FOLKETRENGSEL: Nasjonaldagen på Aker Brygge i 2018.

17. mai: Utesteder opplever ekstrem pågang

De aller mest ivrige sikrer seg bord på de mest populære utestedene et helt år i forveien. Generalsekretær reagerer på alkoholkonsumet.

Kortversjonen Den mest hektiske dagen i året for uteliv i Oslo er nasjonaldagen, sier Gabriel Lilleberg, partner i Rekom.

Utelivsgruppen Rekom driver 14 utesteder i Oslo, blant annet Sollihagen/NOX, Tijuana og Heidis Bier Bar.

I en undersøkelse utført av Respons Analyse svarer 46 prosent av de spurte at de mener alkohol har for stor plass i 17. mai-feiringen.

Generalsekretær Ragnhild Kaski i Av-og-til mener det er behov for en diskusjon om alkoholkonsumet på 17. mai. Vis mer

– Det er kanskje den mest hektiske dagen i året for vår del, sier partner i Rekom, Gabriel Lilleberg om nasjonaldagen.

– Vi opplever en helt ekstrem pågang i forbindelse med 17. mai, legger han til.

Utelivsgruppen Rekom driver 14 utesteder i Oslo, blant annet NOX/Sollihagen, Tijuana, Stortorvet gjestgiveri, Lawo og Heidis Bier Bar.

Lilleberg forteller at de aller ivrigste booket bord til 17. mai allerede 18. mai i fjor.

Partner i utelivsgruppen Rekom, Gabriel Lilleberg.

– Mengden vi får med bookinger tar seg opp etter nyttår, også kommer det gjerne enda en bølge med bookinger etter påske. Nå er alle våre steder så å si fylt opp på nasjonaldagen. Men vi har holdt av noen bord til drop-in, sier Lilleberg.

Ettersom Kristi himmelfartsdag faller på 18. mai i år, har Rekom merket at flere booker bord senere på dagen sammenlignet med i fjor.

– Siden det er fri 18. mai for de fleste, er det flere sammenlignet med fjoråret som har booket bord hos oss på kvelden, forteller Lilleberg.

– Fantastisk stemning

– Hvordan pleier stemningen å være hos dere på nasjonaldagen?

– Stemningen på 17. mai er noe helt eget. Alle har et ekstra stort smil om munnen, og alle oser av glede. Det er en helt fantastisk stemning, sier Lilleberg.

– Er det mye fyll på 17. mai?

– Når det kommer til fyll er tilsvarer det omtrent slik det er hos oss ellers i året. Det er noen som oppfører seg bra og oppfører seg med måte, også er det andre som får i seg litt for mye å drikke. Men de aller fleste oppfører seg bra.

– Synlig i bybildet

– Det er et paradoks at barnas dag har blitt den dagen hvor mange drikker fra morgen til kveld, skriver generalsekretær Ragnhild Kaski i alkovett-organisasjonen Av-og-til.

Respons Analyse har utført en undersøkelse på vegne av alkovett-organisasjonen. Mellom 27. april og 4. mai spurte de 1231 personer om to ting:

Det har blitt vanlig å se mye alkohol i gatene på 17. mai

Jeg synes alkohol har en for stor plass i 17. maifeiringen

På hver av påstandene svarte 46 % at de var enige.

– Jeg mener at det er behov for å løfte diskusjonen om alkoholkonsumet på 17. mai opp på samfunnsnivå. Det er et tema som angår både de med og uten barn når alkoholen har blitt såpass synlig i bybildet, sier Kaski.

17. mai i Karl Johans gate 2022.

– Ikke en vanlig frokost

Blant dem som skal starte nasjonaldagen med champagnefrokost er Morten Severin Rosendahl Nyhagen (20).

– Jeg skal på champagnefrokost med noen kompiser. Etter frokosten drar vi videre ut på byen, forteller han.

Før pleide tyveåringen å tilbringe nasjonaldagen med familie, men de siste tre årene har han feiret nasjonaldagen med venner.

Nyhagen har planer om å drikke champagne og drinker på nasjonaldagen.

– Det er ikke noe press eller forventning i min gjeng om at man skal drikke under frokosten, men de fleste gjør det. Det er selvfølgelig helt greit å ikke ha lyst til å drikke også, understreker han.

– Champagnefrokosten er jo ikke en vanlig frokost, så det går jo litt alkohol. Frokosten blir på en måte en fest i seg selv.

Morten Severin Rosendahl Nyhagen (20) skal feire 17. mai sammen med venner, og skal starte feiringen med champagnefrokost.

– Hva er det som må være på plass for at nasjonaldagen skal bli fin?

– En fin dress kanskje. Også er det viktig at folkene som samles er hyggelige og greie. Om det er fint vær på 17. mai er bidrar jo selvfølgelig det også til at det blir god stemning.

– Og champagne, legger han til.

Stenger dørene i Tromsø

I Tromsø har Pål Markussen bestemt seg for å stenge to av sine barer, Bastard og Misfit Bar.

Det ble rett og slett for mye fyll i fjor, synes bareieren:

– Vi måtte nekte like mange servering da som vi gjør hele resten av året, sier Markussen.

Avisa Nordlys omtalte 17. mai-stengingen først.

Markussen har lang fartstid i utelivsbransjen og sier han har sett en klar utvikling der det er mer og mer fyll.

– Det har blitt betydelig mye verre. Det har vært en utvikling de siste årene der det har blitt litt i overkant, sier han.

– Er det litt fint å kunne gi sine ansatte fri også?

– Det var flere grunner til at vi vurderte å holde stengt, fyll var en av dem. En annen var at vi heller kunne feire med en dag fri.