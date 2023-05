Døgnpris for strøm under 0 kroner i Midt- og Nord-Norge for første gang

For aller første gang i historien får Midt- og Nord-Norge en gjennomsnittlig strømpris for et døgn som er under null kroner, ifølge Europower og EnergiWatch

I hele 17 timer på torsdag vil de to nordligste prisområdene få negative strømpriser. Det betyr at strømprisen faller under null, skriver Europower.

Snittprisen for Midt- og Nord-Norge faller i morgen helt ned til minus 1,2 øre/kWh i gjennomsnitt for døgnet i engrospris. Det er før beregning av skatter, nettleie og eventuell strømstøtte.

På det laveste går strømprisen ned til minus 4 øre/kWh, og på det høyeste er engrosprisen 2,2 øre/kWh.

– Årsaken til at prisene faller så lavt, er at det produseres mer strøm nord i Norden, enn det forbrukerne klarer å bruke, skriver Europower.

De peker på at i tillegg til at elvekraftverkene produserer store mengder strøm nå under snøsmeltingsperioden, har både Finland og Sverige de siste årene investert enorme summer i ny vindkraft.

I Sørøst- og Vest-Norge blir det en snittpris for strøm på 57,7 øre per kilowattime (kWh) torsdag og en makspris på 80,6 øre.

Torsdagens snittpris per kWh er 24,6 øre lavere enn onsdag og 1,00037 kroner lavere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pools nettsider.

Onsdag meldte NVE også at fyllingsgraden i vannmagasinene har økt 5,1 prosentpoeng forrige uke til 34,1 prosent. Medianen for fyllingen på tilsvarende tidspunkt de siste 10 årene er 37,6 prosent.

På selveste 17. mai kom nyheten om at vannmagsinene har begynt å fylles igjen.

