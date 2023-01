OUS planlegger kutt som tilsvarer rundt 500 årsverk

Det pågår nå et arbeid for å spare inn tre prosent ved Oslo universitetssykehus (OUS). Dette tilsvarer kutt på rundt 500 årsverk.

– Det pågår en prosess med klinikkenes budsjetter for 2023, der det er tatt utgangspunkt i et samlet effektiviseringskrav på 3 prosent, skriver viseadministrerende direktør Morten Reymert i en e-post til VG.

Avdelingene jobber nå med forslag til tiltak for å nå budsjettkravene. Det endelige forslaget skal være klart i slutten av februar.

Det kan kutten i mengden innleie av vikarer og overtid, men det er fortsatt ikke helt sikkert hva som skal kuttes.

– I desember 2022 erkjente styret ved Oslo universitetssykehus at sykehuset har behov for bemanningstilpassing. I samme møte ba styret administrerende direktør planlegge omstillingstiltak som sikrer at driften i 2023 kan gjennomføres innenfor de gitte økonomiske rammene, skriver Reymert.

Ansatte ved OUS må være forberedt på å få andre oppgaver eller jobbe andre steder på sykehuset.

Planlegger å stenge fødestuer

Kvinneklinikken på OUS skal kutte det som tilsvarer 30 årsverk og stenge mellom to til fire fødestuer.

– Jeg kan ikke si noe annet enn at det er en tragedie. Det er en tragedie for fødselsomsorgen i Oslo, sier tillitsvalgt for Den norske jordmorforeningen Kristin Bøhn.

Kvinneklinikken er allerede presset, sier Bøhn. Hun frykter flere ikke orker å fortsette når det skal kuttes ytterligere.

OUS har 15 fødestuer og to mottak som brukes til fødsler. På Rikshospitalet er det fem fødestuer.

Stramt budsjett for sykehusene

I den årlige Sykehustalen denne uken gjentok helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) at sykehusene må stramme inn i 2023 for å håndtere økte priser og lønninger.

Større investeringsprosjekter og vedlikehold kan bli utsatt og sykehusene må kartlegge bruken av laboratorie- og røntgentjenester. I talen sa Kjerkol at det er et overforbruk av disse tjenestene.

– De skal også revurdere og se på hvilke behandlingsmetoder som kan utfases, sier Kjerkol.

Helseministeren er også bekymret for den store bruken av innleid arbeidskraft i helseforetakene. Helseforetakene må gjøre en kritisk gjennomgang av vikarbruk, for å redusere bruken betydelig.

Kjerkol ber sykehusene skjerme tilbudene innen psykisk helsevern, og ber om at innstrammingene ikke skjer her.