HJELP, VI SKAL PÅ FERIE! Det kan være lurt å ta med matpakker på stranden i sommer. NB: Husk å gange med 12 i eurosonen.

Prisveksten: − Det verste er foran oss

Kronen fortsetter å dale. Høstferien og eventuelt ny vaskemaskin kan fort koste skjorta. Det kan skjorta også.

Den svake kronen – som mystisk droppet enda mer denne uken – gjør at alt vi kjøper inn fra utlandet nå koster mer enn for et år siden.

Men det kan bli verre – fordi effekten ennå ikke har vist sitt sanne jeg i butikk:







– Den importerte inflasjonen er høy i dag, men det som gjerne skjer er at den ikke slår ordentlig ut i prisene før 6–9 måneder frem i tid. Derfor vil kronesvekkelsen treffe oss igjen utover høsten og vinteren, sier renteekspert Nils Kristian Knudsen i Handelsbanken til VG.

Da begrepet krympflasjon endelig hadde satt seg hos oss, er det altså på tide med et nytt: Importert inflasjon.

Det betyr prisen vi må betale for utenlandske varer

Det er en kombinasjon av hvor mye dyrere en vare koster i landet den kommer fra, altså prisvekst + den svake kronen.

Sammen gjør det at en bluse fra Zara eller importert paprika koster mye mer.

PSSSSST ... Les hvorfor kronen er så svak i denne saken.

RISIKOSPORT: – Hvis du velger å vente i håp om bedre tider, må du ta høyde for at det kan bli verre, sier renteekspert Nils Kristian Knudsen i Handelsbanken.

– Allerede dårlig nytt

Nesten alt vi kjøper i butikker er importert fra utlandet, som klær, sko, hvitevarer og boligtekstiler. Fra februar til mars i år økte særlig prisene på disse. Og det er ikke tilfeldig:

SSB så en økende prisvekst på importerte varer gjennom fjoråret, og ser at den fortsetter så langt i 2023.

– Med den svake kursen vi har i dag må vi forvente at den importerte inflasjonen vil stige. Og allerede er kronekursen dårlig nytt for de som kjøper varer fra utlandet med norske kroner.

– Hvorfor er det forsinkelse?

– Det er gjerne sånn at bedrifter ikke endrer prisene hele tiden. Det gjør de kanskje 1-2-3 ganger i året. Man kjøper fra utlandet, så leveres det i etterkant. Det går lang tid fra en bedrift bestiller til de gjør opp kjøpet ditt.

– Betyr det at vi bør kjøpe vaskemaskinen eller bestille høstferien nå?

– Det er et kjempegodt spørsmål, for det er det per definisjon ingen som vet. Men vi tror kronen vil holde seg veldig svak det neste halvåret. Så hvis du velger å vente i håp om bedre tider, må du ta høyde for at det kan bli verre.

– Men tror du prisene på ting vi kjøper går ned eller opp?

– Jeg tror ikke det vil gå ned. Det tror jeg ikke. Når det er sagt, er det vanskelig å si at det vil gå i taket fordi det avhenger av hva bedrifter nå gjør. Om det går på bekostning av bedriftenes marginer eller om etterspørselen er så sterk at du kan ta det ut i økte priser.

Med andre ord kan det hende at konkurransen – som priskrigen i matbransjen for tiden – er så sterk at bedriftene heller taper mer penger enn å sette opp prisene.

Nedenfor kan du sjekke prisveksten for ulike varer. Du kan ha flere varer samtidig, og så velge hvilken tidsperiode du vil se på.

Søkeord kan for eksempel være klær, skotøy, små elektriske husholdningsapparater, større elektriske og ikke-elektriske husholdningsapparater eller passasjertransport med fly. Sistnevnte er opp 55 prosent på ett år!

Knudsen bruker eksempelet med oljefallet i 2014 for å forklare at det ikke er alltid ting blir bedre:

– Da fikk vi endring i nivået på kronekursen, der vi tenkte at den ville hente seg inn igjen, men den gjorde aldri det.

Knudsen tror vi kan vinke farvel til tiden der 10 euro for en pastarett på stranden i Italia kostet 70–80 kroner.

– Sånn som det er nå, er den tiden forbi. Det er langt opp dit, for å si det sånn. På mellomlang sikt (3-5 år), er det historie.

Eksperter VG har snakket med tidligere tror heller at du må gange med 12 i sommer.

– Kronen går ikke tilbake til det utgangspunktet vi så for oss.

Privatøkonom Endre Jo Reite i BN Bank

Privatøkonom Endre Jo Reite i BN Bank peker også på en dyrere fremtid for nordmenn på grunn av en vrien krone:

– Den største bekymringen for importert inflasjon er at kronen ikke styrker seg. Og det innebærer at vi får en lang periode fremover hvor alt vi kjøper fremover blir dyrt. Litt av det verste er foran oss. Det er også nå fremover at huseierne skrur opp husleiene for høyere renter og kostnader.

– Hvis det ikke raskt skjer noe med norskekronen har vi en bølge foran oss med fortsatt prisvekst.

Reite stusser litt over oppslag rundt for eksempel rekordmange feriebestillinger – det samme bildet ser de ikke i hans bank:

– Det er mange som sier de har mer nøkterne ferieplaner nå enn tidligere. Men så leser jeg at selskaper sier folk kjøper reiser som aldri før. Det blir spennende å se om de sier det fordi de vil selge reiser, eller om folk faktisk gjør det.

SSB: Espen Kristiansen leder seksjonen for prisstatistikk hos byrået.

– Vanskelig å spå

Espen Kristiansen, leder av seksjon for prisstatistikk hos SSB, forteller at fra slutten av fjoråret og så langt i år har importerte varer steget mer i pris enn norskproduserte varer.

– Hva må til for at inflasjonen skal dempe seg?

– Prisveksten vil gå ned fra de høye nivåene vi har sett i det siste så lenge det ikke kommer nye, sterke prisdrivende impulser i økonomien. Det betyr ikke nødvendigvis at prisene vil gå ned, men veksten i prisene vil ikke fortsette å være like høy, sier Kristiansen.

Han synes det er vanskelig å se for seg at kronen skal svekke seg like mye det neste halvåret som i det foregående.

Siden man hele tiden sammenligner prisene med 12 måneder tilbake i tid, tror Kristiansen at takten vil gå ned siden man i månedene fremover vil sammenligne med en periode hvor prisene allerede hadde steget mye.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post