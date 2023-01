KUNSTIG INTELLIGENS: Landets støreste universitet er klar på at bruk av ChatGPT er juks, men sliter med å avdekke det.

NTNU: Klarer ikke avdekke AI-juks

NTNU oppretter ekspertgruppe for å løse utfordringer med chatboter. Dagens plagiatkontroller er ikke gode nok, mener prorektoren.

– Inntrykket er at universitets- og høyskolesektoren er truffet av en tsunami med roboter på surfebrett.

Det sier prorektor for utdanning ved NTNU Marit Reitan til VG. Rask utvikling av AI-teknologi skaper bekymring for gjennomføringen av eksamen denne våren.

– Teknologien går fortere enn vi har beredskap for, sier hun.

Fredag var NTNUs utdanningsledelse samlet for å diskutere hvordan bruk av ChatGPT og annen kunstig intelligens (AI) påvirker eksamensformer og vurderinger.

– Vi er i en prosess med å forstå hvilke konsekvenser chatbotene vil ha for de eksamenene med mye tekst som ikke gjennomføres under tilsyn.

– Avdekke bruk av chatboter

Frykten er at studenter leverer oppgaver som de har fått kunstig intelligens til å produsere. Foreløpig har ikke NTNU avdekket at dette har skjedd, opplyser Reitan.

– Reglene er klare, men teknologien henger etter. Plagiatkontrollen våre er ikke god nok i dag til å avdekke bruk av chatboter, sier hun.

Flere universiteter og høyskoler diskuterer nå regelverket for studentene. NTNU har vært klare på at bruk av kunstig intelligens er definert som juks eller plagiat i dagens regelverk.

EKSAMEN: Prorektor ved NTNU, Marit Reitan, mener hovedutfordringen med ChatGPT er på innleveringer og hjemmeeksamener.

Ønsker samarbeid

Enkelte utdanningsinstitusjoner sier til VG at de vurderer å innføring av flere skoleeksamener.

– Jeg håper ikke vi havner der at det blir mer tilsyn fordi vi ikke klarer å omfavne teknologien på en god måte, sier Reitan, og legger til:

– Vi håper ikke det blir sånn, men det kan skje på kort sikt. På lengre sikt må vi tenke på nye måter å lage vurderingsformer på som tester ferdigheter og kunnskap på en annen måte.

Hun mener at utdanningssektoren, og ikke minst NTNU har et særlig ansvar for å bidra til at ny teknologi kan anvendes på en god måte. Og at sektoren må samarbeide om å løse utfordringene som er knyttet til chatbotene i utdanningene.