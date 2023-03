TRIVES: Berberg går på sykepleiestudiet på Universitetet i Sørøst-Norge, hvor hun til nå trives svært godt.

Pia (25) kjempet seg inn på drømmestudiet

Nå, 8 år etter første P2 matteeksamen, er Pia Amalie Saga Berberg sykepleierstudent, slik hun alltid har drømt om.

Pia Amalie Saga Berberg har tatt matteeksamen fire ganger, og vært oppmeldt fem, for å få den nødvendige karakteren som kreves for å komme inn på sykepleierutdanningen.

Etter mange år der drømmen om sykepleierstudent bare har vært et fjernt mål, klarte hun endelig å jobbe seg opp til karakterkravet.

– Dette står som et bevis for meg selv, jeg kan nå målene jeg setter meg, sier Berberg.

Berberg gikk ut av videregående i 2016 med et inderlig ønske om å bli sykepleier. Det viste seg å være vanskeligere enn først antatt.

– Jeg var ikke noe god i matte og fikk 2 i standpunkt, sier hun.

I annenklasse på videregående var hun også en av dem som kom opp i matematikk 2P til eksamen.

– Den strøk jeg på, jeg hadde ikke sjans.

For å komme inn på sykepleierutdanning kreves det nemlig at du har minst karakter 3 i norsk og matte. Begrunnelsen var at det ville heve kvaliteten på utdanningen og gjennomføringsevnen til studentene.

For å få vitnemålet la hun inn innsatsen som trengtes for å få ståkarakter, men det holdt ikke karakterkravet til drømmeutdanningen.

DRØMMEYRKE: Berberg ser for seg at hverdagen som sykepleier vil bli givende og interessant.

– Kunne ikke gi opp

Det endte med at Berbeg begynte på et annet utdanningsløp. Hun har de siste årene gjennomført en bachelorgrad i praktisk teologi og jobbet ulike steder.

– Men det var sykepleien jeg virkelig ville gå, sier hun.

Hun meldte seg derfor opp til eksamen og forsøkte og bedre mattekarakteren. Flere ganger, men uten hell.

– Privatlæreren min hadde likevel troen på meg. Han sa jeg kunne klare karakter fire, det brukte jeg som motivasjon.

Derfra fortsatte hun og øve frem mot enda en matteeksamen som privatist. Juni 2021 kom beskjeden. 6 år etter første forsøk var fireren i matte endelig spikret.

– Det var en så bra følelse, og nå er jeg så glad jeg ikke ga opp, sier 25-åringen.

SLET: Berberg brukte mye tid på lære seg de tekniske verktøyene, som kalkulator og geogebra, hun forteller det bar med seg mye frustrasjon.

Møtt utfordringer

Berberg er åpen om at hun har dysleksi, og det derfor har vært ekstra utfordrende for henne å lande mattekarakteren.

Karakterkravet i matte er noe Berberg er ambivalent til.

– På den ene siden synes jeg det er veldig synd at mange som vil bli sykepleiere, og som kunne gjort en god jobb ikke får muligheten. På den andre siden forstår jeg at det kreves noe mattekunnskaper. Det er jo medisinregning hvor man må ha kontroll.

Berberg har delt historien om hvordan hun kom inn på sykepleien på Facebook, der kan hun fortelle at mange har engasjert seg.

– Jeg bare måtte dele dette. Jeg håper jeg inspirerer andre til å aldri gi opp håpet.

Lover flere studieplasser

Mens Berberg jobbet for å komme seg inn på sykepleierutdanningen har bemanningssituasonen i helsevesenet tilspisset seg.

«Studentminister» Ola Borten Moe la nylig frem stortingsmeldingen om hvordan behovet for kompetanse i samfunnet blir i tiden fremover.

– Tilgangen på mennesker med riktig kompetanse kommer til å bli den begrensende faktoren for hva vi får til i samfunnet fremover, sier Moe til VG.

Han trekker frem helse- og omsorgsfagene, fra helsefagarbeidere til spesialiserte leger, og de tekniske fagene, som ingeniørutdanningene.

På spørsmålet om han lover flere studieplasser til disse fagfeltene i årene som kommer, svarer han følgende.

– Ja, det vil være en prioritet for oss.