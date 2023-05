Aktiver kart

To barn knabbet bilen og la ut på kjøretur

Da de kom tilbake, stod politiet og ventet.

Lørdag ettermiddag fikk politiet en melding de stusset over.

Innringeren fortalte at noen hadde kollidert med bilen deres og at personene i den andre bilen deretter hadde kjørt videre.

Det var spesielt én ting innringeren la merke til. Sjåføren hadde sett usedvanlig ung ut.

– Personen som tok kontakt med oss, hadde fått med seg bilnummeret slik at vi fikk tak i en adresse, forteller operasjonsleder i Øst politidistrikt, Gisle Sveen.

Politiet dro så til adressen.

– Så kom bilen kjørende mens patruljen var der, forteller Sveen.

I bilen var to gutter på 14 og 11 år. Det var 14-åringen som satt bak rattet.

Romerikets blad omtalte saken først.

– Politiet på stedet fikk kontakt med foreldre og familiemedlemmer som tok hånd om både guttene og bilnøkler.

– Vi hadde en fin dialog med både de pårørende og guttene, fortsetter operasjonslederen.

Hendelsen skjedde i nærheten av Jessheim skole.

– Hva blir konsekvensene for guttene?

– Vi har ikke så mye å sammenligne med, men det er nok enda noen år før vedkommende i det hele tatt kan øvelseskjøre, sier Sveen.

Den kriminelle lavalderen i Norge er 15 år, og Sveen understreker at guttene er for unge for straff.

– Men politiet oppretter for så vidt en sak og det blir uansett konsekvenser.

Operasjonslederen understreker at de frykter ulykker ved slike episoder.

– De har ikke noe bak rattet å gjøre, sier Sveen.

