KOMMUNETAPERE: LO-leder Peggy Hessen Følsvik sier de kommuneansatte har tapt tre oppgjør på rad og at de nå må få et ekstra tillegg.

Lønnsoppgjøret: LO-Peggy vil gi mer til kommuneansatte

LO-leder Peggy Hessen Følsvik går til det uvanlige skritt å kreve at en gruppe skal få mer enn andre i vårens lønnsoppgjør: De ansatte i landets kommuner.

Vanligvis er det LO-konkurrenten Unio, som blant annet organiserer lærere og sykepleiere, som heiser fanen ekstra høyt for medlemsgrupper de mener må få et ekstra lønnsløft.

Men i år er det LO-lederen – og hun mener å ha gode kort på hånden.

– De tre siste årene har de kommunalt ansatte tapt terreng mot privat sektor. Det går ikke lenger. I år må de ansatte i kommunene sikres et skikkelig lønnsløft. Det kan ikke være sånn at ansatte i privat sektor drar ifra år etter år. Det øker ulikheten i samfunnet, og undergraver frontfagsmodellen, som er den norske måten å forhandle lønn på, sier Følsvik.

Frontfaget hun viser til er utvalgte grupper i konkurranseutsatt industri, som legger rammene for lønnsoppgjørene i Norge.

Info Begrepene Lønnsoppgjør er komplisert. Her er en liten guide til jungelen av begreper: Lønnsoppgjør er enten hovedoppgjør eller mellomoppgjør, annethvert år. I år er det mellomoppgjør. Forskjellen er at det i hovedoppgjør ofte løftes inn tunge prinsipielle saker, som pensjon, mens mellomoppgjør oftest dreier seg om å justere lønningene. Partene i oppgjøret er de store arbeidstager- og arbeidsgiverorganisasjonene, anført av de to store, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Landsorganisasjonen (LO). Frontfag. I Norge er det innarbeidet at det er frontfagsmodellen som gjelder. Det vil si at det er utvalgte områder i konkurranseutsatt industri, som skal legge rammene for alle oppgjørene i Norge. Målet med det er at det er tåleevnen til norske industribedriftene som konkurrerer med bedrifter i utlandet, som avgjøre hvor mye lønnsvekst som kan gis. LO og NHO leder an i frontfagforhandlingene. Oppgjørsform: Oppgjøret kan forhandles på to måter. Enten samordnet, hvor LO og NHO har hovedansvaret, eller forbundsvist, hvor hvert enkelt forbund/forening forhandler mot hverandre, anført av Fellesforbundet i LO og Norsk Industri i NHO. Kjøpekraft er lønnsvekst minus prisvekst. Konkurranseevne er et mål på hvor godt et lands næringsliv kan hevde seg i konkurransen med utenlandske bedrifter. Reallønn: Dersom lønnen stiger mer enn konsumprisindeksen/prisene, vil reallønnen øke. Vis mer

Smell på smell

Hun viser til følgende tall:

I 2020 fikk frontfaget: 2,2 prosent, kommunene 1,7 prosent.

I 2021 fikk frontfaget: 3,1 prosent, kommunene: 2,6 prosent.

– Tallene for 2022 er ennå ikke klare, men SSBs lønnstall nylig viste at lønnsveksten for innen helse- og sosialtjeneste var 3,6 prosent. Mye tyder på at de igjen er blant taperne, sier LO-lederen.

– Det er ikke ofte en LO-leder peker på utvalgte grupper?

– Når trenden er så klar, er det viktig å si ifra. De kommunalt ansatte har blitt hengende etter og da er det legitimt at de nå skal løftes.

– Ikke brudd

– Dere har i liten grad vært positive når andre grupper utenfor LO har krevd lønnsløft?

– Vi snakker ikke om enkeltgrupper, men en hel sektor – KS-området – som har blitt hengende etter, sammenlignet med privat sektor. I LO handler det om å løfte hele laget.

– Hvis kommunal sektor skal få mer, så må det eksempelvis være mer enn industrien og privat sektor?

