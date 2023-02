FORBANNA: Og redd. Paul Harald Svarstad måtte ta flybilletten i egne hender da luftambulansen ikke kunne hente ham.

Hjertesyke ventet på fly i fem døgn: Tok Widerøe til sykehuset

Etter å ha ligget i fem dager på Hammerfest sykehus med hjerteinfarkt, våget ikke Paul Harald Svarstad (57) å vente lenger på at flyambulansen skulle lande.

Sammen med hjertesyke Trond Opgård skrev han seg ut av sykehuset og fløy til Tromsø for operasjon.

– Jeg ble rimelig opprørt mens jeg lå der og ventet på at det jævla flyet kunne lande. Da jeg spurte, var det ingen som visste. Svaret var at det var dårlig vær, men når vi så ut av vinduet var det jo kjempefint vær. Bare litt bris, sier Paul Harald Svarstad (57).







Det var Altaposten som først fortalte om de to hjertesyke som tok rutefly til egen operasjon.

Oljearbeideren Svarstad var på jobb på Goliat-feltet 85 kilometer ute i havet nord for Hammerfest da han fikk et hjerteinfarkt.

Søndag 22. januar ble han fløyet inn til Hammerfest sykehus. Der kom han på rom sammen med den 77 år gamle elgjegeren Trond Opgård fra Alta. Opgård hadde ankommet dagen før fordi han var begynt å bli dårlig. Pensjonisten hadde tidligere fått påvist en åre som var begynt å gå tett, så han var overbevist om at dette var et begynnende hjerteinfarkt.

Hammerfest sykehus kan ikke operere hjertesyke. Det ble derfor bestemt at Svarstad og Opgård skulle sendes med ambulansefly til sykehuset i Tromsø.

Så gikk dagene.

For ambulanseflyene som flyr på Hammerfest flyplass kan bare lande hvis det blåser mindre enn 7,7 sekundmeter:

Flyene kan bare lande dersom det er mindre enn laber bris.

BLÅSBORT: Det finnes ikke dårlig vær, bare dårlige klær, sies det. Luftambulansens fly sliter med værforholdene på Hammerfest flyplass.

I fem døgn fikk skal de to ha fått lovnader om at luftambulansen skulle komme, forteller Altaposten.

Til VG sier Svarstad at det var en belastning å ikke vite når han kunne bli transportert til Tromsø.

– Det er klart det. Jeg kom til sykehuset i helikopter fra plattform med hjerteproblemer og anginasmerter. Da krampene kom fikk jeg nitroglycerin. Flere ganger ble jeg tatt med til EKG og blodtrykksmåling. Jo oftere det skjedde, jo mer bekymret ble jeg. Det var lange dager på sykehuset, kan du si.

Han forteller at han ble lagt på et firesengsrom med tre andre pasienter da han ankom sykehuset i Hammerfest.

– Jeg må si jeg ble sjokkert over det jeg opplevde. Å ligge der som et spørsmålstegn i så mange dager, uten å vite noe, var ingen god opplevelse.

Det samme sier Opgård.

ATTEN ÅR IGJEN: Trond Opgård er hjemme igjen nå, og føler seg som ung igjen etter operasjonen ved sykehuset i Tromsø. Men han er kritisk til at han måtte ta rutefly fra Hammerfest for å få hjelpen han trengte.

– Det grenset til traumatisk. Når du har ligget i nesten fem døgn og ventet på transport, da kan du tenke på hvordan det er i hodet ditt. Da jeg ble syk kunne de ha sendt meg rett til Tromsø. Men reglene er slik at jeg måtte til Hammerfest først, sier han til VG.

Etter henholdsvis fem og seks døgns venting på et fly som ikke kunne lande, tok de to mennene saken i egne hender, og bestilte fredag 27. januar plass på rutefly.

Ifølge Altaposten ble de begge advart av sykehuset om at de skrev seg ut på eget ansvar. Svarstad sier at han hadde et relativt lite hjerteinfarkt, men at angsten likevel var der.

– Om et infarkt er lite eller stort, så vil man jo ha det ordnet. Jeg vurderte risikoen ved å dra som relativt liten, og jeg valgte å ta den risikoen. Men vi brøt sikkert noen regler.

