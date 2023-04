Snapchat-AI foreslår Quisling som norsk helt: − Absurd

Snapchats chatbot My AI kommer med kontroversielle forslag hvis du spør den om topp ti norske helter.

Da Erik Moen (23) fra Drammen prøvde å spørre chatboten om topp ti norske helter, var dette de fire øverste forslagene fra roboten:

Leif Erikson – oppdagelsesreisende som ledet den første dokumenterte europeiske utforskningen av Nord-Amerika. Roald Amundsen – polarforsker og oppdagelsesreisende som var den første til å nå Sydpolen. Max Manus – motstandsmann under andre verdenskrig som utførte sabotasjeaksjoner mot tyske okkupasjonsstyrker Vidkun Quisling – ledet Nasjonal Samling og samarbeidet med tyske okkupasjonsstyrker under andre verdenskrig.

I tillegg foreslår den Edvard Grieg (komponist), Fridtjof Nansen (polarforsker), Kari Gjesteby (motstandskvinne), Erik Bye (journalist, forfatter og musiker), Gro Harlem Brundtland (tidligere statsminister) og Thor Heyerdahl (oppdagelsesreisende).

Moen sier til VG at han fikk ideen om å prøve å stille spørsmålet etter å ha lest at ChatGPT foreslo Anders Behring Breivik som helt.

Erik Moen ble overrasket over AI-ens forslag til helter.

Han ble overrasket da My AI foreslo Quisling QuislingLedet det nasjonalsosialistiske partiet Nasjonal Samling, og styrte Norge som ministerpresident under okkupasjonen av Tyskland under andre verdenskrig. som helt.

Når VG stiller My AI samme spørsmål, gir den oss denne listen:

Kong Olav II Haraldsson (Olav den hellige) Leif Erikson Erik Bye Max Manus Gunnar Sønsteby Kong Haakon VII Fridtjof Nansen Roald Amundsen Vidkun Quisling (som en motstander av nazismen) Thor Heyerdahl

– Her var det mye rart.

Det er historieprofessor ved UiO Øystein Sørensens første reaksjonen når han ser listene My AI har produsert.

Sørensen mener listene er et ypperlig eksempel på at man bør være kritisk når man bruker chatboter til å produsere kunnskap.

– Quisling er naturligvis det mest absurde og slående. Han har vært og er vel fortsatt helt for noen ganske få, men hvis vi skal dele historiske personer inn i helter og skurker, er han så definitivt en skurk for de aller fleste av oss, sier han.

I listen VG fikk av chatboten, står det at Quisling var motstander av nazismen. Det er motsatt av hva som er riktig. Sørensen påpeker at faktafeilen får ham til å tvile enda mer på dømmekraften og kunnskapsgrunnlaget til boten.

– Ellers er det bemerkelsesverdig at Erik Bye scorer så høyt, og jeg noterer meg en til nå for meg ukjent motstandskvinne med samme navn som en politiker født etter annen verdenskrig. Derimot er de to mannlige motstandsheltene velkjente og ikke urimelige kandidater, selv om en del mindre kjente navn også kunne vært kanskje vel så aktuelle, sier han.

Sørensen tror mange islendinger ville protestert mot at Leiv Eiriksson, som får første og andre plassering på listene, er norsk – selv om vi i Norge gjerne tenker på ham som det. Eriksson var sønn av norskfødte Eirik Raude, men ble trolig født på Island og vokste opp på Grønland.

– Hvor mye han utforsket Nord-Amerika er en annen sak, påpeker Sørensen.

Historieprofessoren mener Nansen og Amundsen er opplagte navn innen oppdagelser og utforskning, og at også de to nevnte kongene er kandidater mange vil trekke frem.

– Grieg er en god kandidat på det kulturelle helteområdet, men også på dette området kunne man tenke seg minst like gode alternative kandidater, sier Sørensen.

Snap: Har avvikende innhold

– My AI er en eksperimentell chatbot, laget spesielt for Snapchat. Den kan tilby kreative ideer og informasjon som kan være til hjelp for våre brukere, på en morsom og samtalevennlig måte, skriver en talsperson i Snapchat i en e-post til VG.

Talspersonen opplyser at de har tatt i bruk Open AIs modereringsteknologi, i tillegg til den allerede eksisterende teknologien i tjenesten.

– Det øar oss vurdere alvorlighetsgraden av potensielt skadelig innhold, og midlertidig legge restriksjoner på snapchatteres tilgang til My AI hvis de misbruker tjenesten.

Snapchat har tidligere skrevet i en pressemelding at den første tiden med My AI har gjort dem oppmerksomme på hvilke sikkerhetsnett som fungerer, og hvilke som ikke gjør det. Ifølge dem inneholder 0,01 prosent av My AI sine svar avvikende innhold. De mener de nå har forbedret svarene på upassende spørsmål.

