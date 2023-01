PRIDE: Dan Bjørke er leder for Oslo Pride og skal i møte med Politiets sikkerhetstjeneste

Krever svar fra PST - leverer liste med spørsmål

Tilliten til PST har vært svekket i det skeive miljøet etter avsløringen om et terrorvarsel. Nå har PST-sjefen invitert til møte.

Seks dager før terroren rammet Oslo i fjor, fikk en hemmelig agent vite om planer for et terrorangrep mot Skandinavia, avslørte VG forrige uke.

I ettertid har flere spurt seg om terroren kunne vært unngått.

De som står bak Pride-feiringen i hovedstaden krever nå svar, og lurer på om det er blindsoner i PST overfor det skeive miljøet.

PST-sjef Beate Gangås har invitert Oslo Pride til møte for å gjenreise tilliten torsdag.

19 spørsmål

Her ber også organisasjonen om ærlige svar på hva PST ser de burde gjort annerledes i forkant av skytingen natt til 25. juni i fjor.

– Vi er glade for at PST har tatt initiativ til et møte. Vi skal overlevere 19 spørsmål som vi forventer at PST prioriterer å svare ut i den nærmeste fremtid, sier Dan Bjørke, leder Oslo Pride til VG.

Blant annet ber Pride om at PST sørger for at læringspunkter fra den pågående evalueringen blir fulgt opp i etterkant.

– Dette møtet må bli starten på et arbeid for å bedre dialogen mellom PST og skeive organisasjoner for å gjenreise tilliten, sier han.

SJEF: Beate Gangås var politimester i Oslo da terrorangrepet skjedde. I dag er hun sjef for Politiets sikkerhetstjeneste.

PST ble varslet av E-tjenesten

Ni dager før terroren i Oslo kom PST med en trusselvurdering der de nedjusterte risikoen for islamistisk terror i Norge fra «mulig» til lite sannsynlig.

NEDJURSTERTE: Ni dager før terrorangrepet gjorde PST en nedjustering fra «mulig» til «Lite sannsynlig» med beskrivelsen «Det er liten grunn til å forvente» at ekstreme islamister ville forsøke å gjennomføre terrorhandlinger i Norge de nærmeste 18 månedene.

Varselet fra E-tjenesten til PST kom seks dager før angrepet. Trusselnivået ble ikke justert opp igjen.

Oslo politidistrikt mottok ikke informasjon om konkrete trusler før angrepet fant sted.

ÅSTED: Matapour løsnet en rekke skudd med en maskinpistol mot folk som befant seg på utenfor Per på Hjørnet, Herr Nilsen og London Pub i Oslo

Natt til 25. juni i fjor åpnet Zaniar Matapour ild mot Per på Hjørnet, Herr Nilsen og London pub, et tradisjonsrikt utested for skeive.

Jon Erik Isachsen (54) og Kåre Arvid Hesvik (60) ble drept. Ni andre fikk skuddskader, 24 fikk andre skader. 262 personer har status som fornærmet.

Det som skulle være en feiring av mangfold og skeiv kjærlighet i Oslos gater, ble et terrormål, hvor kulene haglet mot uteserveringene og inn i lokalene.

PST slo fast terror

Allerede dagen etter angrepet slo PST fast at Oslo er rammet av terror og at radikale islamister sto bak. Den gang fikk offentligheten vite lite om hva som gjorde at PST raskt var så sikre på at det var snakk om islamistisk terror.

Noe av årsaken til skråsikkerheten var informasjon de hadde fått av Etterretningstjenesten, får VG opplyst.

– Ettertiden vil vise om vi har glippet på informasjon eller om vi burde hatt informasjon om dette. Om det er en etterretningssvikt eller noe lignende, sa daværende PST-sjef Roger Berg under ett døgn etter skytingen i Oslo.

