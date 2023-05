PROTEST: Både norske partier og utenlandske studenter.

Kaster seg inn i kampen om skolepenger

Flere er imot det nye lovforslaget til den norske regjeringen. Nå har SV og Rødt meldt seg på i kampen.

I neste måned skal utdannings- og forskningskomiteen avgjøre om Norge skal innføre skoleavgifter for studenter utenfor EU og EØS, eller ei.

Avgjørelsen skulle egentlig finne sted i mai, men på grunn av uenighet har den nå blitt utsatt til 6.juni.

Får regjeringspartiene, samt Høyre og FrP, bestemme vil det ikke lenger være et tilbud om gratis utdanning i Norge for de utenfor Europa.

Nå har SV og Rødt kastet seg inn i kampen om skolepengene, ifølge Khrono.

SVs Grete Wold i utdannings- og forskningskomiteen poengterer at de kommer til å stemme mot lovforslaget om skolepenger. Det vil beholde gratisprinsippet.

– Vi vil jobbe hardt for denne saken, for den synes vi er viktig, sier Wold til Khrono.

Også Rødts klare beskjed til høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) er at det ikke er for sent å forkaste forslaget.

— Her burde man virkelig benytte anledningen til å gjøre om på vedtaket fra statsbudsjettet, all den tid at samtlige høringsinstanser er negative, sier Rødts Hege Bae Nyholt.

VG har omtalt denne politiske saken en rekke ganger før.

Blant annet om den brasilianske kunststudenten Cecilia Schmidt Pauluk (20), som gikk hardt imot Norge med en «Skrik-plakat».

SKRIKER: Regjeringens nye politikk sjokkerer brasilianske Cecilia (20). Derfor har hun laget en protestplakat mot den norske regjeringen – inspirert av Munchs «Skrik».

Stor uenighet

En rekke aktører innenfor universitet og høyere utdanning har vært kritiske til denne politikken fordi de mener den usolidarisk og fremmedfiendtlig.

Leder for Akademikerne AkademikerneHovedsammenslutning av norske fagforbund for personer med høyere grads utdanning fra universitet eller vitenskapelig høyskole., som har 255.006 medlemmer i landet, mener Norge bryter med sin egen regjeringserklæring.

– Det er ingen skam å snu. Innføringen av skolepenger er et klart brudd med gratisprinsippet for høyere utdanning, og det er overraskende at Ap svikter de internasjonale studentene for å spare inn noen ekstra millioner til statskassen, sier Lise Lyngsnes Randeberg til VG.

Hun mener at norske arbeidsplasser skriker etter høyt utdannede, og mange av de utenlandske studentene er veldig attraktive når de er ferdig utdannet og blir boende i Norge.

– Vi vet at SV ikke ønsker en innføring av skolepenger og håper at de kan bidra til at regjeringen snur, sier Randeberg.

Les også Frykter Norge vil miste internasjonale studenter Regjeringen ønsker en slutt på gratis utdannelse for utenlandske studenter.

Tidligere i år kom Hector Ulloa, leder i Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH), med lignende uttalelser.

– Det ligger an til at de studentene som kanskje ville hatt aller størst nytte av å få studere gratis i Norge, ikke lengre får den muligheten, sa Ulloa da.

Statsråd Ola Borten Moe sa til VG i mars at Norge først og fremst ønsker å prioritere internasjonale studenter som studerer her gjennom utvekslingsopphold og -samarbeid.

MULIGHETER: Borten Moe er derimot åpen for å vurdering for eventuelle stipendordninger i fremtiden.

– Gratisprinsippet for norske studenter i høyere utdanning ligger fast. Det innføres ikke studieavgift for norske studenter, eller for studenter fra EØS og Sveits som har krav på likebehandling med norske studenter, sa Borten Moe.

Ministeren gjorde også et poeng ut av at norske studenter i de aller fleste tilfeller må betale studieavgift for å studere i utlandet.