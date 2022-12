BREDTVEIT FENGSEL: Kvinnefengselet har registrert langt flere slike alvorlige hendelser enn alle andre norske fengsler.

Fengselsleder: − Bruker mye ressurser for å holde dem i live i de mest alvorlige periodene

Siden 2018 har det vært 87 selvmordsforsøk og nesten 200 selvskadingsepisoder i Bredtveit kvinnefengsel.

Det viser tall VG har fått innsyn i fra Kriminalomsorgsdirektoratet.

Kvinnefengselet i Oslo har plass til 64 innsatte av gangen, fordelt på en høysikkerhets- og en lavsikkerhetsavdeling.

Til sammenligning har Oslo fengsel, et av Norges største fengsler for menn, plass til 243 innsatte.

Men selv om Oslo fengsel er nesten fire ganger så stort, har det langt færre selvmordsforsøk og selvskadingsepisoder enn Bredtveit:

Oslo fengsel har totalt 117 selvskadingsepisoder og selvmordsforsøk i perioden 2018-2022, ifølge statistikken.

Bredtveit fengsel har 278.

– For syke

– Det er riktig at Bredtveit har mange innsatte som selvskader seg, skriver fengselsleder Doris Bakken i en e-post til VG.

Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt ligger i Oslo, og er et landsdekkende fengsel for kvinner.

– Vi får innsatte fra hele landet og noen av de som ikke kan sone i andre fengsler kommer til oss. På tross av det, er det innsatte som skader seg i alle fengslene for kvinner med høy sikkerhet, noen ganger daglig, skriver Bakken.

I 2021 ble det registrert 47 selvskadingsepisoder i Bredtveit, opp fra 13 året før.

I 2022 øker tallene ytterligere: Frem til september i år er det registrert 119 selvskadingsepisoder.

Innsatte reagerer etter selvmord: - Det er en skam 20 år gamle Jonatan Krister Andersen tok sitt eget liv mens han satt i fengsel.

VG har spurt hva dette kan skyldes. Bakken sier at økningen av psykisk syke innsatte har vært stor i år.

– Dette betyr at vi har hatt flere innsatte i år som driver med selvskading enn i 2020. Uttrykket er forskjellig, noen er utagerende mot andre og seg selv, mens andre kun skader seg selv.

Innsatte har krav på helsetjenester på lik linje med alle andre i samfunnet.

I Bredtveit fengsel er spesialisthelsetjenesten underlagt Oslo universitetssykehus, mens kommunehelsetjenesten er underlagt Bydel Bjerke i Oslo kommune.

Kvinner utgjør en langt større helseutfordring enn menn i fengsel, ifølge Bakken.

– Vårt største problem er å få lagt inn innsatte i psykiatrien. Vi mener de er for syke til å være i fengsel, men i psykiatrien vurderes de å være for friske eller at de ikke nytter seg behandling. Da blir de skrevet ut og tilbakeføres til fengsel, skriver Bakken.

– For disse menneskene bruker vi mye ressurser for å holde dem i live i de mest alvorlige periodene.

BA OM INNLEGGELSE: 20 år gamle Silje ble varetektsfengslet våren 2013. Retten gjentok i tre kjennelser at hun burde legges inn i psykiatrien.

Døde på cellen

Søndag fortalte VG historien om 20 år gamle Silje, som tok livet sitt i Bredtveit kvinnefengsel i 2013.

Hun satt varetektsfengslet i snaut fem måneder, til tross for at retten fra første stund mente at hun burde legges inn i psykiatrien.

Ifølge VGs undersøkelser ble Silje fraktet til legevakt og sykehus minst fire ganger mens hun satt på Bredtveit etter selvskadingsepisoder.

I perioder skadet hun seg ukentlig, ifølge fengselets egen logg.

Ifølge obduksjonsrapporten lå Silje trolig død på cellen i minst 12 timer. Det foreligger ingen opplysninger om at noen så til henne i løpet av de 14 timene hun var innelåst.

RESSURSKREVENDE: Doris Bakken mener flere av de innsatte bør legges inn i helsevesenet - ikke sitte i fengsel.

Sterke reaksjoner etter Jonatan-saken: – Sykere av soning 18-åringer bør ikke sone i vanlig fengsel, mener SV. Venstre ber justisministeren komme på banen etter at Jonatan…

Poliklinikk: Innleggelse ikke alltid det beste

– Det er dessverre slik at innleggelser i psykisk helsevern ikke alltid er den behandlingen som har effekt ved for eksempel kroniske kroniskelangvarige helsetilstander, skriver enhetsleder ved fengselspsykiatrisk poliklinikk, Thale Kristine Bostad, til VG.

– De fleste psykiatriske tilstander behandles poliklinisk polikliniskUtredning og/eller behandling som utføres uten at pasienten legges inn på sykehus eller med korte døgninnleggelser.

Bostad kommenterer tematikken på generelt grunnlag. Hun kjenner ikke til tallene fra KDI, men understreker at innsettelse i fengsel i seg selv medfører en betydelig livsbelastning.

Personer med alvorlige lidelser, for eksempel psykoselidelser, tilbys ofte lengre innleggelser, ifølge enhetslederen.

– Vi registrerer at debatten om behovet for og bruk av døgnplasser i psykisk helsevern pågår på flere arenaer, skriver Bostad.

Poliklinikken gir tilbud om samtaler med innsatte, men for personer med psykiske lidelser er det er viktig med tiltak fra både helsetjenesten og kriminalomsorgen, skriver Bostad.

Hun nevner menneskelig kontakt og aktivitet i fengselet som viktige faktorer.

– Som helsetjeneste i fengslet ser vi at fengselsbetjentene gjør en stor innsats hver dag for å aktivisere og rehabilitere og arbeide med den enkelte innsatte.