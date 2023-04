Jannicke Totland (24) har nærmest fått ny garderobe etter at hun begynte å lete i søppelet utenfor kollektivet hun bor i.

Finner klær i søppelet: − Koster visst 5000 kroner ny

24-åringen har funnet bukser verdt flere tusen kroner, og dongerijakken til en kjendis-eks i søppelet. Folk vet ikke hva de skal gjøre med klær de vil kvitte seg med, sier forsker.

– Det er jo ikke alt jeg drar med meg hjem, men jeg har sett at folk kaster mye rart, sier masterstudent Jannicke Totland (24) til VG, som besøker henne hjemme i kollektivet i Oslo.

Rommet hennes er fullt av bærekraftige skatter. På veggen henger bilder klippet ut fra en kalender hun fant i søppelet, og magasiner står pent i hyller hun har funnet på gaten utenfor en bygård i nabolaget.

– Det meste her er brukt – enten kjøpt i gjenbruksbutikker eller funnet på gaten, forteller Totland.

Tidligere har Totland både jobbet og vært aktivist i ulike miljøorganisasjoner.

«Dumpster diver» etter klær

24-åringen har et sterkt engasjement for klima og miljø. Hun har bakgrunn som aktivist og ansatt i miljøbevegelsen, men er ikke lenger aktiv i organisasjonene.

«Dumpster divingen» «Dumpster divingen»«Dumpster diving» er å plukke brukbare ting, ofte matvarer, fra søppelcontainere. startet med en krakk i en container. Etter det ble Totland litt mer observant på hva en kan finne i andres søppel.

– Den er jo ikke akkurat så pen, men den er fullt brukbar, sier 24-åringen om krakken.

Det våkne blikket har ført til nærmest ny garderobe for 24-åringen. Ved en tilfeldighet snublet hun nemlig over en hel haug med klær ved søppelcontainerne i borettslaget for omtrent et år siden.

– Jeg tittet på lappene, og så at dette var klær av god kvalitet, forteller hun.

Slik begynte ballen å rulle.

– Jeg sjekket hver gang jeg gikk ut med søppelet, og det dukket opp nye hauger med klær kontinuerlig, forteller Totland.

Hun syns det er rart at så mye brukbart havner i søppelet, når Fretex – containeren står like rundt hjørnet.

– Jeg tror bare folk har for mye ting, og for mye penger.

Under kan du se 24-åringens egne bilder fra søppelcontaineren:

Selv påpeker hun at hun ikke må plukke klær i søppelet av økonomiske grunner, men hun har funnet plagg hun aldri ville tatt seg råd til å kjøpe selv.

– Noe er jo godt brukt, men andre ting fremstår som helt nye, forteller Totland.

Favoritt fra Hugo Boss

24-åringen legger ikke alt hun finner i eget klesskap. Noe gir hun bort til venner og kjente, annet går til den lokale bruktbutikken, og noe selger hun på Finn eller Tise. Uken før VG møter henne, fikk hun 650 kroner for en ullkåpe.

Blant favorittene er antrekket hun har på seg i dag. En brun ullgenser fra Samsøe og en bukse fra Hugo Boss.

– Jeg føler nesten at jeg har byttet ut hele klesskapet mitt. Ikke fordi jeg nødvendigvis har kastet det jeg hadde fra før av, men fordi det er kommet så masse nytt, og kanskje finere, inn.

Det er ikke uvanlig at hun finner merkeklær blant søppelposene.

– En av buksene jeg fant, koster visst 5000 kroner ny, forteller hun.

Se noe av det Jannicke har tatt med seg fra søppelet i videoen under:

– Å lete i søppelet er visst et godt råd til fattige studenter?

– Ja, det er jo en mulighet. Men dette er først og fremst et stort problem.

– Folk ser ikke nødvendigvis verdien i tingene de har, at de er ressurser som er i omløp.

Halvparten havner i restavfall

24-åringen påpeker at klær uansett ikke skal kastes i restavfall fordi det kan ødelegge maskinene som håndterer søppel. Det tror hun mange ikke er klar over.

Samtidig viser undersøkelser at omtrent halvparten av tekstilene vi kvitter oss med, havner nettopp i restavfallet.

Totland har blant annet funnet denne jakken, som hun bruker når hun løper, i søppelcontaineren.

Men fra 2025 kommer nye krav fra EU om at alle kommuner skal ha systemer for å kildesortere tekstiler.

