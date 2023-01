TRAGEDIE: Mille Andrea (16, t.v.) og Mina Alexandra Hjalmarsen (16) ble funnet døde på en privatadresse i Spydeberg søndag morgen. Bildet er tatt på julaften for drøyt to uker siden.

Spydeberg-saken: Begravelse for tvillingene 25. januar

Tvillingene Mina Alexandra og Mille Andrea Hjalmarsen (16), som døde natt til søndag, begraves i Askim.

– Det blir begravelse onsdag 25. januar i Askim kirke, klokken 10.30. Kirken er også åpen, sier bistandsadvokat Inger Marie Støen til VG.

Tvillingene Mina Alexandra og Mille Andrea Hjalmarsen (16) døde i Spydeberg natt til søndag etter en trolig overdose.

En tredje jente i tenårene overlevde og ble sendt til sykehus. Hennes bistandsadvokat sa torsdag til VG at jenta er knust og fortvilet.

En mann i 20-årene er siktet for uaktsomt drap. Det var hjemme hos ham de 16 år gamle tvillingene ble funnet døde natt til søndag.

En annen mann er siktet for å ha solgt narkotika til jentene og for å ha hensatt jentene i hjelpeløs tilstand.

Å «hensette» i denne sammenheng kan bety at siktede kan ha sørget for at jentene ble hjelpeløse gjennom for eksempel rus.

Begge nekter straffskyld.

Gjenstår vitneavhør

Politiet opplyser fredag formiddag at de har avhørt et tosifret antall vitner.

– Men det gjenstår fortsatt flere vitneavhør. Det er derfor viktig for politiet at vitnene kan forklare seg uten å ha tilgang til informasjon om blant annet tidslinjen på forhånd, sier politiadvokat Benedicte Granrud i en pressemelding fredag.

Av den grunn ønsker de ikke gi flere detaljer om hva politiet mener har skjedd og på hvilke tidspunkt.

– Vi har mottatt flere tips i saken, og disse følges opp fortløpende.

Politiets hovedhypotese er fortsatt at 16-åringene døde av overdose. Hva slags narkotisk stoff jentene kan ha fått i seg, ønsker ikke politiet å kommentere før den endelige obduksjonsrapporten foreligger.

– Erfaringsvis kan dette ta flere måneder.

Skal granskes

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) har varslet at departementet vil ha en full gjennomgang av saken. Statsforvalteren i Oslo og Viken vurderer å åpne et tilsyn etter dødsfallene.

Også barnevernet har varslet en bred gransking av om det offentlige sviktet i oppfølgingen av tvillingene som døde på Spydeberg. Både helse og skole skal involveres.

Samtidig vil Bufetat granske seg selv.

– Det er naturlig å gå gjennom hele hendelsesforløpet og se hva vi selv har gjort. Vi vil gjennomgå vår egen praksis, men vi vil også samarbeide med andre instanser som har vært med på oppfølgingen av ungdommene. Det gjelder både kommune, barnevernstiltakene, skole og helse, har Ingrid Pelin Berg, direktør for Barne- ungdoms-og familietaten (Bufetat) region øst, tidligere uttalt til VG.