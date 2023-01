1 / 3 «NESTE STATSMINISTER»: Erna Solberg ble klappet entusiastisk opp på scenen foran hundrevis av eiendomsfolk på Eiendomsdagene da konferansieren ønsket velkommen til Norges «kanskje» og «forhåpentligvis» neste statsminister. forrige neste fullskjerm

Solberg lover boligløft for unge: − Regjeringen gjør vondt verre

NOREFJELL (VG) Erna Solberg gjør bolig til en valgkampsak for Høyre. Hun kaller regjeringen og SVs begrunnelse for å kutte i BSU-ordningen «patetisk» – og gir egne kommunepolitikere klar marsjordre.

– Det å være enslig og komme seg inn på boligmarkedet i Oslo er nesten umulig på normal lønn, sier en bekymret Erna Solberg (H) til VG.

Det vil Høyre-lederen gjøre noe med.

Ifølge Eiendom Norges siste analyse har en singel sykepleier på vanlig lønn bare råd til 1,3 prosent av boligene i Oslo – og utsiktene til å skaffe egen bolig har vært dårlig over mange år.

Solberg gir nå en marsjordre til egne kommunepolitikere før valgkampen. Hun mener også at regjeringens lave ambisjoner og BSU-kutt BSU-kuttBoligsparing for Unge (BSU) lar unge spare inntil 27 500 kroner i året til de året de fyller 33 år, og få 10 prosent i skattefradrag av denne summen. Før regjeringens kutt fikk var fradraget 20 prosent. kan gjøre det vanskeligere for unge å kjøpe egen bolig.

– Jeg frykter at regjeringen gjør vondt verre, sier hun.

– Patetisk

VG møter Solberg etter at hun har talt til hundrevis av eiendomsfolk på Eiendomsdagene på Norefjell.

Regjeringens kutt i BSU-ordningen halverte hvor mye skattelette unge kan få årlig for sparing til egen bolig.

– Jeg synes det blir særlig patetisk når alle tre partier sier at det ikke var deres prioritering å ta vekk BSU-ordningen, de bare måtte gjøre det fordi de prioriterte noe annet. Vel, vel, kostnaden ved å dele Kristiansand og Søgne er 70 prosent av årsvirkningen av det kuttet, sier Solberg – med henvisning til den omstridte beslutningen om å splitte opp storkommunen Kristiansand.

Oppløsningen kan koste 400 millioner kroner. BSU-kuttet sparte 600 millioner.

KUTTET FOR UNGE: SV-leder Audun Lysbakken, statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) kuttet i fjor i Boligsparing for Unge (BSU).

Solberg advarer nå mot at de høye boligprisen i byene kan ramme velferden.

– Hvis de store byene skal ha nok ansatte til skolene sine og eldreomsorgen sin, så må de ha en aktiv boligpolitikk som hjelper folk å komme inn på boligmarkedet, sier Solberg.

Nøkkelen for lavere priser, ifølge Solberg, er å bygge mer. Hun mener at det tar for lang å få prosjektene godkjent, særlig i Ap-styrte storbyer.

Solberg lover derfor:

Høyre vil kutte saksbehandlingstid i kommunene.

Regulere mer til boligområder og legge ut flere tomter.

I tillegg mener hun det må lages bedre ordninger for de som sliter aller mest med å spare opp egenandel til boligkjøp.

– Høyre ønsker at en viss prosentandel av boligene i nye boligprosjekter skal forbeholdes dem som ikke har nok egenkapital eller hjelp fra sine foreldre. Både leie-til-eie-ordninger og deleie kan bidra til at flere kommer inn på boligmarkedet, sier hun.

– Dere har vært åtte år i regjering og boligprisene spesielt i storbyene har skutt fart. Hvorfor skal vi tro på at dere får gjort noe med boligprisene?

– Reguleringsspørsmålet er i stor grad også spørsmål om kommunal politikk. Saksbehandlingstiden økte mens vi satt i regjering, men den har økt mye i kommunene til Arbeiderpartiet, sier Solberg.

Info Vil ha boligsosiale planer Erna Solberg ber også kommunene lage boligsosiale planer og sier at det bør bygges flere små leiligheter i storbyene. Nasjonalt vil de bruke 50 millioner på et prøveprosjekt med Husbanken for å matche egenkapitalen for de som sliter mest. Vis mer

– Mykje å rydde opp

Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) mener at Høyre har null troverdighet på pengebruk, siden de brukte milliarder på sammenslåing av kommuner og fylker – også ved tvang.

– Det var mykje å rydde opp i etter åtte år med Solberg, skriver Gjelsvik i en e-post til VG.

Han sier at de har økt lånerammen i Husbanken slik at flere får lån, satt i gang et lovarbeid for leie-til-eie-modeller, endret utlånsforskriften, styrket bostøtten og revidert Husleieloven.

– BSU er framleis ei gunstig ordning. For dei som slit med å kome inn på bustadmarknaden, så er det ikkje størrelsen på skattefradrag, men ei handsrekning frå Husbanken som ofte er det viktigaste, skriver han.

Han sier det er fint at Solberg bryr seg om boligpolitikk, men legger til:

– Det er ein ting som tydelegvis er som før i Høgre. Det er inga merksemd frå Solberg på bustadutfordringane i distrikta, der prisane ofte er så låge at dei ikkje dekker byggekostnadane eingong når ein skal selje, skriver Gjelsvik.

SVs boligpolitiske talsperson, Grete Wold, sier at Høyre vil hjelpe boligspekulanter tjene seg enda «mer søkkrike pr. kvadrat» ved å bygge mer og mindre.

– Det løser fint lite, vi må bremse et boligmarked ute av kontroll. Vi må gjenreise Husbanken som samfunnsaktør og utvikle modeller som ikke stimulerer markedet.