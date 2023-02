IKKE VARSLET: Kvinnen som nå forteller har ikke varslet Statsforvalteren om sine opplevelser med psykiateren.

Ny kvinne forteller om sex på terapikontoret til psykiateren

Nå forteller en ny kvinne at hun hadde sex med psykiateren på divanen på hans kontor. Han skrev også ut medisiner til henne.

Kvinnen gikk aldri i behandling hos psykiateren, men forteller til VG at psykiateren skrev ut medisiner til henne og inviterte henne inn på terapikontoret etter arbeidstid.

Til sammen fire personer har levert varsler mot den samme psykiateren:

Forfatter Hilde Rød-Larsen (48) mener psykiateren utnyttet legerollen for å få sex.

Victoria Nordberg ( 38), som var psykiaterens pasient i 20 år, har varslet om det hun mener er et avhengighetsskapende og uprofesjonelt forhold mellom pasient og behandler.

Miriam (35) har varslet om grenseoverskridende atferd og seksuelt krenkende handlinger i terapirommet høsten 2001.

En tidligere pasient varslet om psykiaterens behandlingsmetoder i 2020.

Statsforvalteren i Oslo og Viken bekreftet tidlig i januar at det er åpnet tilsyn i alle fire sakene. To av sakene er tidligere behandlet, men undersøkes nå på nytt.

Denne uken anmeldte to av kvinnene psykiateren til politiet, og det ble kjent at Statsforvalteren også undersøker psykiaterens utskriving av vanedannende medisiner.

PROSESS: Kvinnen sier at hun ikke ser på seg selv som et offer, men har kommet frem til at det er viktig å fortelle.

Kvinnen som nå forteller sin historie, har ikke varslet Statsforvalteren om sine opplevelser med psykiateren.

Kvinnen ønsker å være anonym, men VG kjenner hennes identitet. Også psykiateren er gjort kjent med kvinnens identitet.

Psykiaterens advokat, Halvard Helle, mener omtale av relasjonen er ekstremt krevende både for psykiateren og familien.

– For vår klient er det ikke aktuelt å medvirke til omtale av den personlige relasjonen mellom ham og kvinnen for nærmere 25 år siden eller det påfølgende, langvarige vennskapet deres gjennom mange år, sier han.

– Hvitt laken

Kvinnen hadde ikke tenkt å fortelle sin historie. Noe av grunnen til at hun nå likevel åpner opp, er at hun kjenner seg igjen i historien Hilde Rød-Larsen har fortalt i VG, og ønsker å støtte de som har varslet om psykiateren.

Det er særlig én detalj kvinnen sier hun kjenner igjen: beskrivelsen av det hvite lakenet på psykiaterens divan.

– Jeg ble satt ut da jeg leste Hilde Rød-Larsens historie, fordi jeg selv besøkte psykiateren på hans kontor. Slik Rød-Larsen har fortalt, tok han frem et hvitt laken og la det på divanen før vi hadde sex der, forteller kvinnen.

Hun legger til:

– Jeg trodde han hadde gått til anskaffelse av det på grunn av meg, og jeg følte meg ille til mote ved det.

KORT FORHOLD: Kvinnen forteller at hun var sammen med psykiateren i et par måneder på starten av 2000-tallet.

– Trengte hjelp

Kvinnen forteller at hun gikk gjennom en vanskelig tid da hun møtte psykiateren gjennom felles venner på begynnelsen av 2000-tallet. Det var hans rolle som gjorde henne interessert, sier hun.

– Jeg hadde lest noe han hadde skrevet, og blitt veldig opptatt av det.

Kvinnen forteller at hun var midt i et samlivsbrudd, slet med å spise og var svært tynn. Hun forteller at hun hadde mistet menstruasjonen og at hun på et tidspunkt ble innlagt på sykehus for begynnende magekatarr.

– Jeg var ganske utafor og trengte hjelp, forteller hun og fortsetter:

– Jeg betrodde meg til ham, og fikk råd, litteratur og bøker – og ting han selv hadde skrevet. Vi innledet et seksuelt forhold ganske fort, sier kvinnen.

– Spilte legerollen

Hun forteller at det var psykiateren som foreslo at hun skulle komme til kontoret hans etter arbeidstid.

