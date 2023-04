Aktiver kart

Mann død etter voldshendelse utenfor Kristiansand – person siktet

En person er pågrepet og siktet for grov kroppsskade med døden til følge etter en alvorlig voldshendelse på Mosby i Kristiansand kommune natt til søndag.

Både den avdøde og den siktede er menn i 40-årene.

Klokken 00.21 natt til 1. påskedag fikk politiet melding om at det hadde vært en alvorlig voldshendelse på Mosby, et tettsted nord for Kristiansand.







Politiet og helse rykket umiddelbart ut. Da nødetatene ankom åstedet, ble det funnet en livløs person. En person ble etter kort tid erklært død av lege, skriver politiet.

– Hendelsesforløpet er uklart, men en person er pågrepet og foreløpig siktet for grov kroppsskade med døden til følge, skriver politiadvokat og jourhavende jurist i Agder politidistrikt, Ulrik Skaar Klokkehaug, i en pressemelding.

– Det sentrale for oss nå er å få avhørt siktede, sier Klokkehaug til VG.

Ikke i familie

Avdøde og siktede er ikke i familie. Det jobbes fortsatt med kriminaltekniske undersøkelser på adressen, opplyser politiet.

– Det vil bli foretatt obduksjon av avdøde, sier Klokkehaug.

– Hvem meldte inn saken?

– Akkurat hvem som ga meldingen til politiet ønsker jeg ikke å kommentere.

Politiet sier de er i en tidlig fase av etterforskningen og derfor er tilbakeholdne med detaljer.

– Politiet jobber for å hente inn informasjon gjennom tekniske undersøkelser som må sammenholdes med annen informasjon knyttet til saken, sier Klokkehaug.