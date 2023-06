SVÆRT GLATT: 10. februar 2014 omkom tre personer da en buss og et vogntog kolliderte på riksvei 7 på Veme ved Sokna i Viken. Vogntoget fikk skrens. Ulykken er en av flere det er vist til i Riksrevisjonens rapport.

NAF etter rapport om dødsulykker: − Her har det sviktet

– Dødsulykker kunne vært unngått eller blitt mindre alvorlige dersom veivedlikeholdet hadde vært bedre, sier NAFs Ingunn Handagard.

Kortversjonen Riksrevisjonens rapport viser at dårlige veier bidrar til rundt 30 dødsulykker i Norge årlig.

To ekstra milliarder er lagt på bordet for veivedlikehold, men dødsulykkesstatistikken bedres ikke.

NAF kritiserer veimyndighetene og mener samferdselsministeren må ta ansvar for bedre veistandard.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård sier han tar rapporten på alvor og jobber med forbedringer i neste Nasjonal Transportplan 2024. Vis mer

Torsdag kom Riksrevisjonens rapport om drift og vedlikehold av landets 56.000 kilometer med riks- og fylkesveier.

For landets millioner av bilister er den urovekkende:

Rapporten viser at dårlige og vinterglatte veier medvirker til rundt 30 dødsulykker i Norge hvert år.

To ekstra milliarder er lagt på bordet, oppå de 21 milliardene som årlige brukes til blant annet brøyting, salting og utbedring av riks- og fylkesveinettet.

– Men dødsulykkene går ikke ned, sier ekspedisjonssjef i Riksrevisjonen Annette Gohn-Hellum.

NAF mener veimyndighetene har feilet.

– At antallet ulykker som forårsakes av dårlige veier ikke går ned, er en klar dom over at her har det sviktet i den viktigste oppgaven, nemlig å sikre et trygt veinett over hele landet, sier pressesjef i NAF, Ingunn Handagard.

Pressesjef i NAF Ingunn Handagard.

– Svak styring

Medlemsorganisasjonen NAF mener ansvaret ligger på samferdselsministeren.

– Han har ansvaret for at milliardene brukes riktig og organiserer sektoren slik at veistandarden blir bedre, sier Handagard.

Hun mener det viser svak styring når forfallet på veiene har økt samtidig som pengebruken har gått opp.

– Dette peker også riksrevisjonen også på. Vi forventer et klart taktskifte. Forfallet på veiene er enormt.

Hovedproblemet, mener NAF, er at vedlikeholdet av veiene er delt mellom mange aktører.

– Om forfallet på fylkesveiene ikke kan håndteres av fylkene selv, må fylkesveiene tilbakeføres til staten, sier Handagard.

I 2020 ble administrasjonen av fylkesveier overført fra Statens vegvesen til fylkeskommunene.

– Det gjorde alt dyrere. Administrasjonene har blitt større, kontraktene for vedlikehold dyrere, og det er blitt mindre konkurranse, sier ekspedisjonssjef i Riksrevisjonen Annette Gohn-Hellum.

Ekspedisjonssjef i Riksrevisjonen Annette Gohn-Hellum.

– Skal bli bedre

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) sier til VG at han tar rapporten på største alvor.

– Det setter oss i stand til å bli bedre.

– Hva vil du gjøre for å få bedre kontroll på veiene og færre dødsulykker?

– Denne regjeringen har satset ytterligere på drift og vedlikehold av veinettet, med over to milliarder, som brukes på å utbedre asfalt, tette huller, utbedre rekkverk, brøyting, forhold i tunneler og mye mer.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Samferdselsministeren legger til at rapporten peker på at rapporten viser at veimyndighetene ikke har fått mer ut av bevilgningene, men at det er mye som er igangsatt og på gang som vil gi forbedringer.

– Det gjelder blant annet bedre oversikt over veinettets vedlikeholdsbehov og en forpliktende plan for vedlikeholdsetterslep på fylkesveinettet, som skal inn i neste Nasjonal Transportplan 2024.

– Vi har ingen å miste i trafikken og antallet skal reduseres.

Vegvesenet: – Tar det på alvor

Divisjonsdirektør for drift og vedlikehold i Statens vegvesen, Bjørn Laksforsmo mener Riksrevisjonens rapport er treffsikker.

– Hva skal dere gjøre for å redusere antallet dødsulykker der forhold ved veien er medvirkende faktor til ulykken?

– Vi tar på alvor at dødsulykkene ikke har gått ned selv om det er brukt mer penger på å drifte veiene. Men ulykker skyldes også flere faktorer enn bare forhold ved veien, for eksempel føreforhold, føreradfed, dekkutrustning eller uoppmerksomhet. Dødsulykker er sammensatt, sier Laksforsmo.

Tallene for dødsulykker der veiforhold har medvirket til dødsulykker hentet fra ulykkesundersøkelsene Statens vegvesen gjør av alle dødsulykker.

– Den peker på utfordringene som drift og vedlikehold har hatt i perioden. Kostnadene har økt mye, blant annet som følge av omorganiseringen av veinettet.

– Vi bruker nå en ny strategi for kontraktene med de som utfører veidriften, som har redusert kostnadsveksten. Det fanger rapporten i liten grad opp.