FÅR: Fra og med januar får også Ola Jetlund, samboeren Solrun Oldervik Strand og sønnen Thor Ludvik strømstøtte.

Nå får også Ola (48), som bor fast på hytta, strømstøtte

Ola Jetlund (48) er glad for at regjeringen nå vil gi strømstøtte også til folk som bor fast på hytta såfremt de ikke har annen bolig, men han synes det er en seier med bismak.

Det var i oktober at VG skrev om Jetlund og samboeren Solrun Oldervik Strand som sammen med sønnen Thor Ludvik (3) bor i en fritidsbolig på Nesodden utenfor Oslo.

– Det er en seier, men den har en bismak, sier Jetlund med tanke på at ordningen kun vil ha tilbakevirkende kraft for nettkunder som falt ut av ordningen i høst.

For som det heter i pressemeldingen fra regjeringen vil utbetalingene for nye nettkunder som blir omfattet av ordningen, gjelde fra 1. januar 2023.

Ola får ikke etterbetalt

– De fleste som ikke har fått, får ikke etterbetalt. Det gjelder også meg, sier Ola Jetlund.

Han skynder seg å legge til at det ikke er synd på ham, men at han er blitt kontaktet av mange som sliter etter at han sto frem i VG i høst.

– Særlig den første måneden sto ikke telefonen stille. Mange som slet ringte og fortalte om sine økonomiske problemer. De fleste som bor på hytta er ikke A-4 som meg. De er aleneforeldre, trygdede, syke, uføre og pensjonister med lave inntekter. At ikke de skal få ettergitt det de har betalt for mye i strøm siden desember 2021 synes rart for meg, sier 48-åringen.

BEDRE: I desember fikk familien en strømregning på 3000 kroner, men da var de også en del bortreist og når de var hjemme, fyrte de mye med ved. I tillegg har de kuttet drastisk i strømforbruket.

Han forteller at noen opplyste at de hadde tatt opp kredittkortgjeld på 50–60.000 kroner for å kunne dekke strømregningene det siste året.

– Storparten av disse vil få strømstøtte nå, men det er fremdeles en del som faller utenfor, sier Jetlund, og viser til at ordningen gjelder de som har vært bosatt og bostedsregistrert på nåværende adresse fra senest 16. desember 2021.

– Hva med de som kjøpte hytte i oktober 2021 og flyttet dit i januar 2022? De får ikke strømstøtte, sier Jetlund, som jobber som førsteamanuensis ved et universitet i Oslo.

Kort høringsfrist

Regjeringens forslag sendes nå på høring med høringsfrist allerede 25. januar av hensyn til behovet for å raskt komme i gang med utbetalinger.

Regjeringen understreker at forskriftsforslaget ikke endrer lovmessigheten av å benytte fritidsbolig som fast bosted etter plan- og bygningsloven.

– Forslaget betyr ikke at staten har tatt stilling til lovligheten av bruken, eller at kommunene er avskåret fra å følge opp saker etter plan- og bygningslovgivningen, heter det i pressemeldingen.

Forslaget kommer etter et enstemmig vedtak fra energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

Ifølge NRK er det er rundt 10.000 personer som bor i fritidsboliger i Norge.

Det er opp til kommunen fritidsboligen ligger i om man får lov til å bo på hytta fast.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gjort anslag for kostnaden som blir anslått til å være et sted mellom 35 millioner til 350 millioner kroner. Kostnaden vil bli tatt over statsbudsjettet.

– 90 prosent seier

Bare på Nesodden er det ifølge varaordfører Eivind Hoff-Elimari (MDG) 200–300 fritidsboliger hvor folk bor fast året rundt.

– Når enden er god, er allting godt, sier Elimari til VG onsdag kveld.

– Dette er en 90 prosent seier. Det som er veldig rart er at de sier man skal få tilbakebetalt hvis man hadde strømstøtte i 2022. Jeg forstår ikke hvorfor man ikke kan si at dette gjelder alle så lenge man fyller kravet om å være folkeregistrert før 16. desember 2021.

Hoff-Elimari har tidligere gitt uttrykk for at det bør rekke at de som bor i fritidsbolig fremlegger en bostedsattest fra Skatteetaten.

– Det er godt at regjeringen har lyttet til våre argumenter og våget å endre mening. Men de brukte i overkant lang tid. Vi fra Nesodden har argumentert for dette siden august.