SYK TROSS AKTIV: Elgjegeren Trond Opgård sammen med barnebarnet Svein Ove Moe, som hadde nedlagt denne storelgen i Stabbursdalen i Finnmark.

Ved ankomst til sykehuset i Tromsø ble de lagt på sengeovervåking. Dagen etter fikk de begge utblokket de tette blodårene. Først Svarstad. Da var det gått 12 timer etter at han hadde skrevet seg ut fra sykehuset i Hammerfest.

Deretter Opgård.

– Da jeg havna på benken sa legen at det var bra jeg kom nå. Men det visste jeg, for jeg hadde vondt hele tiden. Like etter var jeg frisk som en attenåring igjen, sier elgjegeren fra Alta.

Begge mennene er kritiske til at de som hjertesyke ble sendt til et sykehus som ikke kunne behandle dem eller sende dem dit de kunne få hjelp.

– Det må bli bedre i Finnmark. Det kan ikke stå på dårlig vær. Men først og fremst må ikke hjertepasienter sendes til Hammerfest, sier Opgård.

Dette er ikke første gang ambulanseflytjenestene i Nord-Norge blir kritisert. I 2019 kritiserte Helsetilsynet driften av tjenesten. Svarstad sier han har registrert at det har vært mye debatt rundt sykehus- og og ambulanseberedskapen i Nord Norge.

– Etter det jeg har opplevd selv, skjønner jeg godt hva det handler om, sier han til VG.

Svarstad, som nå er hjemme Strand i Ryfylke, sier han vurderer å forfølge saken.

LANG OMVEI: Svarstad arbeider til vanlig på oljeplattform på Goliat-feltet i Barentshavet. Han forteller til Altaposten at plattformledelsen nå vurderer å sende akuttsyke direkte til Tromsø og ikke lenger til Hammerfest.

Forstår belastningen

– Pasienter med uavklart indremedisinsk sykdom bør ikke reise med vanlig rutefly. Legene ved Hammerfest sykehus rekvirerte transport med luftambulanse, siden pasienter med slik tilstand bør transporteres under medisinsk tilsyn, sier Harald G. Sunde, medisinsk fagleder ved Finnmarkssykehuset til VG.

Han sier at de har stor forståelse for at ventetiden har vært en belastning for pasientene.

– Men de skal vite at de er under god oppfølging. Vi har forståelse for at ventetiden for de to føltes lang, men behandlingen var ikke uforsvarlig. Været kan vi dessverre ikke gjøre noe med.

Han forsvarer at sykehuset ikke fulgte Svarstad og Opgård til flyplassen.

– Pasienter kan skrive seg ut på eget ansvar, og da kan ikke sykehusene følge pasientene opp slik vi kan inne på sykehus.

– Hva tenker du om at luftambulansetjenesten driftes med fly som ikke tåler værforholdene i Hammerfest?

– Flytypen er bestemt av Luftambulansetjenesten HF etter anbud. Jeg ber om at spørsmålet rettes dit, sier Sunde.

Harald G. Sunde, medisinsk fagleder ved Finnmarkssykehuset.

Kan fly - men ikke alltid

Kommunikasjonsrådgiver Elin Åsbakk Lund i Luftambulansetjenesten HF sier til VG at Hammerfest er en spesielt utfordrende flyplass for flyene.

– Flyplassen ligger nært et fjell som kan gi spesielle vindforhold rundt flyplassen. Dette medfører at det av sikkerhetshensyn er lagt inn noen flere begrensninger for flyvning til denne flyplassen. Dette betyr at hvis vinden blåser fra spesielle vindretninger kan vindstyrken ikke være sterkere en 25 knop. Skulle vindretningen i tillegg variere, kan ikke vinden være sterkere en 15 knop på landing og 20 knop på take- off.

15 knop er laber bris. I januar i år var det 5 dager med snittvind over dette, ifølge Yr, og 22 januardager med maksvind over dette.

– Er det greit å fly med et fly som ikke kan fly der det skal fly?

– De kan fly der, men ikke i alt slags vær. Slik er det med alle fly. Og ambulanseflyene har noen spesielle krav med tanke på utstyr, bemanning og det at de skal kunne frakte syke pasienter raskt under krevende forhold. De flyr hele tiden, men i noen værsituasjoner er det noen sikkerhetsmessige begrensinger, sier Åsbakk Lund.