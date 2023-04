BARNAS MINISTRE: Ikke måte på omsorg og oppmerksomhet for lille Jakob (11 mnd.) i vårsolen i Vigelandsparken. Både kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) og barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) ville gjerne bære og hilse på oslogutten.

Regjeringen kutter kontantstøtte-alder

FROGNER (VG) Tonje Brenna (Ap) vil egentlig vrake den. Kjersti Toppe (Sp) liker den. Nå er de to barnestatsrådene blitt enige om å kutte i kontantstøttens varighet.

Like ved lekeplassen i selveste Vigelandsparken presenterer de to barnestatsrådene kompromisset:

Kontantstøtten blir videreført for barn mellom 13 og 19 måneder.

Kontantstøtten for barn mellom 20 og 23 måneder blir avviklet.

Den nye ordningen som nå skal sendes ut på høring - utgjør dermed en endring fra løftene i regjeringsplattformen.

I Hurdal ble Ap og Sp enige om å avvikle kontantstøtten for barn mellom 18 og 24 måneder - og innføre en småbarnsstøtte for dem som har søkt om- men ikke fått barnehageplass.

I stedet endrer Brenna, Toppe og resten av regjeringen kontantstøtteloven.

I praksis vil retten til kontantstøtte bortfalle i det retten til barnehageplass gjelder.

– Løsningen sikrer at alle familier enten vil ha krav på barnehageplass eller rett til kontantstøtte, sier Brenna og Toppe nærmest samtidig.

Info Dagens kontantstøtte I dag kan familier med barn mellom 1 og 2 år få kontantstøtte fra og med den måneden barnet fyller 13 måneder til og med den måneden barnet fyller 23 måneder.

Man kan i dag maksimalt få kontantstøtte i 11 måneder - 7500 kroner per barn i måneden.

Kontantstøtte kan ytes til familier med barn som ikke benytter barnehagetilbud på full tid.

Fra 1.juli 2017 har det vært botidskrav i Norge på 5 år for å ha rett til å motta kontantstøtte for foreldre som har innvandret fra land utenfor EU/EØS.

Det var mangel på barnehageplasser da kontantstøtten ble innført. Siden har det vært utbygging av barnehagesektoren, og kapasiteten i dag innfrir i stor grad etterspørselen etter barnehageplasser.

I 2016 og 2017 ble retten til barnehage utvidet, slik at også barn født i september, oktober eller november, har rett til plass innen utgangen av måneden de fyller ett år.

Barn født i desember har først rett til barnehageplass fra august det året de fyller to år. De har dermed rett til plass fra de er 20 måneder gamle, og barn født i desember er de barna som er eldst innen de har rett på barnehageplass. (Kilde: Barne- og familiedepartementet, NAV) Vis mer

– Jeg mener at dette er et virkelig godt politisk kompromiss. For familiene betyr det at du enten har kontantstøtte, eller så har du barnehageplass. Det gjør at uansett hvilket valg man tar som foreldre, så finnes det et tilbud eller en støtte der for familien, sier Tonje Brenna.

Hun påstår at dagens antrekk ikke er avtalt mellom de to statsrådene. Begge stiller i kritthvite skjorter over mørke bukser.

IKKE UNIFORMERING: Hvite skjorter og mørke benklær var helt tilfeldig valg av vårklær, og ingen avtalt uniformering i fredsfarger, bedyrer ministrene Brenna og Toppe.

Kjersti Toppe følger opp. Barneministeren er selv seksbarnsmor. Hun har satt pris på valgfriheten og mottatt betydelig kontantstøtte da barna hennes var små.

– Det viktigste for oss har jo også vært å beholde kontantstøtten for de yngste ungene. Foreldre til de yngste kan ha den valgfriheten, det betyr mer for dem enn foreldrene til de eldste ettåringene.

Så da tenker jeg at det er et kompromiss som vi lever veldig godt med, sier Toppe.

UENIGE OM KONTANTSTØTTE: Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) og kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) blir intervjuet på en benk i Vigelandsparken.

– Betyr det at du freder kontantstøtten nå, Brenna?

– Nei, jeg freder ikke kontantstøtten, men jeg sier at for det første er dette et godt kompromiss mellom to partier som har ulikt syn på kontantstøtten. Og vel så viktig: for familiene så betyr dette at enten har du barnehageplass eller så har du kontantstøtte. Det gir en forutsigbarhet for familiene også, svarer Tonje Brenna (Ap).

– Hvorfor er du så glad i kontantstøtten, Toppe?

– Jeg synes jo det viktigste er at familiene kan ha en valgfrihet, og det betyr ikke at kontantstøtten er for de mange. Det er på en måte underordnet. For dem som tar den i bruk, så er den viktig, svarer Kjersti Toppe (Sp).

Tonje Brenna, som har ansvaret for barnehagene i regjeringen, bekrefter at under arbeidet med denne løsningen så tok i praksis departementet en beslutning om ikke å gå inn for løpende opptak i barnehagene.

– Jeg tror alle ideelt sett hadde ønsket seg løpende opptak, men det å til enhver tid ha stående ledige barnehageplasser, det koster om lag 7 milliarder kroner. Så det kommer vi ikke til å få til i overskuelig fremtid, sier Tonje Brenna.

- Jeg tror ikke det er riktig bruk av ressurser heller, legger hun til.