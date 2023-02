HARDT ANGREP: Varaordfører Espen Ludviksen (til høyre) har i en Snapchat-gruppe kalt Kristian Eilertsen (Frp) for en kuk, og uttalt at han skulle sørge for at han aldri kommer til makten.

Varaordfører (Sp): − Du e en kuk. En stygg jævla faen

VG/HARSTAD TIDENE: Varaordføreren i Harstad Espen Ludvigsen (Sp) gikk til grovt verbalt angrep mot sin politiske konkurrent Kristian Eilertsen i en gruppechat. Nå beklager han.

Varaordfører i Harstad Espen Ludviksen (Sp) gikk lørdag til frontalangrep på Kristian Eilertsen (Frp) på en lukket Snapchat-gruppe. Der skrev han: «Blir å bruke resten av mitt liv til å sørge for at du ALDRI kommer til noen som helst makt. Aldri!»

Og videre:

«– Du e en kuk. En stygg jævla faen».

Før han avsluttet med:

«Du e død førr mæ»

Saken ble først omtalt av iHarstad og Harstad Tidene.

Meldingene ble sendt i en Snapchat-gruppechat hvor flere personer i Harstad er med, deriblant Frp-politikeren og varaordføreren fra Senterpartiet.

Varaordfører beklager

VG har vært i kontakt med både Kristian Eilertsen og Sps varaordfører Espen Ludvigsen. Varaordføreren bekrefter at han har sendt meldingene, og viser til uttalelsene til lokalmedia. Eilertsen viser til Frp-gruppeleder Eivind Stene.

– Jeg har beklaget til Eilertsen på sms. Jeg kommer også til å beklage når jeg møter han, sier Ludviksen til Harstad Tidende.

REAKSJON: Gruppeleder i Harstad Frp sier at han forventer at varaordføreren får en reaksjon etter hans angrep mot Frp-politiker Kristian Eilertsen.

Frp-gruppeleder Eivind Stene sier til VG at han er sjokkert over varaordførerens utbrudd:

– Vi har hatt et gruppemøte nå i kveld for å høre hvordan gruppa ser på det. Det er helt unison tilbakemelding på at denne typen oppførsel er helt uakseptabel, sier gruppeleder Eivind Stene.

Han sier til VG at Frp vil sende en henvendelse til Harstad Sp der de etterspør svar på hva slags konsekvenser dette bør få for varaordføreren.

– Vi forventer at dette får reaksjoner for han.

RÅDFØRT SEG: Ordfører Kari-Anne Opsal reagerer på opptreden til sin varaordfører.

Ordføreren har bedt om hjelp

Ordførere Kari-Anne Opsal (Ap) sier at hun har vært nødt til å kontakte KS KSKommunesektorens organisasjon for å få hjelp til håndteringen av denne saken.

– Jeg har ikke sett meldingene, kun fått de referert. Det som er sikkert er at slik oppfører vi ikke mot hverandre. Jeg må søke råd om hvordan vi skal håndtere denne vanskelige saken. Er det et tilfelle som jeg skal ta tak i eller er det en sak mellom de to partiene.

Ifølge iHarstad er uenighet om hvorvidt det skal ansettes en politisk rådgiver for ordføreren som har vært den bakenforliggende årsaken til utbruddet til varaordføreren.

Eilertsen skal ha lurt på hvorfor ikke varaordføreren kan avlaste ordføreren, heller enn å ansette en egen politisk rådgiver.

Frp-gruppeleder Stene mener derimot at ingen politisk uenighet kan forklare varaordførerens fremferd.

– Dette er uprovosert. Det er ingen grunn til å gjøre som han har gjort. Det er stygt, rett og slett, sier han til VG.