Anna Schytte Sigaard er stipendiat ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO på OsloMet, og jobber med prosjektet «Wasted Textiles», som har som mål å bidra til å redusere bruken av syntetiske tekstiler og mengden som kommer på avveie.

Gjennom arbeidet har hun intervjuet forbrukere om tekstilavfallshåndtering.

– Mange uttrykker usikkerhet om hva de skal gjøre med klær de ikke vil ha lenger, sier hun til VG.

Anna Schytte Sigaard er stipendiat ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO på OsloMet, og jobber med et prosjekt med mål om å bidra til å redusere bruken av syntetiske tekstiler og mengden som kommer på avveie.

Den beste måten å kvitte seg med tekstiler på i dag, er å levere det som er brukbart til innsamlerne, og tekstilavfall direkte til gjenbruksstasjonen, forklarer Sigaard.

Hun tror prosessen blir enklere når EU-kravet trår i kraft om to år.

– Den største utfordringen i dag er for forbrukerne å vurdere hva som er avfall og hva som er brukbart, men med tiden blir vi nok vant til dette, sier hun.

Info Sigaards fire tekstil-råd: Kjøp så lite som mulig. Hvis du kjøper noe, sørg for at det er noe du trenger og ikke har fra før av. Kjøp plagg du blir glad for. Da kommer du til å passe bedre på det, slik at det varer lenger. Når du skal kvitte deg med noe, tenk over hvilken strøm det går i: Brukbare materialer skal til de som har kompetanse og systemer til å håndtere det, mens det som må kastes skal leveres direkte til gjenbruksstasjonen. Vis mer

Fant jakken til kjendis-eks

Det som sjokkerer Totland mest, er at klærne hun har funnet ser ut til å komme fra mange forskjellige folk. Det er klær i ulike størrelser og prisklasser, og noe – som en herrejakke fra Levis – er merket med navn.

Fortsatt hender det at Totland titter etter brukbare gjenstander i søppelcontainerne – men ikke like ofte som før. – Jeg merket at jeg etter hvert begynte å føle på en sorg, forteller hun.

– Den har tilhørt eksen til en kjent, norsk artist. Jeg måtte google han, sier hun.

Totland tror mange tenker at de gjør en god gjerning ved å donere klær til for eksempel Fretex, uten å være klar over at bare en liten andel av klærne faktisk selges videre i Norge. Resten havner i utlandet, og forårsaker i realiteten bare nye problemer, mener 24-åringen.

Sendte 13.000 tonn ut av landet

Kristin Hareide, miljødirektør i Fretex, sier til VG at målet til Fretex er at gjenbruk skal erstatte nykjøp, fordi det er i produksjonsfasen den store miljøbelastningen oppstår.

– De som donerer til gjenbruk gjør en god gjerning fordi de bidrar til at klærnes levetid forlenges.

De selger rundt tolv prosent av det som samles inn i butikkene i Norge, opplyser hun. I tillegg deler de ut klær og rekvisisjoner til å handle gratis hos Fretex via Frelsesarmeen. Resten eksporteres, i hovedsak til Europa. I 2022 gjaldt det nesten 13.000 tonn tekstiler.

– Denne eksporten bidrar til et bedre miljø, til Frelsesarmeens sosiale arbeid og til viktige arbeidsplasser i andre land, sier Hareide.

Denne haugen er bare en liten del av alt Totland har funnet. Noe har hun gitt bort til venner og kjæresten, mens andre plagg er solgt videre.

Totland reagerer på at giganter innen «fast fashion» lar deg levere inn gamle klær gratis, og dermed frigi kapasitet til å kjøpe nytt.

– Ved å kvitte seg med tingene man har, får man god samvittighet, og kan skaffe seg enda mer. Det tenker jeg at er grønnvasking, sier hun.

Sigaard ved SIFO kaller fenomenet for tilbakeleveringssvindel.

– Særlig når det fører til at du får en rabatt i butikken. Det er en direkte oppfordring til å kjøpe mer.

Hun er imidlertid ikke helt enig i kritikken av Fretex.

– De forsøker i det minste å gjøre noe mer problemet.

Sigaard forklarer at det norske gjenbruksmarkedet er lite, og at innsamlerne derfor er nødt til å eksportere mye ut av landet. Da er første stopp Øst-Europa, hvor bruktmarkedet er langt større.

– Der blir klærne sortert, og enten solgt eller eksportert videre. Etter det, vet vi ikke så mye om hva som skjer, sier Sigaard.

Les mer om hva som faktisk skjer med klærne vi donerer til gjenbruk her.