– Jeg husker at jeg ikke skjønte hvorfor. Jeg følte en motstand mot å skulle gjøre det på kontoret hans. Men jeg hadde vanskelig for å si nei til ham, og vi endte altså opp der. Selv om dette skurret for meg.

Kvinnen er tydelig på at hun ikke oppsøkte ham som behandler og understreker at forholdet var frivillig.

– Men jeg opplevde at han snakket til meg som en behandler eller en person jeg kunne vende meg til for å få råd og hjelp. Det var et tema at jeg var på et sårbart sted. Jeg opplevde at han spilte legerollen, samtidig som vi hadde en seksuell relasjon, forteller hun.

Skrev ut resepter

Kvinnen forteller også at psykiateren skrev ut resepter på medisin til henne. Blant annet sovemedisin og p-piller, forteller hun.

– Han gjorde det også veldig tydelig at han kunne skrive ut resepter for meg, og det gjorde han, sier kvinnen.

VG har sett et brev fra psykiateren til kvinnen, der utskriving av sovemedisiner blir omtalt.

Svein Aarseth er leder i Rådet for legeetikk. Han kommenterer saken slik:

– Hvis han skrev resepter på sovetabletter og p-piller, så var han lege for henne. Å skrive ut reseptpliktige legemidler er forbeholdt leger, og i dette tilfellet vil det definere ham som lege og henne som pasient.

– Da er legeetikken klar: Du skal ikke utnytte pasienter seksuelt, sier Aarseth.

ADVOKAT: Halvard Helle er partner i advokatfirmaet Schjødt og representerer psykiateren.

Psykiaterens advokat, Halvard Helle, besvarer VGs spørsmål om utskriving av medisiner med en generell kommentar:

– På generelt grunnlag kan jeg si at det ikke uten videre er kritikkverdig dersom en lege på forespørsel skriver ut resept på vanlige legemidler til familie eller venner, sier Helle.

– Det kan ikke legges til grunn i denne saken at dette har skjedd på en måte eller under omstendigheter som gir grunnlag for kritikk, og jeg vil advare mot å trekke slike konklusjoner, fortsetter han.

– På mitt laveste punkt

Etter to måneder avsluttet kvinnen affæren, som hun selv kaller det.

– Det gikk fort over for meg, og jeg var ikke interessert i å fortsette. Men vi forble venner i flere år, og jeg fikk hjelp av ham som min psykiatervenn både før, under og etter den seksuelle relasjonen.

Hun ser ikke på seg selv som et offer, men har den siste tiden gått gjennom en prosess.

– Forholdet med psykiateren har ikke plaget meg opp gjennom årene, sier hun og fortsetter:

– Men i ettertid kan jeg se at jeg var på mitt laveste punkt i livet da jeg traff ham, og sett i lys av metoo, så var det helt klart en ubalanse i maktforholdet mellom oss. Jeg tenker nå at han kanskje burde vært mer bevisst sin posisjon overfor en som på det tidspunktet var veldig sårbar og – selv om vi begge var voksne – en del yngre enn ham.

KJENTE SEG IGJEN: Kvinnen velger å fortelle blant annet fordi hun kjente seg igjen i Hilde Rød-Larsens historie.

– Ikke ute etter å ta ham

Kvinnen legger ikke skjul på at hun beundret psykiateren.

– Jeg beundret ham og hans intellekt, og hans tekster. Jeg ble veldig smigret av oppmerksomheten jeg fikk av ham. Han fikk meg til å føle meg interessant og sett, sier hun og fortsetter:

– Egentlig har jeg fortsatt å beundre ham, men det er litt mer komplisert nå, sier hun.

Kvinnen sier til VG at hun aldri hadde tenkt å fortelle om dette forholdet, men at hun nå gjør det for å støtte kvinnene som har varslet myndighetene om psykiateren.

– Dersom det er et mønster her, så må man til bunns i det. Reglene må jo også gjelde for ham, selv om han redder folk. Personlig er jeg ikke ute etter å ta ham, og jeg vet at han har gjort mye bra. Men det er viktig for meg å støtte mine medsøstre, sier kvinnen.