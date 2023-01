MOBBING: Kunnskapsminister Tonje Brenna ser alvorlig på den nye Elevundersøkelsen.

Flere elever mobbes i skolen: − Dette er alvorlig tall

Mobbingen øker på alle skoletrinn, viser den nye Elevundersøkelsen for 2022.

– Barna våre må ha det bra og være trygge, for å lære. Dette er alvorlige tall. Min klare beskjed til alle som jobber med barn i våre skoler er at de må gå inn i tallene og diskutere hvordan man kan jobbe med et godt og trygt skolemiljø på sin skole.

Det sier kunnskapsministeren i en pressemelding om den nye Elevundersøkelsen 2022.

– Elevene har krav på et trygt skolemiljø, legger hun til.

Mobbingen øker

Rekordhøye 460.000 elever har svart på Elevundersøkelsen, som gjennomføres fra 5. trinn til og med siste året på videregående skole.

Undersøkelsen viser at:

Andelen elever som opplever mobbing øker på alle trinn sammenlignet med i fjor. Økningen på 10. trinn og VG1 skjer etter flere år med avtagende mobbing, mens andelen som opplever mobbing på 7. trinn har økt siden 2018.

Mobbing er mest utbredt blant de yngste elevene. På 7. trinn svarer 10 prosent at de har vært utsatt for mobbing, mens på VG1 er andelen 4 prosent.

Elevenes motivasjon går ned på 7. og 10. trinn.

De fleste elevene rapporterer om et godt læringsmiljø med høy trivsel, støtte fra lærerne, faglig utfordring og mestring.

Vil se etter mønstre

Kunnskapsministeren mener at arbeidet med å motvirke mobbing må stå øverst på dagsorden for alle som jobber i og med skole.

– Jeg har bedt om mer informasjon fra statsforvalterne om mobbesakene som blir meldt inn for å se om det finnes noen mønstre. Jeg vil ta opp disse tallene i møtene jeg skal ha fremover med skole-Norge, på skolebesøk, i samtaler med elever og ansatte, i møter med ulike organisasjoner, og med Utdanningsdirektoratet og statsforvaltere, sier Brenna.

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø. Det er i Norge lovfestet at skolene skal ha nulltoleranse mot mobbing.

– Bekymret

Elevundersøkelsen viser en svak nedgang fra år til år siden 2016 i trivsel og motivasjon på 7. trinn. Denne nedgangen ser man også i 2022.

Brenna sier problemene må tas tak i før de blir til større utfordringer senere i utdanningsforløpet.

– Selv om de fleste elever trives på skolen, ser jeg med bekymring på nedgangen i elevenes motivasjon og deres opplevelse av skolemiljøet. For mange elever går fortsatt ut av ungdomsskolen med resultater som kan gjøre veien videre krevende.

Det er flest elever på yrkesfag som liker skolearbeidet. 54 prosent av elevene på yrkesfag svarer at de liker skolearbeidet godt. Dette er 13 prosentpoeng mer enn på studieforberedende (41 prosent). Andelen er høyest blant elever på elektro og datateknologi og håndverk, design og produktutvikling.