– Ja, de må få et løft som er større enn det som gis i privat sektor. Først skal vi forhandle med NHO og Virke om frontfaget. Så er det forhandlingene i KS-området som må gi den ansatte kommunene et ekstra løft.

– Er ikke det et brudd med frontfagsmodellen, hvor dere krever at områder får mer enn det konkurranseutsatt industri i frontfaget får?

– Nei, det er ikke brudd med frontfagsmodellen. Tvert imot så vil det styrke frontfagsmodellen. En av styrkene til den modellen er at den også kan løfte andre grupper enn frontfaget når enkeltområder sakker akterut. Innenfor frontfagsmodellen er det fullt mulig å rette opp skjevheter, som har oppstått mellom offentlig og privat sektor.

– Hvor mye må de kommuneansatte få ekstra?

– Vi må se på de endelige tallene fra Det tekniske beregningsutvalget (TBU) for å konkludere, men mye tyder på at det har vært tre år på rad hvor de ansatte i kommunal sektor har blitt hengende etter i lønnsvekst. Det er en utvikling som ikke kan fortsette.

LO-lederen (i midten) lover støtte til Mette Nord, lederen for den kommunale hæren i Fagforbundet. Her sammen med leder Jørn Eggum i Fellesforbundet i LO.

TBU er et utvalg som legger frem de tallene og prognosene som partene i lønnsoppgjøret legger til grunn når de beregner sine krav.

I fjor var rammen som frontfagene la, 3,7 prosent. TBU er ikke ferdige, men VG har fanget opp at ansatte i Nordsjøen er blant gruppene som fikk mye mer – og også i Staten har lønningene steget mye, men det skal i hovedsak dreie seg om økte lønninger i Forsvaret etter Ukraina-krigen.

Etter hva VG forstår kan lønnsveksten generelt i fjor ha endt på 4,4 prosent eller mer. Fasiten får vi når TBU legger frem sin foreløpige rapport 17. februar.

Har en klausul

LO-lederen vil ikke si noe om det før TBU-tallene kommer, men hun ser tendensen.

– Det kan se ut som at arbeidsgiverne i deler av privat sektor ga mye større tillegg i fjor enn det vi avtalte sentralt mellom LO og NHO. Alle arbeidstakere må få sin del av verdiskapingen, og nå har mye av dette trolig skjedd i form av bonuser og økt lederlønn. Det øker ulikheten og er ikke holdbart.

Hun sier at det også er en klausul som ble lagt inn i hovedoppgjøret i fjor, som kan utløse ekstra tillegg.

– Det er riktig. Det dreier seg om en klausul mellom partene i kommunesektoren, som ble lagt inn for å sikre at vi kunne komme tilbake i forhandlinger hvis andre fikk mer, sier Mette Nord, leder for LOs desidert største forbund, Fagforbundet, med over 400 000 medlemmer, i stor grad i kommunene.

GLAD: Mette Nord (t.h.) kan juble over støtte fra LO-lederen. Bildet er ikke tatt nå, men i en annen sammenheng i 2021.

Kamp om arbeidskraft

– Den lønnsrammen som LO og NHO forhandler seg imellom blir førende for oppgjørene i offentlig sektor, men når det da viser seg at arbeidsgiverne i privat sektor gir enda mer i lønnstillegg til store grupper enn rammen, så øker forskjellen mellom offentlig og privat sektor, sier Nord.

Hun setter pris på støtten fra LO-lederen.

– Realiteten er at lønnsveksten i privat sektor har vært langt høyere enn i kommunene. Vi og kommunene har ikke råd til at de kommunalt ansatte blir lønnsmessig akterutseilt, fordi det dreier seg om å beholde arbeidskraft.

– Gjelder det like mye akademikere som fagarbeidere i kommunene?

– Vi må avvente tallene fra TBU før vi kan si noe presist om det. Men prisstigningen gjør nok at det går mest utover dem med de laveste inntektene.