Trafikkulykke på E18 Mosseveien: Store trafikale utfordringer

Tre biler har kollidert på E18 Mosseveien ved Nordstrand i Oslo. Til sammen ti personer er involvert i ulykken.

Politiet meldte om ulykken like over klokken 17. Ulykken har skjedd i retning Moss.

Vegtrafikksentralen opplyste først at veien var stengt i begge retninger. I en oppdatering litt over 17.30 skriver de at veien er åpnet igjen, men at det fremdeles er mye kø.







Politiet opplyser at det er tre biler involvert i ulykken med til sammen ti personer. Det skal være lettere skader på et ukjent antall.

– Det er fortsatt store trafikale utfordringer, skriver politiet på Twitter.

Nødetatene er på stedet. Helsepersonell jobber med de skadede.

