EN HUNDEELSKER: Marit Therese Olsen (30) ble fra seg da politiet sa de ikke kunne redde den fjellfaste hunden på Hovden. Nå har hun nesten 500.000 som egentlig skulle gå til redningshelikopter.

Samlet inn 495.000 til fjellfast hund – vil belønne redningsmennene

Pengene strømmet inn da Marit (30) startet en innsamlingsaksjon for å redde ned hunden som satt fast i fjellet. I morges våknet hun opp nesten en halv million kroner rikere – men ingen hund å redde.

Marit Therese Olsen har hatt en urolig natt. 30-åringen var fra seg av bekymring for hunden som hadde satt seg fast på en fjellhylle på Hovden tirsdag.

– Jeg har våknet nesten hver time og sjekket telefonen, sier hun til VG.

Dramaet tiltok da politiet meldte at skavlen som hang over hyllen hunden satt på kunne falle ned, og at det var for farlig å sende inn redningsmannskap for å hente hunden.

Olsen forteller at hun ble frustrert: Hvorfor sendte ingen redningshelikopter?

– Jeg forsto at hvis det hadde vært et menneske, hadde de brukt helikopter. Så det betyr at fordi det er en hund, så skal den fryse i hjel eller dø der oppe, sier hun til VG.

Redningsleder Edvard Middlethon ved Hovedredningssentralen i Sør-Norge forteller at sånn er reglene.

– Redningstjenesten i Norge redder menneskeliv, ikke dyr, dessverre, sier han til VG.

– Vi har full forståelse for at folk synes det er vanskelig, men sånn er vår oppgave, dessverre.

Olsen bestemte seg for å ta saken i egne hender.

– For noen er menneskeliv kanskje mer verdt enn en hund. Men for meg er det ikke det, og for veldig mange andre er ikke det. For noen av oss er hunder det kjæreste vi har, sier Olsen.

Vil belønne heltene

Tirsdag opprettet hun en innsamlingskonto på Spleis for å betale for redningshelikopter selv. Onsdag morgen sto det over 495.000 kroner på kontoen – men hunden var reddet ned.

Da politiet konkluderte med at det var for farlig å begi seg opp for å berge hunden, bestemte to kamerater seg for å ta grep.

Nå vil Olsen gjerne at de skal få pengepotten.

– Enten har politiet overdrevet, eller så har de risikert livet sitt for å redde noen annens hund. Jeg synes de fortjener det, sier Olsen.

Og det er hun ikke alene om. Olsen sier hun våknet til en innboks full av meldinger som mener redningsmennene bør få pengene.

LETTET: Olsen var glad for at hunden ble berget ned. Her med sine egne hunder, Ebba (2) og Zelda (7).

– Jeg har fått kanskje to meldinger om at pengene bør gis tilbake til avsender, mens jeg har kanskje 500–600 meldinger om at de bør gå til de som reddet hunden, sier Olsen.

– Men jeg hører jo på hva de som har spleiset mener. Hadde jeg fått mange meldinger om at de bør få pengene tilbake, ville jeg gjort det, legger hun til.

Over 3500 personer har bidratt, ifølge Spleis-siden. Olsen sier hun opprettet kontoen etter å ha sett at mange skrev i kommentarfelt at noen burde starte en innsamlingsaksjon for hunden.

– Selv om det var jeg som sto bak, føler jeg at vi var mange flere om det, sier hun.

VG har forsøkt å kontakte redningsmennene, men har foreløpig ikke fått svar.

Undersøker løsninger

Olsen forteller at hun nå har kontaktet Spleis for hjelp før hun gjør noe mer med pengene.

– Spørsmålet er jo om det blir skattet før de får det utbetalt, eller om de får en smell neste år. Blir det skattet før de får det, er det jo fint, sier hun.

– Det er jo veldig mange som lurer på hvorfor jeg ikke har avsluttet spleisen ennå. Det er fordi jeg ikke vil ha de pengene inn på min konto.

Hun sier hun har fått beskjed om at Spleis undersøker hvilken løsning som passer best i akkurat denne saken.

