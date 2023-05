FULL: Det er ikke så ofte det er full sal under avstemninger på Stortinget, men onsdag kan det skje. Bildet er fra åpningen av Stortinget i høst.

Frp og Høyre vil presse frem full sal under lakse-avstemning

Frp tar i bruk et siste knep i et forsøk på å hindre at lakseskatten blir vedtatt på Stortinget til uken. De får med seg Høyre.

Kortversjonen Frp og Høyre prøver å forhindre vedtak om lakseskatt i Stortinget ved å nekte utbytting av stortingsrepresentanter under voteringen 29. september

Frp-nestleder Hans Andreas Limi tror distriktsrepresentanter i Ap og Sp kan være imot skatteforslaget

Regjeringens forslag om lakseskatt har bare én stemmes overvekt, støttet av Venstre og Pasientfokus

Høyres parlamentariske nestleder, Trond Helleland, sier Høyre vil stå sammen med Frp for full stortingsgruppe Vis mer

Frp vil nekte utbytting av stortingsrepresentanter under lakseskattvoteringen onsdag, for å se om noen distriktsrepresentanter i Ap og Sp stemmer mot forslaget fra sin egen regjering.

– Her er det snakk om et skatteforlik med en enkelt stemmes overvekt. Da må vi som et minimum avklare om det faktisk er et flertall i Stortinget, sier Frp-nestleder Hans Andreas Limi til VG.

Onsdag skal Stortinget stemme over regjeringens forslag til lakseskatt, som er sikret med en stemmes overvekt, gjennom støtte fra Venstre og Pasientfokus.

– Stor klump i magen

Limi sier de ønsker å presse frem full sal, for å sjekke om det er representanter fra Ap og Sp – som er imot kompromisset.

– Jeg tror flere representanter fra distriktene i både Ap, Sp og Venstre har en stor klump i magen, og skjønner konsekvensene for lokalsamfunnene langs kysten. Vi både tror og håper at enkeltrepresentanter vil følge sin samvittighet og trosse partipisken, sier han.

STILLER: Hans Andreas Limi og resten av Frps stortingsgruppe stiller til votering onsdag.

Det er sjelden full sak under voteringer i Stortingssalen:

Det praktiseres en uoffisiell utbyttingsordningen på Stortinget hvor partiene sammen balanserer antallet representanter som møter:

Ordningen gjør at Stortinget under voteringer har det korrekte forhold mellom partigruppene, som er i overensstemmelse med den partimessige sammensetningen basert på valgresultatet.

– Alt kan skje på onsdag

Når Frp nekter utbytte, presser de rødgrønne partiene til også å møte med full stortingsgruppe.

– Jeg tror alt kan skje på onsdag. Regjeringen prøver å banke gjennom helt grunnleggende endringer for Kyst-Norge og sjømatnæringen med et helt marginalt flertall. Uten støtte fra hverken næringen eller budsjettpartner SV, som allerede har varslet omkamp i budsjettforhandlingene til høsten, er begrunnelsen Limi gir på utbyttenei.

Høyre-støtte

Høyres parlamentariske nestleder, Trond Helleland, sier de vil følge Frp.

KLAR: Helleland bekrefter at Høyre stiller med full stortingsgruppe onsdag. Her ville han ha et bilde da Stortinget åpnet 3. oktober i fjor.

– Vi i Høyre har stor forståelse for FrPs ønske om full sal, og vi stiller naturligvis opp med full stortingsgruppe for å vise vårt standpunkt i denne viktige saken, sier Helleland til VG.

Han legger til:

– Regjeringen har valgt å gjøre denne store skatteendringen med støtte kun fra Venstre og Pasientfokus, altså det smaleste flertallet som er mulig å danne på Stortinget. Da er det greit å få synliggjort hvordan den enkelte representant stiller seg.

– Desperat forsøk

Marit Arnstad, parlamentarisk leder i Sp, er oppgitt.

UT MOT HØYRE: Marit Arnstad mener det er lite ansvarlig av Høyre å være med på dette.

– Flertallet i Stortinget er det samme enten det er forholdsvis utbytting eller full sal. Dette er bare et siste desperat forsøk på å lage spill og spinn rundt en sak. Det viser bare hvor lite ansvarlig et såkalt «styringspartiet» som Høyre nå velger å opptre i denne saken, sier hun.

– Glad

Parlamentarisk leder Rigmor Aasrud i Ap sier de tar det til etterretning at Høyre og Frp ønsker full sal når det er votering over grunnrente på havbruk.

GLEDER SEG: Aps Rigmor Aasrud velger å glede seg over flertallet, fremfor å angripe Frp og Høyre.

– Arbeiderpartiet er glad for at vi nå har oppnådd en enighet på tvers av de tradisjonelle blokkene på Stortinget. Det sikrer forutsigbarhet for en av våre viktigste næringer.

Hun sier det nå er et bredt flertall for prinsippet om at havbruksnæringen skal bidra mer til fellesskapet og lokalsamfunn.

– Dette flertallet, som Høyre og Frp ikke er en del av, tar nå det politiske ansvaret for å finansiere velferden fremover.