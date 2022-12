TO BRØDRE: Her er Bård Lanes (til venstre) sammen med broren Glenn Lanes. Bård ble skutt og drept i april i fjor. Broren reagerer på at politiet brukte Bård som informant.

Informantdrapet: Spesialenheten starter etterforskning

Bård Lanes (33) fikk i oppdrag fra politiet å skaffe informasjon om en kriminell mann. Seks uker senere ble han drept. Nå skal Spesialenheten etterforske saken.

I midten av november fortalte VG historien om 33 år gamle Bård Lanes fra Tønsberg.

I mars 2021 ble Bård bedt av en politimann om å skaffe opplysninger om en kriminell mann ved navn Lasse.







20. april i fjor ble han skutt og drept utenfor et solarium på Kilen i Tønsberg.

Lasse og tre andre menn er nå siktet for å ha stått bak drapet på Bård. Alle nekter straffskyld.

Bård og Lasse lå i en dyp, årelang konflikt. VG har tidligere skrevet at Bård Lanes anmeldte den drapssiktede mannen for trusler et drøyt år før drapet. Politimannen sier i avhør at Lanes var redd og gjorde mye for å skjule seg.

Flere spor i drapsetterforskningen indikerer at drapet også kan ha vært motivert av at Bård Lanes var informant for politiet og at det gikk rykter om dette i det kriminelle miljøet i Tønsberg.

– Vi har besluttet å gjennomføre etterforskning i denne saken opp straffelovens bestemmelse om tjenestefeil, sier leder for saksmottaket i Spesialenheten for politisaker, Espen Krogh, til VG.

Spesialenheten etterforsker hvorvidt politiet har begått straffbare forhold i tjenesten.

GIKK RYKTER: Det gikk rykter i det kriminelle miljøet om at Bård var informant, blant annet sto navnet hans på en tysterliste.

På spørsmål sier Krogh at personer som kan mistenkes for noe konkret i saken, får status som mistenkt i et eventuelt avhør.

– Etterforskningen vil søke å avklare om det er begått en straffbar tjenestefeil. Da er det naturlig at vi ser hen til relevant lov- og instruksverk som regulerer ulike sider av tjenesteutøvelsen.

– Har noen status som mistenkt eller siktet nå?

– Det kan jeg ikke kommentere. Alt innhold i det videre arbeidet kan jeg ikke dessverre gå inn på.

– Hvordan ser dere på saken?

– Vi har ment at det er rimelig grunn til å undersøke om det har funnet sted et straffbart forhold. Jeg kan ikke si noe mer på nåværende tidspunkt, sier Krogh.

Utdrag fra Instagram-dialog mellom Bård Lanes og en politimann i Sør-Øst politidistrikt:

VG har vært i kontakt med Sør-Øst politidistrikt. Politimester Ole B. Sæverud tar Spesialenhetens etterforskning til etterretning og har ingen ytterligere kommentarer.

I etterkant av VGs reportasje har flere politikere og eksperter reagert på saken.

Advokat Hasle, som anmeldte saken til Spesialenheten, har tidligere uttalt følgende om dialogen mellom Bård og politimannen i Sør-Øst politidistrikt:

– Det etterlatte inntrykket når man leser meldingsdialogen mellom politimannen og avdøde Lanes, er at reglene for informantvirksomhet ikke er fulgt, sier Hasle.

– Det er jo helt vilt det som har skjedd i saken VG har avdekket, har stortingsrepresentant Ingvild W. Thorsvik (V) sagt.

Lanes fikk diagnosen lett psykisk utviklingshemmet i ungdomsårene og han var ung ufør, og flere eksperter på utviklingshemmedes rettigheter har stilt seg kritisk til at Bård var informant for politiet.

Det samme har broren til Bård gjort, Glenn Lanes, gjort.

– Jeg mener politiet har misbrukt en som var lett psykisk utviklingshemmet. En som ikke var kapabel til å forstå hva som kunne bli utfallet når han måtte forholde seg til så gærne folk, sa Bårds storebror, Glenn Lanes (37) til VG.

Både Ingvild W. Thorsvik fra Venstre og Miljøpartiet de Grønne, ved Rasmus Hansson, har stilt spørsmål til justisminister Emilie Enger Mehl om saken og etterspurt om det er behov for lovregler på området, og ikke bare et hemmelig, internt instruksverk, slik situasjonen er i dag.

– Det har så langt ikke vært vurdert å være et behov for å lovregulere politiets bruk av informanter. Jeg har vanskelig for å se at en lovregulering vil ivareta mulige sårbare informanter bedre enn dagens regelverk gjør, svarte Mehl til stortinget.

VG har også stilt en rekke spørsmål til Mehl om saken, og fikk blant annet følgende svar fra statssekretær Geir Indrefjord (Sp):

– Dette er en dypt tragisk sak, og jeg vil uttrykke min dypeste medfølelse med Lanes’ familie. Jeg har stor forståelse for at saken vekker engasjement og at mange har spørsmål.

– Hvilket ansvar mener justisministeren myndighetene har når privatpersoner utfører oppdrag på vegne av norsk politi?

– Bruken av informanter er regulert i rundskriv fra Politidirektoratet. Formålet med rundskrivet er å sikre korrekt og rettssikker behandling av den enkelte kilde og informant, hvor bla. betydning av informantens livssituasjon, psykiske stabilitet, tilknytning til eller posisjon i et kriminelt miljø og egnethet som informant er relevant å ta hensyn til, svarer Indrefjord.