannen å svare på.

10-åringen sprang inn i nærmeste hage og gjemte seg bak bil.

Da kjørte mannen raskt av gårde.

– Vi har snakket mye om hvordan man skal håndtere slike situasjoner etter hendelsen på Stabekk forrige uke. Det er jeg veldig glad for nå, sier moren.

SKOLEN: Jar skole i Bærum har 550 elever fra 1. til 7. trinn.

Etterpå sprang datteren videre til Jar skole og fortalte en venn om hendelsen, som videre informerte en lærer.

Hendelsen har skapt stort engasjement i nærmiljøet, og foreldrene forteller om god tilstedeværelse av politiet i området.

– Nå blir det kjøring til og fra skolen på høyt nivå. Barna skal ikke gå en meter alene, sier Ida Haug Petersen, som også har en sønn i skolealder.

– Snakk med barna

Rektor ved Jar skole sendte onsdag sms til de foresatte og opplyste at begge hendelsene som angikk deres barn, er politianmeldt.

Rektor Kathrine Selvikvåg Malme skriver at lærerne er informert og oppfordret til å snakke med elevene om hva de bør gjøre i en lignende situasjon.

– Vi oppfordrer også foreldrene til å snakke med sine barn om hva de skal gjøre, hvis noen følger etter dem eller forsøker å lokke, sier Malme til VG.

Kommunikasjonen med foresatte bygger på beredskapsanalyser og er utformet i samarbeid med politiet og kommunikasjonsenheten i Bærum kommune.

– Råder til å løpe vekk

– Vi holder det nøkternt for ikke å skape mer frykt. Det er ingen tjent med. Vi skal ikke tolke eller spekulere, men holde oss til det vi vet.

– Har foreldre grunn til å være bekymret?

– Det er ikke rart om de blir det, selv om jeg håper dette kan få en rask ende, slik at folk kan slippe å være bekymret. Jeg skulle gjerne vært slike episoder foruten.

– Hvilke råd gir dere til elevene?

– Lærerne råder elevene til å løpe vekk og ikke svare, hvis fremmede prøver å lokke dem til seg, sier rektoren på Jar skole.

Hun er opptatt av å informere og være i tett dialog med foreldre og naboskoler og la politiet ta seg av etterforskningen.

– Føler sterkt med de berørte

Leder for Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ved Jar skole er i dialog med skolens ledelse og trygg på at politiet og skolens ledelse jobber tett sammen.

– Jeg er som andre foreldre satt ut av at noe sånt skulle skje i vårt nabolag. Man føler jo sterkt med de berørte, sier FAU-leder Jan Axel Syberg til VG.

Han oppfordrer foreldre til å snakke med barna sine.

– Vi må holde oss til fakta og jobbe for at barna ikke skal bli redde. Vi må sørge for at barna opplever at skoleveien er trygg, sier FAU-lederen på Jar skole.

– Forsøkt kidnappet

Etter det første, kjente tilfellet forrige torsdag informerte rektor Anne-Marie Skjerve på Stabekk barneskole foreldrene i et brev sitert i lokalavisen Budstikka:

– En elev ved Stabekk skole ble forsøkt kidnappet etter skole- og SFO-tid. Eleven var på vei til en venn da en stor, svart varebil stoppet henne i Tjernsrudveien.

Rektor skrev videre at eleven løp fra stedet og at en mann fulgte etter. Han snudde da jenta løp inn i oppkjørselen til vennen sin.

I det andre tilfellet lørdag ble to elever ved Jar skole tilsnakket fra en bil. Det var utenfor skoletid, men skjedde i skolens nærmiljø, ifølge rektor Malme.